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Цитаты из фильма Правдивая история

Christian Longo Иногда правду просто не верится. Но это не значит, что она неправда.
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Christian Longo Иногда приходится смотреть в одну сторону, чтобы защитить что-то действительно важное.
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Pat Frato Ты с ним разговаривал?
Michael Finkel Я с ним встретился.
Pat Frato Зачем?
Michael Finkel Я хотел услышать его версию.
Pat Frato Я не уверен, что Кристиан Лонго заслуживает, чтобы его историю слушали.
Michael Finkel Каждый заслуживает, чтобы его историю услышали.
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Jill Barker [В комнате для свиданий в тюрьме, говорит с Кристианом Лонго] Можно я тебе кое-что сыграю?
[Jill достаёт iPhone, нажимает воспроизведение, звучит красивая музыка]
Jill Barker Se La Mia Morte Brami. Если ты жаждешь моей смерти. Карло Джезуальдо написал это в 1611 году. Несколько лет спустя после того, как убил свою жену и новорожденного сына. У жены был любовник, и он выследил их с охотничьим ножом. Он многократно ударял её по всему телу, и пока она истекала кровью на полу, заставил любовника раздеть её догола, надеть на неё окровавленную ночную рубашку и унизиться, а потом выстрелил ему в голову. Потом поднялся наверх и забил своего младенца о бортик кроватки до смерти. Музыка почти достаточно красива, чтобы заставить меня забыть, что я слушаю произведение человека, который разбил своему ребёнку череп о мебель... но не совсем.
[Jill останавливает музыку]
Jill Barker Видишь ли, Майк хочет попытаться тебя понять. Думаю, он верит, что если сможет понять тебя, то поймёт и себя, но я вовсе не хочу тебя понимать. Ты убийца. Ты убиваешь женщин и детей. Ты нарцисс, который затаил обиду на каждую секунду внимания, которой не удостоен. Я здесь, чтобы сказать тебе: что бы ни ждало тебя впереди, ты никогда не сможешь убежать от того, кто ты есть.
[Jill встаёт и уходит из комнаты для свиданий]
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Michael Finkel Я лжец? Ты украл мою личность!
Christian Longo Я был в Мексике, кого ещё мне было выбирать?
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Michael Finkel Трудно сопереживать человеку, обвинённому в четырёх убийствах, но каждый понимает ребёнка, который хочет игрушку.
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Christian Longo Я так давно не видел женщин... смотреть на тебя — всё равно что смотреть на океан.
Jill Barker Я больше похожа на пруд, наверное.
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Jill Barker Я думала, ты будешь повыше.
Christian Longo Что?
Jill Barker Не знаю, может, потому что он на тебя равняется.
Christian Longo Нет, это я на него равняюсь.
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