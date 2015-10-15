Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасное погружение Опасное погружение
Киноафиша Фильмы Опасное погружение Отзывы о фильме «Опасное погружение»
Pressure Опасное погружение 2015 / Великобритания
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Опасное погружение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм, который в российском прокате вышел под названием «Опасное погружение» и который в оригинале именуется лаконично и просто: Pressure («Давление»), – это вторая полнометражная работа британского режиссера Рона Скальпелло. Первой был «Преступник» 2012 года, где 20-летний пролетарий, чтобы отомстить за избиение своей беременной девушки и гибель ребенка, садился в тюрьму, куда уже отправились – за другое преступление – совершившие избиение отморозки. Исполнитель главной роли, Джо Коул,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Бомж 15 октября 2015, 00:18
15 октября 2015, 00:18 Ответить
_ami_ 15 октября 2015, 00:18


странный перевод названия картины, как мне показалось)) да и само название))

ой, и фильм странный. герои все как на подбор с неуравновешенной психикой.

снят не для 14-летних цветных. SORRY! Увы! но для такого же возраста "ясноглазых" и светлокожих.

как бы ничего страшного и не показывают в картине. в новостных лентах сюжеты более на триллер похожи.

намешали всяких разных словосочетаний типа: "трубопровод по дну океана", "сомалийские воды" и вдобавок невидимые китайцы повсюду.

оч смешное кино. больше не пойду. и скачивать не буду.✊
15 октября 2015, 00:18 Ответить
_ami_ 15 октября 2015, 00:18
одна радость, что недолго длится✌️
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши