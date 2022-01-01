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Мастер единоборств Эрик Слоун (Дэррен Шахлави) после завоевания очередного титула получает приглашение сразиться на подпольных боях с чемпионом по тайскому боксу Тонг По (Дэйв Батиста). На поединке Тонг По жестоко убивает Слоуна. Его младший брат Курт Слоун (Ален Мусси) хочет отомстить убийце, но сталкивается с коррупцией в полиции, покрывающей подпольные бои. К тому же, для того чтобы победить По, ему нужно ещё многому научиться у настоящего мастера. Курт встречает сотрудницу полиции, которая…