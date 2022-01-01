Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Где-то там
Где-то там, 2014: актеры и роли
Anderswo
Где-то там
2014 / Германия
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Где-то там, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эстер Амрами
В ролях
Нета Рискин
Голо Ойлер
Golo Euler
Хана Ласло
Hana Laszlo
Хана Ривер
Дов Райзер
Dov Reiser
Роми Абулафия
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ