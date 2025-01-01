Emma Duvall Так что, Джек, расскажи мне, как это всё произошло.

Jack Palmer Ну, старина Донни был красавцем, но вот с деньгами у него было не ахти. Так что они с Корой после свадьбы переехали к Камилле, и Камилла в итоге заботилась о них обоих. Думаю, в том маленьком доме порой было туго с деньгами.

Willis Richland Пари, так и было.

Jack Palmer Конечно, никто не знает, что творилось за этими стенами, даже я. Но через несколько месяцев старина Донни просто исчез. А вскоре после этого Кора и Камилла уехали в долгую поездку. И когда вернулись, маленькая Эмма была уже у КорЫ.

Emma Duvall Что значит «исчез»? Мне говорили, что он уехал в Африку на миссию и погиб, спасая детей во время голода.

Jack Palmer Ну, не совсем так. Он действительно умер, но примерно через четыре года, где-то в Алабаме, на фабрике пуговиц.

Emma Duvall Фабрика пуговиц?

Jack Palmer Да. Похоже, машина для протыкания дырок сорвалась и упала на него. Говорят, у него было 273 дырки, прежде чем смогли снять её с него.