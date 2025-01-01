Cian[Алан только что отказал женщине за незнание Лонни Донегана]Знаешь, где-то призрак Лонни Донегана ломает голову, почему у тебя есть член, а у него — нет.
JimiДа нет, мы не ради денег такие концерты играем, чувак.
PaulТвои девчонки в курсе?
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CianКороче, слушай: ни одна девушка не хочет видеть кучу твоего грязного белья на первом свидании. А если и хочет, то только потому, что её трусы ещё грязнее твоих, и, дружище, ты не хочешь скатываться в эту яму.
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Alan[Алан только что познакомился с новым парнем Беатрисы]Он разве не работает в аптеке?
BeatriceОн делает мне скидку на никотиновые пластыри.
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AliceСлушай, если у тебя была летняя любовь где-то восемь лет назад, и она предложила остаться ещё на ночь, чтобы наверстать упущенное, ты согласилась бы?