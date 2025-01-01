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Цитаты из фильма Комната разочарований

Dana Barrow Видишь, это долго оставалось без внимания.
Ben Повезло, что не обрушилось. Повезло, что я зашёл как раз вовремя.
Dana Barrow Ну и повезло тебе, люди здесь любят посплетничать.
Ben Так и есть. Слышал, ты архитектор или что-то в этом роде.
Dana Barrow Да, вроде того.
Ben Может, поговорим о деньгах?
Dana Barrow Пока рановато.
Ben Что?
Dana Barrow Тебя ещё не наняли.
Ben А?
Dana Barrow Нет.
Ben Ничего не могу сделать, чтобы изменить твоё мнение?
David Barrow Здравствуйте.
Dana Barrow Дэвид... это мой муж, Дэвид. Дэвид, это Бен Филлипс-младший.
David Barrow Да, легенда. Приятно познакомиться.
Ben Взаимно.
Dana Barrow Г-н Филлипс пришёл по поводу протечки.
David Barrow Правильно, просто Бен. Отлично, Бен, когда сможешь начать?
Dana Barrow Пока вопрос открыт.
Ben Как только дадите добро.
David Barrow Нам стоит заняться этим как можно скорее, правда, дорогая?
Dana Barrow Дэвид...
Ben Пару недель впереди загружены, но сейчас я свободен.
David Barrow Что это? Это повреждение от воды, да? Этот пол надо менять?
Ben Да. Если поставить осушитель, мы спасём большую часть древесины. Скажи слово.
David Barrow Отлично. Да, мы хотим, чтобы ты начал как можно скорее.
Ben Хорошо.
Dana Barrow Нет, я бы хотел, чтобы г-н Филлипс вернулся сюда, когда дождей не будет несколько дней, и мы вместе поднимемся на крышу, чтобы всё внимательно осмотреть. Тогда, когда ситуация будет тщательно и правильно оценена, мы сможем обсудить часы работы, материалы и объём в рамках договора, а не наобум. Также я хотел бы согласовать срок, по которому в случае нарушения мы пересмотрим условия контракта с возможными штрафами с вашей стороны за каждый день переработки. Если всё это приемлемо, я с удовольствием продолжу разговор позже. А пока было приятно познакомиться, г-н Филлипс, и, э-э, мой муж Дэвид проводит вас. Дэвид, если не сложно.
🧡
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