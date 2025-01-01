SonОн говорит, что могила навсегда привязывает человека к земле. Ты думаешь, я эгоист, потому что не хочу здесь жить? Мой отец прожил здесь всю жизнь и прожил её так, как хотел. Но теперь моя очередь. Мужчины меняются местами.
ДемонПовторяемость. Упрямая, скучная повторяемость плана твоего отца сбивает меня с толку. Одни и те же жизни, проживаемые снова и снова и снова. Есть ли какой-то план? Всё же должно превратиться во что-то, вылиться во что-то, но во что? И в этом моя слабость — любопытство. Но я останусь столько, сколько потребуется, навсегда, чтобы стать свидетелем конца. Последнего заката. Если он вообще будет.
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The BoyИногда, когда я оказываюсь там, я чувствую, как во мне что-то поднимается — будто я и есть всё, и всё — это я. Что я всегда буду жив. Вечно. И это очень самонадеянно, я знаю. Мне стыдно за это чувство.
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JesusПровал — это уже наказание. Это слова папочки.
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FatherИсцеление — вот что действительно стоит искать.
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SonА мой отец говорит, что человек сам куёт свою удачу. Нет. Что он сделал, чтобы две жёны умерли? Ничего.
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JesusМне теперь просто уйти? Как будто я этих людей и не знал? Как будто они для меня ничего не значат?
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Yeshua[благословляя мальчика, который теперь становится мужчиной]Любите Бога превыше всего. Любите жизнь.
The DemonПовторяемость. Упрямая, скучная повторяемость плана твоего отца — это для меня загадка. Те же жизни, прожитые снова и снова и снова. Есть ли план? Всё должно превратиться во что-то, вылиться во что-то, но во что? И это моя слабость — любопытство. Но я останусь здесь столько, сколько потребуется, навсегда. Чтобы стать свидетелем конца. Последнего заката, если он вообще будет. Может, в тот день, поздно днем, за секунды до конца, он захочет начать всё сначала, с самого начала. Он уже делал это раньше. Воссоздавал всё заново, пересказывал всё заново. Спонтанно. С маленькими изменениями, которые, должно быть, для него многое значат — ветка, которая изгибается в другую сторону, одно яйцо больше или меньше в гнезде блохи. Какая же он эгоистичная, самовлюблённая тварь. Не так ли? Глухонемой. Ненасытный. Вот что он ожидает от тебя. Ты думал, кто-то будет заботиться? Люди через тысячу лет?
JesusКаково это — быть в его присутствии? Есть ли лицо?
The DemonНет. Лица нет. Есть нечто, что тебя поглощает.