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Киноафиша Фильмы Колесо фортуны Цитаты из фильма Колесо фортуны

Цитаты из фильма Колесо фортуны

Кора Дюваль Камилла, тётя Джуэл застрелилась.
Камилла Диксон Мы не знаем, что тётя Джуэл застрелилась.
Кора Дюваль Что ты имеешь в виду?
Камилла Диксон Всё, что мы знаем — тётя Джуэл была застрелена, и точка.
Кора Дюваль Но... но пистолет был в её руке. Она должна была... должна была...
Камилла Диксон Не всегда хватайся за самое очевидное, Кора. Просто подумай!
Кора Дюваль Что ты ешь?
Камилла Диксон Ничего. А теперь слушай меня внимательно, хорошо? Тётя Джуэл не покончила с собой. В нашей семье никто не кончает с собой. Суицид — это позор. Суицид совершают только сумасшедшие. Так что если кто-то — вор, убийца — пытается сделать так, чтобы это выглядело иначе, забудь, что видела пистолет в её руке, понял? Его там не было. Тётя Джуэл не покончила с собой.
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Lester Boyle Он к этому не причастен, понятно? Он невиновен. Можешь на меня положиться.
Eddie "The Expert" Pitts А почему ты так уверен, Лестер?
Lester Boyle Потому что — я с ним рыбачил.
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Emma Duvall Я наполовину чёрная?
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[в полицейской лаборатории сообщили, что у Камиллы гемофилия]
Otis Tucker Это болезнь, при которой в моменты сильного стресса кровь не сворачивается. Эмма, Камилла Диксон — твоя тётя, не так ли?
Emma Duvall К сожалению, да.
Otis Tucker Ты когда-нибудь видела, чтобы она страдала от этой болезни?
Emma Duvall К сожалению, нет.
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[играют в скрэббл в камере Уиллиса]
Willis Richland Ооо, вау, вау, вау, вау! Вот это тройная буква, это 12, это 14 и это С-У-П-Е-Р. Ладно, я пасую, сдавайся.
Lester Boyle Супер?
Willis Richland Сдавайся.
Lester Boyle Супер?
Willis Richland Давай.
Lester Boyle Супер?
Willis Richland Давай.
Lester Boyle "Супер" — это не слово!
[Он бьёт по столу, сбивая доску и разбрасывая буквы]
Jack Palmer Аве. Благослови меня. Аве. Происходит от древнескандинавского, восходящего к реконструированной индоевропейской основе «agh». Смешение благоговения, страха и удивления.
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Emma Duvall Так ему и надо. Нюхает не там.
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Emma Duvall Интересно, Джейсон уже покончил с собой из-за мамы?
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Emma Duvall Ты теперь коп?
Jason Brown Точно.
Emma Duvall Отлично. Поздравляю. Я всё ещё преступник, а ты — закон. Наше время всё так же отстойное.
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Jack Palmer Я твой адвокат.
Willis Richland Мне нужен адвокат?
Jack Palmer Всем нужен адвокат.
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Willis Richland В каждой семье есть парочка с приветом. Но всегда найдутся и нормальные люди.
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Otis Tucker В этом документе написано, что она чуть не умерла при родах.
Emma Duvall Роды?
Otis Tucker Угу.
Emma Duvall Тётя Кэмил?
Otis Tucker Угу.
Emma Duvall Это невозможно, она же даже ни с кем не спала!
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Jewel Mae 'Cookie' Orcutt Кстати, окончательный счёт — Куки: 849, Уиллис: 712.
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Billy Cox Знаешь что — если я снова увижу мисс Диксон в том доме, я приклею к ней свой электрошокер.
Lester Boyle Ей это может даже понравиться, Билли.
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Cora Duvall Я знаю, Камилла, ты права. Ты всегда права.
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Billy Cox Иди внутрь и найди Лестера. И не делай ничего, что он не скажет.
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Lester Boyle Я считаю, что вишневый пирог Надин лучше, чем у Долорес, но я — я ей не скажу.
Billy Cox Ну, так и есть.
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Emma Duvall Так что, Джек, расскажи мне, как это всё произошло.
Jack Palmer Ну, старина Донни был красавцем, но вот с деньгами у него было не ахти. Так что они с Корой после свадьбы переехали к Камилле, и Камилла в итоге заботилась о них обоих. Думаю, в том маленьком доме порой было туго с деньгами.
Willis Richland Пари, так и было.
Jack Palmer Конечно, никто не знает, что творилось за этими стенами, даже я. Но через несколько месяцев старина Донни просто исчез. А вскоре после этого Кора и Камилла уехали в долгую поездку. И когда вернулись, маленькая Эмма была уже у КорЫ.
Emma Duvall Что значит «исчез»? Мне говорили, что он уехал в Африку на миссию и погиб, спасая детей во время голода.
Jack Palmer Ну, не совсем так. Он действительно умер, но примерно через четыре года, где-то в Алабаме, на фабрике пуговиц.
Emma Duvall Фабрика пуговиц?
Jack Palmer Да. Похоже, машина для протыкания дырок сорвалась и упала на него. Говорят, у него было 273 дырки, прежде чем смогли снять её с него.
Emma Duvall Уиллис...?
Willis Richland Что?
Emma Duvall Что с этими людьми не так?
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Camille Dixon Я хочу, чтобы ты была естественной, Кора. Чтобы ты прочувствовала этот момент, понятно?
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Josie Martin [поёт] Я оставила завещание, Своей пастве, Душу отдала, Магазину у дома, Я одна, Я готова, Я иду домой...
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Jewel Mae 'Cookie' Orcutt Греческое божество солнца. Шесть букв. Последняя — «С».
Willis Richland Гелиос. Г-Е-Л-И-О-С. Бог солнца. У него был огромный старый дворец на вершине холма. И каждую ночь, когда солнце заходило, он плывёт туда — на золотой лодке — с золотыми крыльями.
Jewel Mae 'Cookie' Orcutt Золотая лодка. Золотые крылья.
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Josie Martin Что происходит, детка?
Willis Richland Как дела?
Josie Martin Это всего лишь вечеринка.
Willis Richland Ага.
Josie Martin Хочешь выпить?
Willis Richland Нет. Никогда перед Томом Броукоу.
Josie Martin О, Господь знает это.
Willis Richland Ты выглядишь как всегда прекрасно.
Josie Martin Спасибо, солнышко.
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Willis Richland Слушай, Эмма. Я волнуюсь за Куки.
Emma Duvall Почему? Что с ней?
Willis Richland Она старая.
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Willis Richland Отлично! Слушай, приходи около полудня, хорошо? Куки будет в восторге! О, блин! Она будет в восторге!
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Jewel Mae 'Cookie' Orcutt Вот я и иду, Бак. Я буду в золотой лодке с золотыми крыльями.
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Willis Richland Ты пахнешь рыбой.
Emma Duvall Да ты пахнешь Турцией.
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Cora Duvall Она мертва. Её убили. Она наверху, в спальне. И она — такая белая — как лилии в поле, где коса не косила. И повсюду кровь. Красная, как коралл, что рыбы нашли в сумерках моря.
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Jack Palmer Тебе зачитал твои права, да?
Willis Richland [ходит по камере] Да. Дали кофе и журнал «Поле и ручей», но сейчас я особо сосредоточиться не могу.
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Billy Cox Полегче, Эдди. Мы же не о Джеке Потрошителе говорим.
Eddie "The Expert" Pitts Правда?
Billy Cox Всего лишь пара женщин.
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Camille Dixon Можно было бы подумать, что полиция хотя бы заберёт свою тупую криминальную ленту, когда уходит.
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Jack Palmer Куки показывала тебе когда-нибудь копию своего завещания?
Willis Richland Я ничего об этом не знаю. У неё была копилка, где она хранила все важные бумаги и подобное. Так что, если у неё и было завещание, то, думаю, именно там.
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Wanda Carter Дикие женщины не хандрят.
Josie Martin Правильно, сестричка.
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Willis Richland Чувак, если электрический стул меня не убьёт, то эта тюремная жратва точно добьёт. Кто его знает, что у меня будет на последнем обеде.
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Josie Martin Сколько времени ты проводишь в забегаловке? Думаю, не много. Мы, ночные жители, не тратим время, уставившись на часы на стене. Мы занимаемся своим делом — пьем и хоронитe хмурое настроение.
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Theo Johnson Нет, нет, нет. Думаю, вы неправильно поняли ситуацию. Видите ли.
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Cora Duvall Мои вуали вернулись из химчистки?
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Wanda Carter Бейтсвилл пишется Б-Е-Й-Т, а не Б-Э-Й-Т.
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Cora Duvall Мне больше всего нравится эта комната. Думаю, что окна на восток — к удаче, к восходу солнца. Ты как считаешь? Но если хочешь эту — не проблема. Я возьму эту. Отсюда лучший вид на деревья, магнолии. Деревья, что цветут, словно трубные залпы, возвещающие приход королей и пугающие врага!
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Otis Tucker Он специально просил Вайлд Тёрки?
Wanda Carter Да, сэр. Наверное, на Пасху. Я почти столько же Турки продаю на Пасху, сколько на День благодарения. Поняли? Турки? День благодарения?
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Willis Richland Если кто голоден, у меня дома есть кое-что для сома с энчиладами.
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Willis Richland Это просто игра, Эмма. Спорю, он хорош в этой сцене смерти. Может, он знает, каково это — *чувствовать* такое к женщине.
Wanda Carter Я знаю, каково это — *чувствовать* такое к мужчине.
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Camille Dixon Кора? Кора, я не вырезала эту речь, потому что думала, что мы сделаем её достойно. Но теперь я не уверена. Тебе нужно больше — больше живости в голосе. Больше сексуальности.
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Cora Duvall Я справилась. Не так ли?
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Lester Boyle Знаешь, по цвету его удочки можно многое сказать о человеке.
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Lester Boyle [первые реплики]
Lester Boyle Сегодня вечером надо идти на донку, Билли. Ветерок хороший.
Billy Cox Я не понимаю, Лестер.
Lester Boyle Рыба клюёт.
Billy Cox Как мужчины тратят столько времени и денег, чтобы перехитрить рыбу?
Lester Boyle Потому что это весело!
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Cora Duvall Расскажи мне ещё раз про мотивацию.
Camille Dixon Я так устала. Не могу говорить.
Cora Duvall Ладно.
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Camille Dixon Стоп! Стоп! Все, просто остановитесь! Кора, над чем мы работали? О твоём переходе от отчаяния к облегчению.
Cora Duvall Я собиралась сказать это, когда смотрю на луну и говорю, что она девственница?
Camille Dixon Нет, нет, я думаю, это должно быть здесь. Думаю, это должно быть прямо сейчас.
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Lester Boyle Эй, Флэш? Ты слышал, что Эмма Дюваль снова в городе? Ты в курсе?
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Manny Hood Нужна рыбка?
Willis Richland Я сам ловлю рыбу.
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Manny Hood Я продолжаю работать над вагончиком. Получается очень хорошо.
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Jewel Mae 'Cookie' Orcutt Ох, этот маленький сорванец!
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Emma Duvall О, Боже! Чёрт возьми, Уиллис! Ты меня до смерти перепугал!
Willis Richland Эй, ребёнок вернулся. Эмма Дюваль снова в городе.
Emma Duvall Да, она вернулась, и ей едва ли удаётся войти во вкус, как тут же начинают копаться какие-то люди, пытаясь её проверить.
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Emma Duvall Боже, Мэнни! Ты меня напугал!
Manny Hood Доброе утро, Эмма. Я принес тебе кофе. Это то, в чём ты спишь? Должно быть, в такой одежде ужасно жарко.
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Jack Palmer В жизни ничего не бывает просто так, Камилла. Рано или поздно за всё приходится платить. Любой адвокат тебе это скажет.
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Jason Brown Мы уже знаем, кто это сделал?
Lester Boyle Ты не чувствуешь здесь запах рыбы?
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Джулианна Мур
Julianne Moore
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Glenn Close
Нед Битти
Ned Beatty
Мэтт Маллой
Matt Malloy
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Liv Tyler
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Courtney B. Vance
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Charles S. Dutton
Дональд Моффет
Donald Moffat
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
Патриция Нил
Patricia Neal
Руби Уилсон
Rubye Wilson
Ниси Нэш
Ниси Нэш
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