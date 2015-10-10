Наша рецензия

В «Ватиканских записях» Марк Невелдайн, их постановщик, впервые отпочковался от Брайана Тейлора, вместе с которым он составлял известный кинодуэт Neveldine & Taylor. За плечами этого колоритного тандема – режиссура и сценарии обоих «Адреналинов» и «Геймера», режиссура второго «Призрачного гонщика», а также сценарии «Патологии» и «Джоны Хэкса»: то есть полудюжина чумовых проектов разной степени вменяемости, но гарантированно безбашенных, да и, по большей части, просто запредельных. Пустившись в…