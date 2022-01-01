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Феникс Феникс
Киноафиша Фильмы Феникс Феникс, 2014: актеры и роли
Phoenix Феникс 2014 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Феникс, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Петцольд Кристиан Петцольд Christian Petzold
В ролях
Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Рональд Церфельд Рональд Церфельд Ronald Zehrfeld Нина Кунцендорф Нина Кунцендорф Nina Kunzendorf Михаэль Мертенс Michael Maertens Имоген Когге Керстен Блок Kirsten Block Уве Пройсс Уве Пройсс Uwe Preuss Ева Бэй Джефф Баррелл
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