Xian Chow[Сян делает прыжковый удар ногой, почти касаясь лица Курта]Хмм... Значит, в Америке по-другому тренируются. Твоя защита — отстой!
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Кёрт Слоун[Желание отомстить Тонг По]Скажи, где он!
Уинстон ТейлорЧёрт побери, нет! Я не хочу ни какого твоего чёртова участия! Иди домой! Отсижи свои три месяца и иди домой, там тебе будет безопасно! Я не хочу иметь твою кровь на руках, у меня и так её хватает!
Кёрт СлоунОн заплатит за это, слышишь? Я его найду, мне не нужна твоя помощь!
Уинстон ТейлорЕдинственный способ найти его — это на ринге, а ты недостаточно хорош!