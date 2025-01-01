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Киноафиша Фильмы Кикбоксер Цитаты из фильма Кикбоксер

Цитаты из фильма Кикбоксер

Tong Po [после того, как он избил Курта в раунде кикбоксинга] Ты кровоточишь, как Майли! Майли... черт возьми!
Kurt Sloane Нееет!
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Xian Chow Я им говорю, что они никакие бойцы... и что их матери спят с муллами.
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Eric Sloane Нок Су Коу! Нок Су Коу!
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Xian Chow Победитель... пальма.
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Eric Sloane [после мучительного первого раунда с Тонг По] Эта чёртова музыка меня с ума сводит.
Kurt Sloane Давай забудем сейчас про музыку.
Eric Sloane Видишь? Он меня локтем задел.
Kurt Sloane Так здесь и дерутся, я же говорил!
Eric Sloane Этот м#д#р хочет драться на улице. Я ему покажу!
Kurt Sloane Давай отменим.
Eric Sloane Нет.
Kurt Sloane Пожалуйста, давай отменим!
Eric Sloane Нееееет!
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Xian Chow Это Каменный город. Место, куда приходят древние воины. Пока будешь здесь тренироваться — слушай!
Kurt Sloane Слушать что?
Xian Chow Просто слушай. Умом, сердцем, всей душой.
Xian Chow Ты должен научиться быть быстрее любого удара — так тебя не заденут.
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Kurt Sloane Смотри за кошельком.
Eric Sloane Ей не нужен мой кошелек. Ей хочется переспать с чемпионом!
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Kurt Sloane [Курт истощён и испытывает боль от ударов по пальме] Хватит.
Xian Chow [строго] Забирай свои вещи и уходи из моего дома...
Kurt Sloane [смущённо] Что? Что происходит...?
Xian Chow [жестом показывает Майли оставаться в стороне и не вмешиваться] Тебе не хочется тренироваться...
Kurt Sloane [саркастически] Эй... хочешь, чтобы я сломал ногу...?
Xian Chow [заставляет Курта вспомнить жестокую драку брата с Тонг По] Твой брат помнит...?
Kurt Sloane [вспышки воспоминаний о том, как Тонг По парализовал Эрика] О... ты имеешь в виду вот так... а?... а?
Xian Chow [ломает пальму яростными ударами, Сян уходит, улыбаясь решимости Курта, Курт падает на пол с кровью из ноги, Майли пытается помочь]
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Xian Chow А теперь ты меня на рикше покатаешь.
Kurt Sloane Рикше?
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Xian Chow [после того, как Курт избил некоторых сборщиков долгов Фредди Ли] Он это сделал!
Mylee Да, можешь поверить!
Xian Chow Молодец.
Mylee Отлично! В моём магазине был бардак! Я несколько дней убиралась.
Xian Chow Да, но бандиты Фредди Ли тоже полная ж#па. Я давно хотел с этим разобраться, но если сделаю, поставлю тебя под удар. Американцы могут отделаться! Так что это хорошо!
Mylee А если он не отделается?
Xian Chow Он узнает мой метод.
Xian Chow [Курт возвращается после пробежки] Ты опаздываешь на ужин...
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Xian Chow Ты должен научиться быть быстрее любого удара рукой или ногой, тогда тебя не заденут.
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Xian Chow [Показывает Курту кусок мяса] Это заставит тебя бегать быстрее.
Kurt Sloane Вот это да! Как?
[Курт бежит, а собака гонится за ним]
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Xian Chow Ты хороший боец?
Kurt Sloane Да.
Xian Chow Твоя защита крепкая?
Kurt Sloane Да!
Xian Chow [Сян делает прыжковый удар ногой, почти касаясь лица Курта] Хмм... Значит, в Америке по-другому тренируются. Твоя защита — отстой!
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Кёрт Слоун [Желание отомстить Тонг По] Скажи, где он!
Уинстон Тейлор Чёрт побери, нет! Я не хочу ни какого твоего чёртова участия! Иди домой! Отсижи свои три месяца и иди домой, там тебе будет безопасно! Я не хочу иметь твою кровь на руках, у меня и так её хватает!
Кёрт Слоун Он заплатит за это, слышишь? Я его найду, мне не нужна твоя помощь!
Уинстон Тейлор Единственный способ найти его — это на ринге, а ты недостаточно хорош!
Кёрт Слоун Мне всё равно где — я его достану!
Уинстон Тейлор Если ты пойдёшь за ним вне ринга — мы все умрём, ВСЕ! *ОН* СЛИШКОМ ЦЕНЕН ДЛЯ НИХ. Единственный способ победить его — в ринге. И как я уже сказал
[указывает на него]
Уинстон Тейлор *ТЫ* — *НЕ* достаточно хорош!
Кёрт Слоун [тяжело дышит] Поживём — увидим.
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Winston Taylor У меня и так достаточно крови на руках
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Eric Sloane Я не хочу, чтобы ты с ним дрался.
Kurt Sloane Что?
Eric Sloane Я не хочу, чтобы ты сражался с Тонг По. Ты понимаешь, о чём я.
Kurt Sloane Эрик, он посадил тебя в эту коляску навсегда!
Eric Sloane Вот именно! И я не хочу, чтобы ты был рядом со мной!
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Xian Chow [Курт висит вниз головой после попадания в ловушку] Чем помочь?
Kurt Sloane Опусти меня.
Xian Chow Нет, не могу.
Kurt Sloane Почему?
Xian Chow Не знаю, кто ты и чего хочешь.
Kurt Sloane Я хочу вниз и хочу, чтобы ты научил меня муай-тай!
Xian Chow Правда? А ты американец.
Kurt Sloane И что?
Xian Chow Американцы — большие самомнители.
[Ухмыляется]
Xian Chow Особенно когда долго висят вниз головой!
Kurt Sloane Очень смешно.
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Eric Sloane Смотри и учись, всё в ногах!
Kurt Sloane Ноги? Ноги! Этот парень бил по колонне вот так своими чёртовыми ногами
[рычит, показывая движение]
Kurt Sloane пока не посыпалась штукатурка!
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Kurt Sloane Ты хочешь, чтобы я сломал себе ногу?
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Tong Po [Курту во время финальной драки] Ты льёшь кровь, как Майли. Майли... чёрт возьми!
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Kurt Sloane [смотрит вверх на Фредди Ли] Я хочу Тонг По! Дайте мне Тонг По!
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Winston Taylor Погоди, погоди. Я помогу. Давно не готовил. Сделаю своё коронное — киш «Выживший в джунглях».
Mylee А что для этого киша нужно?
Winston Taylor Головы кобр.
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Xian Chow Месть — опасный мотив.
Kurt Sloane Но и очень сильный!
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Winston Taylor Держись, дружище, ты несёшься на самых быстрых колёсах Бангкока!
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Winston Taylor Ублюдок, наверное, отвёз бы тебя в бордель!
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Eric Sloane Сколько раз тебе повторять? Побеждать в боях такими тупыми шажками не выйдет!
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Winston Taylor [после того, как сказал двум девушкам выйти из своего фургона] Суки, им никогда не хватает моих штук!
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Eric Sloane [после того, как Кёрт продолжает пытаться отговорить Эрика от боя с Тонг По] Я привёл тебя сюда работать в моём углу, так в чём проблема? Ты либо со мной, либо иди к чёрт# домой!
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Winston Taylor Итак, что выберешь? Pink Pussy или Kitten Candy Club?
Kurt Sloane Разве мы не можем просто вернуться в отель?
Winston Taylor Чёрт, нет! Расслабься. Знаю одно спокойное местечко неподалёку.
[Переход к шумному бару с пивом, где полуобнажённые женщины танцуют на сцене]
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Eric Sloane [Перед боем с Тонг По] Я лучший - это просто ещё один шанс это доказать!
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Xian Chow [после того, как Винстон спас Эрика и Сяна от людей Фредди Ли] Я тебя ждал, Винстон. Почему так поздно?
Winston Taylor Извини, что задержался. На дороге был бардак, в городе большая драка!
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Kurt Sloane [узнав, что его брат Эрик парализован из-за Тонг По] Я хочу Тонг По!
Winston Taylor Забудь об этом! Я тоже не собираюсь подписывать тебе смертный приговор!
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