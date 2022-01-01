Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три девятки Три девятки
Киноафиша Фильмы Три девятки Отзывы о фильме «Три девятки»
Triple 9 Три девятки 2015 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Три девятки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Две стороны Кадр из фильма «Три девятки» Начинается всё с того, что несколько мужчин совершают налёт на банк. Позже выясняется, что делают они это в угоду русской мафии, которой заправляет грозная Ирина Власова, она же Кейт Уинслет. Двое из преступников на самом деле служат в полиции, а ещё одного когда-то отправили в отставку. Естественно, всё это ради денег, для всех, кроме Майкла Этвуда, который заделал ребёнка сестре главы мафиози и теперь может быть лишён права видеться с ним.…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 8 комментариев
Сердце пармы
Сердце пармы 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши