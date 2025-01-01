Повторяемость. Упрямая, скучная повторяемость плана твоего отца — это для меня загадка. Те же жизни, прожитые снова и снова и снова. Есть ли план? Всё должно превратиться во что-то, вылиться во что-то, но во что? И это моя слабость — любопытство. Но я останусь здесь столько, сколько потребуется, навсегда. Чтобы стать свидетелем конца. Последнего заката, если он вообще будет. Может, в тот день, поздно днем, за секунды до конца, он захочет начать всё сначала, с самого начала. Он уже делал это раньше. Воссоздавал всё заново, пересказывал всё заново. Спонтанно. С маленькими изменениями, которые, должно быть, для него многое значат — ветка, которая изгибается в другую сторону, одно яйцо больше или меньше в гнезде блохи. Какая же он эгоистичная, самовлюблённая тварь. Не так ли? Глухонемой. Ненасытный. Вот что он ожидает от тебя. Ты думал, кто-то будет заботиться? Люди через тысячу лет?