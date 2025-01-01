Kolyma Однажды, когда мне было 4, я побил рекорд по побоям. Отец бил меня полчаса, и я ни разу не заплакал.

Kolyma Почему что?

Xenya Почему ты не плакал?

Kolyma Потому что мужики не плачут.

Xenya Ох, бедные мужики. Плакать — это хорошо.

Kolyma Ты счастлива, когда плачешь?

Xenya Это слишком тяжёлый вопрос. Вот что я думаю. Я думаю... что ты не плачешь, но я не умею читать. И это хуже, чем плакать.

Kolyma Что значит, ты не умеешь читать?