Фильм, который в российском прокате вышел под названием «Опасное погружение» и который в оригинале именуется лаконично и просто: Pressure («Давление»), – это вторая полнометражная работа британского режиссера Рона Скальпелло. Первой был «Преступник» 2012 года, где 20-летний пролетарий, чтобы отомстить за избиение своей беременной девушки и гибель ребенка, садился в тюрьму, куда уже отправились – за другое преступление – совершившие избиение отморозки. Исполнитель главной роли, Джо Коул,…
странный перевод названия картины, как мне показалось)) да и само название))
ой, и фильм странный. герои все как на подбор с неуравновешенной психикой.
снят не для 14-летних цветных. SORRY! Увы! но для такого же возраста "ясноглазых" и светлокожих.
как бы ничего страшного и не показывают в картине. в новостных лентах сюжеты более на триллер похожи.
намешали всяких разных словосочетаний типа: "трубопровод по дну океана", "сомалийские воды" и вдобавок невидимые китайцы повсюду.
оч смешное кино. больше не пойду. и скачивать не буду.✊
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