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Ватиканские записи Ватиканские записи
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The Vatican Tapes Ватиканские записи 2015 / США
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Ватиканские записи»

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Наша рецензия

В «Ватиканских записях» Марк Невелдайн, их постановщик, впервые отпочковался от Брайана Тейлора, вместе с которым он составлял известный кинодуэт Neveldine & Taylor. За плечами этого колоритного тандема – режиссура и сценарии обоих «Адреналинов» и «Геймера», режиссура второго «Призрачного гонщика», а также сценарии «Патологии» и «Джоны Хэкса»: то есть полудюжина чумовых проектов разной степени вменяемости, но гарантированно безбашенных, да и, по большей части, просто запредельных. Пустившись в…

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Катя 10 октября 2015, 16:23
Не очень фильм.Мягко сказано
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Жека 10 октября 2015, 16:23
Самые бесполезные полтора часа в моей жизни)

100% стереотипный фильм, ничего нового, а финал - просто ****ец..))
10 октября 2015, 16:23 Ответить
ТА 10 октября 2015, 16:23
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Андрей 11 октября 2015, 23:34
Главное нет этой трясущейся камеры...
11 октября 2015, 23:34 Ответить
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