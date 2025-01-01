Dana Barrow Видишь, это долго оставалось без внимания.

Ben Повезло, что не обрушилось. Повезло, что я зашёл как раз вовремя.

Dana Barrow Ну и повезло тебе, люди здесь любят посплетничать.

Ben Так и есть. Слышал, ты архитектор или что-то в этом роде.

Dana Barrow Да, вроде того.

Ben Может, поговорим о деньгах?

Dana Barrow Пока рановато.

Dana Barrow Тебя ещё не наняли.

Ben Ничего не могу сделать, чтобы изменить твоё мнение?

Dana Barrow Дэвид... это мой муж, Дэвид. Дэвид, это Бен Филлипс-младший.

David Barrow Да, легенда. Приятно познакомиться.

Dana Barrow Г-н Филлипс пришёл по поводу протечки.

David Barrow Правильно, просто Бен. Отлично, Бен, когда сможешь начать?

Dana Barrow Пока вопрос открыт.

Ben Как только дадите добро.

David Barrow Нам стоит заняться этим как можно скорее, правда, дорогая?

Ben Пару недель впереди загружены, но сейчас я свободен.

David Barrow Что это? Это повреждение от воды, да? Этот пол надо менять?

Ben Да. Если поставить осушитель, мы спасём большую часть древесины. Скажи слово.

David Barrow Отлично. Да, мы хотим, чтобы ты начал как можно скорее.