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Киноафиша Фильмы На паузе Цитаты из фильма На паузе

Цитаты из фильма На паузе

Beatrice [Обсуждают расставание Алана] Ты всё про#бал?
Alan Нет, почему ты думаешь, что это я всё про#бал?
Beatrice Пятьдесят на пятьдесят, но скорее всего, это ты, да?
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Beatrice [Алан недавно столкнулся с бывшей] Может, это второй шанс. Судьба, может быть.
Alan Ты всегда говоришь, что не веришь в судьбу.
Beatrice Да, потому что я много об этом думала. Ты? Ты точно веришь в эту хр###ю
🧡
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Алиса [мужчины играют в покер] Есть место ещё для одного?
Пол Конечно. Но мы играем только на реальные деньги.
Алиса Жаль. У меня только евро.
🧡
👏
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Alice [В пабе] Так что, это всё, чем люди в Дублине занимаются?
Alan Вечерами особо нечего делать. Может, летом...
Alice Должно же что-то быть.
Alan Поиграть в бильярд. Купить шаурму?
Alice А я думала, ты туристический гид?
Alan Обычно советуем им поехать куда-нибудь ещё.
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Cian [Алан только что отказал женщине за незнание Лонни Донегана] Знаешь, где-то призрак Лонни Донегана ломает голову, почему у тебя есть член, а у него — нет.
Jimi Да нет, мы не ради денег такие концерты играем, чувак.
Paul Твои девчонки в курсе?
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Cian Короче, слушай: ни одна девушка не хочет видеть кучу твоего грязного белья на первом свидании. А если и хочет, то только потому, что её трусы ещё грязнее твоих, и, дружище, ты не хочешь скатываться в эту яму.
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Alan [Алан только что познакомился с новым парнем Беатрисы] Он разве не работает в аптеке?
Beatrice Он делает мне скидку на никотиновые пластыри.
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Alice Слушай, если у тебя была летняя любовь где-то восемь лет назад, и она предложила остаться ещё на ночь, чтобы наверстать упущенное, ты согласилась бы?
Airline Woman И никаких подвохов?
Alan Нет!
Airline Woman Совсем ничего?
Alan Ну, могу.
🧡
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Chris [Алан познакомил Алису со своими друзьями] Пять фунтов, что он всё про***т.
🧡
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Jimi Слушай, мы твои друзья. Мы поддержим любое твоё решение.
Cian Но если ты с этой девчонкой не переспишь, ты подведёшь всех нас.
Jimi И вообще, я не согласен с тем, чтобы использовать "переспать" в таком смысле, но суть, думаю, понятна.
🧡
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