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Цитаты из фильма Малыш

[повторяющаяся реплика]
James Busbee Ты веришь, что сможешь это сделать?
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Hashimoto [держит Пеппера за подбородок] Не меряй себя от сюда до пола. Меряй себя от сюда до неба. Вот тогда ты самый высокий мальчик в городе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fr. Crispin Если у нас будет вера размером с горчичное зерно, мы сможем сдвинуть гору. Если мы сможем сдвинуть гору, для нас не будет ничего невозможного. Даже закончить эту войну... и вернуть нашу любимую.
Ben Eagle Narrator [вспоминая мага, которого видел] Я уже знал того, кто мог сдвинуть гору. Мне было интересно, не в горчичном ли зерне сила его способностей.
🧡
👏
🥺
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🥱
Pepper Flynt Busbee Почему Бог не хочет вернуть мне папу?
Fr. Crispin Не знаю.
Pepper Flynt Busbee Но если у меня будет достаточно веры, то нет ничего невозможного, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pepper Flynt Busbee Как мне обрести большую веру?
Fr. Crispin [бьёт по столу большой Библией и достаёт маленький листок бумаги] Список, древний список. На протяжении веков люди верили, что если выполнить этот список, вера станет сильной. Вот что нужно сделать. Накормить голодных. Укрыть бездомных. Навестить заключённых. Одеть нагих.
Pepper Flynt Busbee Нагих? Как это...
Fr. Crispin [настаивая] Навестить больных. Похоронить мёртвых. О, ещё кое-что. Чтобы этот список сработал, я добавлю один важный пункт.
[пишет]
Pepper Flynt Busbee "Подружиться с Хасимото?" Ты с ума сошёл?
Fr. Crispin Выбор за тобой, Пеппер.
Pepper Flynt Busbee Какое отношение этот японец имеет ко всему этому?
Fr. Crispin Самое прямое. Твоя вера не сработает, если в тебе есть даже капля ненависти.
Pepper Flynt Busbee Ладно. Я сделаю это, если это поможет вернуть моего отца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pepper Flynt Busbee Мне нужно закончить войну. Папа не сможет вернуться, пока она не закончится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pepper Flynt Busbee Почему тебя отправили в лагеря?
Emma Busbee Пэппер, это тот вопрос, который не задают.
Hashimoto Миссис Басби, всё нормально. Всё просто. У меня лицо врага. Неважно, что это мой дом. Неважно, что я люблю эту землю, эту страну.
🧡
👏
🥺
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🥱
Hashimoto Итак, скажи мне, Олли, что происходит, когда твой воображаемый друг действует по-своему, и его отец умирает?
Fr. Crispin Тогда мой воображаемый друг поможет ему справиться с этим.
Hashimoto Скажи ребёнку, чтобы прекратил. Если он не остановится, он может потерять веру в себя. Вот о чём тебе стоит переживать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пеппер Флинт Базби Думаю, было глупо с моей стороны верить, что такой карлик, как я, сможет вернуть папу с помощью какого-то глупого списка.
Хасимото Это не было глупо. Нужно иметь смелость, чтобы верить. Твой отец был бы очень горд тобой. Вся любовь, которую ты к нему испытываешь, была в том списке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Ben Eagle Narrator [рассказчик] Это О’Хара, Калифорния. Тогда это была ничего не значащая рыбацкая деревушка с холмом в конце Главной улицы. Как на открытках. Моя история происходит на внутреннем фронте, во время Второй мировой войны. Это я, маленький парень.
Photographer [показывая на самого младшего]
Little Boy Поближе?
Freddy Fox [поддразнивая его] Хватит дёргаться, карлик.
Ben Eagle Narrator В том городе меня никто особо не любил.
Photographer Раз, два, три.
[вспышка]
Ben Eagle Narrator Мне было восемь лет. Но настоящая история начинается в день, когда я встретил отца. Моего единственного друга. Моего напарника.
Nurse Barbara Это мальчик!
James Busbee Вау! Он такой...
Nurse Barbara Что? Маленький?
James Busbee Ну, вырастет же, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Pepper Flynt Busbee [при воссоединении с отцом] Партнёр! Я принёс те сапоги, которые ты так хотел. Это я, партнёр.
James Busbee [получает объятия мальчика] Партнёр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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