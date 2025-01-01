Jill Barker [В комнате для свиданий в тюрьме, говорит с Кристианом Лонго] Можно я тебе кое-что сыграю?

[Jill достаёт iPhone, нажимает воспроизведение, звучит красивая музыка]

Jill Barker Se La Mia Morte Brami. Если ты жаждешь моей смерти. Карло Джезуальдо написал это в 1611 году. Несколько лет спустя после того, как убил свою жену и новорожденного сына. У жены был любовник, и он выследил их с охотничьим ножом. Он многократно ударял её по всему телу, и пока она истекала кровью на полу, заставил любовника раздеть её догола, надеть на неё окровавленную ночную рубашку и унизиться, а потом выстрелил ему в голову. Потом поднялся наверх и забил своего младенца о бортик кроватки до смерти. Музыка почти достаточно красива, чтобы заставить меня забыть, что я слушаю произведение человека, который разбил своему ребёнку череп о мебель... но не совсем.

[Jill останавливает музыку]

Jill Barker Видишь ли, Майк хочет попытаться тебя понять. Думаю, он верит, что если сможет понять тебя, то поймёт и себя, но я вовсе не хочу тебя понимать. Ты убийца. Ты убиваешь женщин и детей. Ты нарцисс, который затаил обиду на каждую секунду внимания, которой не удостоен. Я здесь, чтобы сказать тебе: что бы ни ждало тебя впереди, ты никогда не сможешь убежать от того, кто ты есть.