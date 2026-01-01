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Next Generation short tiger
Next Generation short tiger
, 2014
Германия / короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
О фильме
Сборник короткометражных фильмов, в котором собраны работы режиссеров, недавних выпускников немецких киношкол – ежегодный участник программы международного кинофестиваля в Каннах.
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Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2014
Рейтинг фильма
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