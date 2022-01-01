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На фоне так называемой берлинской школы, аттестуемой как кинематограф «призрачного реализма», Кристиан Петцольд, один из ее основоположников, выглядит примерно так же, как Роберто Росселлини среди собратьев по неореалистическому «цеху». Пока подавляющее большинство его коллег занималось, условно говоря, трогательным розыском велосипедов, Росселлини ставил фильмы, сопоставимые по масштабу с греческой трагедией, что с наибольшей яркостью проявилось в таком шедевре, как «Германия, год нулевой».…