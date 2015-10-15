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Фильм, который в российском прокате вышел под названием «Опасное погружение» и который в оригинале именуется лаконично и просто: Pressure («Давление»), – это вторая полнометражная работа британского режиссера Рона Скальпелло. Первой был «Преступник» 2012 года, где 20-летний пролетарий, чтобы отомстить за избиение своей беременной девушки и гибель ребенка, садился в тюрьму, куда уже отправились – за другое преступление – совершившие избиение отморозки. Исполнитель главной роли, Джо Коул,…