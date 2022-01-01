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Две стороны Кадр из фильма «Три девятки» Начинается всё с того, что несколько мужчин совершают налёт на банк. Позже выясняется, что делают они это в угоду русской мафии, которой заправляет грозная Ирина Власова, она же Кейт Уинслет. Двое из преступников на самом деле служат в полиции, а ещё одного когда-то отправили в отставку. Естественно, всё это ради денег, для всех, кроме Майкла Этвуда, который заделал ребёнка сестре главы мафиози и теперь может быть лишён права видеться с ним.…