[первые реплики]

Ben Eagle Narrator [рассказчик] Это О’Хара, Калифорния. Тогда это была ничего не значащая рыбацкая деревушка с холмом в конце Главной улицы. Как на открытках. Моя история происходит на внутреннем фронте, во время Второй мировой войны. Это я, маленький парень.

Photographer [показывая на самого младшего]

Little Boy Поближе?

Freddy Fox [поддразнивая его] Хватит дёргаться, карлик.

Ben Eagle Narrator В том городе меня никто особо не любил.

Photographer Раз, два, три.

[вспышка]

Ben Eagle Narrator Мне было восемь лет. Но настоящая история начинается в день, когда я встретил отца. Моего единственного друга. Моего напарника.

Nurse Barbara Это мальчик!

James Busbee Вау! Он такой...

Nurse Barbara Что? Маленький?