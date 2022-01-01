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Лунная одиссея 1969 Более десяти лет назад во всех телевизорах планеты транслировалось шокирующее интервью с женой Стэнли Кубрика, которая во всеуслышание заявила, будто её почивший супруг снял фильм о высадке американских астронавтов на Луну. В скором времени выяснилось, что всё это лишь одна большая шутка, склеенная из разных видеофрагментов с элементами актёрской игры. Однако сторонники «лунного заговора» до сих пор не могут успокоиться, выдумывая новые аргументы, опровергающие,…