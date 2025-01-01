Dana BarrowНет, я бы хотел, чтобы г-н Филлипс вернулся сюда, когда дождей не будет несколько дней, и мы вместе поднимемся на крышу, чтобы всё внимательно осмотреть. Тогда, когда ситуация будет тщательно и правильно оценена, мы сможем обсудить часы работы, материалы и объём в рамках договора, а не наобум. Также я хотел бы согласовать срок, по которому в случае нарушения мы пересмотрим условия контракта с возможными штрафами с вашей стороны за каждый день переработки. Если всё это приемлемо, я с удовольствием продолжу разговор позже. А пока было приятно познакомиться, г-н Филлипс, и, э-э, мой муж Дэвид проводит вас. Дэвид, если не сложно.