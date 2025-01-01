Дед КузяГолод приходит и уходит. Но достоинство, однажды утраченное, уже не возвращается.
[рычит на молодого Колыму]
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Дедушка КузяЧеловек не может обладать больше, чем способен полюбить его сердце.
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Title CardВ Советском Союзе, при коммунизме, целые преступные сообщества разных национальностей по соображениям безопасности были депортированы из своих родных мест в регион на юго-западе СССР. Эта территория быстро превратилась в гетто для этих преступников, разделённое и контролируемое разными кланами. Среди них самым бедным, но и самым страшным был клан сибиряков.
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KolymaОднажды, когда мне было 4, я побил рекорд по побоям. Отец бил меня полчаса, и я ни разу не заплакал.
Дедушка Кузя[церемония посвящения]Во имя наших предков, свободных охотников и воинов, во имя великих Сибирских лесов, во имя реки Лены и дальше, мы молимся тебе. Благословенная Мария, Матерь Божья, полная благодати, услышь слова раба твоего смиренного. Прости нас, честных преступников, за грехи, которые мы вынуждены совершать. Помоги нам в борьбе с властолюбивыми политбюрократами и их приспешниками — ментами и солдатами, и со всеми прочими чёртями в форме. О, самая милосердная Матерь самого милосердного Бога. Благослови наше оружие, закали наши ножи, направь наши пули и помажи нас, чтобы наша хватка стала твоей.
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Гагарин[к Ксении]Ты из-за меня плачешь? Поверь, это того не стоит. Никто никогда не плакал обо мне.
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Дедушка КузяКогда умирает преступник, его нож должен быть сломан. Одна часть остаётся с ним, а другая — с тем, кого он больше всего любит в этом мире.
Колыма 10Почему?
Дедушка КузяПотому что так, в Судный день, они смогут найти друг друга и встретиться в мире.
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KolymaМы берём только по справедливости.
[бросает немного денег обратно жертве]
GagarinСправедливость? А что такое справедливость, Колыма? Справедливости не существует.
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Captive Soldier[о своём вожде] Его никогда не поймают, потому что Аллах на его стороне.
КолымаСмешно, потому что я почти уверен, что Он на моей стороне. Бог иногда помогает одной стороне, иногда — другой. Главное — быть на правильной стороне в нужный момент.
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KolymaЗнаешь, сержант? Моя первая работа была — играть мёртвого.
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[последние слова]
KolymaДорогая мама, ты была права. Некоторые решения не возвращают назад. И теперь я уже никогда не смогу вернуться домой. Я часто думаю о тебе. Береги себя. Я решил идти за солнцем и поеду на запад. Не знаю, что меня ждёт впереди, но я умею делать тату, обращаться с ножом и стрелять из пистолета. Не волнуйся за меня, меня учили уважать жизнь, и я умею это делать.
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Дед КузяЛюди называют их сумасшедшими, ненормальными, странными. Всё потому, что мы не понимаем, о чём они думают и что говорят. Но их язык — это язык Бога. Вот почему их называют даром Божьим. И мы должны их всех уважать. Никому нельзя к ним прикоснуться, и нам их защищать, даже ценой собственной жизни.
Дед КузяА теперь выпьем наш чайфил, лучший чай на свете. Сначала наслаждаемся его теплом, потом ценим аромат. И только потом пробуем вкус. Три удовольствия в одном. И всего-то вода, если подумать.
[смеётся от души]
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Grandfather Kuzya[письмо из лагеря]Колыма, сынок, я позаботился, чтобы деньги попали в нужные руки, так что ты скоро вырвешься на свободу. К сожалению, это не хорошие новости. Мне пришлось сделать это, потому что после свободы тебя ждёт ещё более трудная задача. - Дед Кузя
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Vitalic[видя высокие здания]Теперь бедняки умирают не только от голода, но и от зависти.