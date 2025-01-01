[первые реплики]
Ben Eagle Narrator
[рассказчик]
Это О’Хара, Калифорния. Тогда это была ничего не значащая рыбацкая деревушка с холмом в конце Главной улицы. Как на открытках. Моя история происходит на внутреннем фронте, во время Второй мировой войны. Это я, маленький парень.
Photographer
[показывая на самого младшего]
Little Boy
Поближе?
Freddy Fox
[поддразнивая его]
Хватит дёргаться, карлик.
Ben Eagle Narrator
В том городе меня никто особо не любил.
Photographer
Раз, два, три.
[вспышка]
Ben Eagle Narrator
Мне было восемь лет. Но настоящая история начинается в день, когда я встретил отца. Моего единственного друга. Моего напарника.
Nurse Barbara
Это мальчик!
Nurse Barbara
Что? Маленький?