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Киноафиша Фильмы Дни Искушения Цитаты из фильма Дни Искушения

Цитаты из фильма Дни Искушения

Son Это загадка. Какая часть птицы не летает?
Jesus Не знаю.
Son Её тень.
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Jesus Ложь ранит того, кто её говорит.
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Son Он говорит, что могила навсегда привязывает человека к земле. Ты думаешь, я эгоист, потому что не хочу здесь жить? Мой отец прожил здесь всю жизнь и прожил её так, как хотел. Но теперь моя очередь. Мужчины меняются местами.
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The Boy Каков Иерусалим?
Yeshua Грязный и продажный.
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Jesus Намерения хорошие, но слова часто пусты и ни к чему. Или ещё лучше — действие. Да, действие важнее слов. Всегда. Иначе — тишина.
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Jesus Почему ты живёшь здесь?
Father Потому что пустыня беспощадна. Она лишает тебя всех тщеславий, разрушает иллюзии и даёт шанс увидеть себя настоящим.
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Father Это загадка. Я сильнее десяти мужчин, я длиннее десяти мужчин, и мальчик может меня нести. Что я? Верёвка.
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Демон Я видел каждую падающую звезду с самой первой. Каждый всполох молнии. Слышал последний вздох всего живого. Ничто уже не интересно.
Йешуа Тебя ничто не удивляет? Ничего?
Демон Повторяемость. Упрямая, скучная повторяемость плана твоего отца сбивает меня с толку. Одни и те же жизни, проживаемые снова и снова и снова. Есть ли какой-то план? Всё же должно превратиться во что-то, вылиться во что-то, но во что? И в этом моя слабость — любопытство. Но я останусь столько, сколько потребуется, навсегда, чтобы стать свидетелем конца. Последнего заката. Если он вообще будет.
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The Boy Иногда, когда я оказываюсь там, я чувствую, как во мне что-то поднимается — будто я и есть всё, и всё — это я. Что я всегда буду жив. Вечно. И это очень самонадеянно, я знаю. Мне стыдно за это чувство.
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Jesus Провал — это уже наказание. Это слова папочки.
🧡
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Father Исцеление — вот что действительно стоит искать.
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Son А мой отец говорит, что человек сам куёт свою удачу. Нет. Что он сделал, чтобы две жёны умерли? Ничего.
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Jesus Мне теперь просто уйти? Как будто я этих людей и не знал? Как будто они для меня ничего не значат?
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Yeshua [благословляя мальчика, который теперь становится мужчиной] Любите Бога превыше всего. Любите жизнь.
🧡
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[первые слова]
Yeshua Отец, где ты? Отец, скажи мне.
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Jesus Эта падающая звезда вчера ночью. Тебе понравилось, да?
Jesus Это было скучно.
Jesus Врунишка.
Jesus Я врунишка. Это — правда.
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Demonic Woman Ты легкая добыча, потому что ты слаб!
🧡
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Jesus Та звезда, что падала прошлой ночью. Тебе понравилось.
The Demon Скукотища.
Jesus Врун.
The Demon Я — врун. Вот это правда.
The Demon Я видел каждую падающую звезду с самой первой. Каждый всполох молнии. Слышал последний вздох каждого живого существа. Меня уже ничто не интересует.
Jesus Тебя ничего не удивляет? Ничего?
The Demon Повторяемость. Упрямая, скучная повторяемость плана твоего отца — это для меня загадка. Те же жизни, прожитые снова и снова и снова. Есть ли план? Всё должно превратиться во что-то, вылиться во что-то, но во что? И это моя слабость — любопытство. Но я останусь здесь столько, сколько потребуется, навсегда. Чтобы стать свидетелем конца. Последнего заката, если он вообще будет. Может, в тот день, поздно днем, за секунды до конца, он захочет начать всё сначала, с самого начала. Он уже делал это раньше. Воссоздавал всё заново, пересказывал всё заново. Спонтанно. С маленькими изменениями, которые, должно быть, для него многое значат — ветка, которая изгибается в другую сторону, одно яйцо больше или меньше в гнезде блохи. Какая же он эгоистичная, самовлюблённая тварь. Не так ли? Глухонемой. Ненасытный. Вот что он ожидает от тебя. Ты думал, кто-то будет заботиться? Люди через тысячу лет?
Jesus Каково это — быть в его присутствии? Есть ли лицо?
The Demon Нет. Лица нет. Есть нечто, что тебя поглощает.
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