Xian Chow [после того, как Курт избил некоторых сборщиков долгов Фредди Ли] Он это сделал!

Mylee Да, можешь поверить!

Xian Chow Молодец.

Mylee Отлично! В моём магазине был бардак! Я несколько дней убиралась.

Xian Chow Да, но бандиты Фредди Ли тоже полная ж#па. Я давно хотел с этим разобраться, но если сделаю, поставлю тебя под удар. Американцы могут отделаться! Так что это хорошо!

Mylee А если он не отделается?

Xian Chow Он узнает мой метод.