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Жена полицейского Жена полицейского
Киноафиша Фильмы Жена полицейского Жена полицейского, 2013: актеры и роли
Die Frau des Polizisten Жена полицейского 2013 / Германия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Жена полицейского, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Грёнинг Philip Gröning
В ролях
Александра Финдер Alexandra Finder Давид Зиммершмид Пиа Клеман Pia Kleemann Кьяра Клеман Chiara Kleemann Хорст Реберг Horst Rehberg Катарина Зузевинд Ларс Рудольф Lars Rudolph Фабиан Штромбергер Fabian Stromberger
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