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Киноафиша Фильмы Сибирское воспитание Цитаты из фильма Сибирское воспитание

Цитаты из фильма Сибирское воспитание

Дед Кузя Голод приходит и уходит. Но достоинство, однажды утраченное, уже не возвращается.
[рычит на молодого Колыму]
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Дедушка Кузя Человек не может обладать больше, чем способен полюбить его сердце.
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Title Card В Советском Союзе, при коммунизме, целые преступные сообщества разных национальностей по соображениям безопасности были депортированы из своих родных мест в регион на юго-западе СССР. Эта территория быстро превратилась в гетто для этих преступников, разделённое и контролируемое разными кланами. Среди них самым бедным, но и самым страшным был клан сибиряков.
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Kolyma Однажды, когда мне было 4, я побил рекорд по побоям. Отец бил меня полчаса, и я ни разу не заплакал.
Xenya Почему?
Kolyma Почему что?
Xenya Почему ты не плакал?
Kolyma Потому что мужики не плачут.
Xenya Ох, бедные мужики. Плакать — это хорошо.
Kolyma Ты счастлива, когда плачешь?
Xenya Это слишком тяжёлый вопрос. Вот что я думаю. Я думаю... что ты не плачешь, но я не умею читать. И это хуже, чем плакать.
Kolyma Что значит, ты не умеешь читать?
Xenya Ксения не умеет читать. Бедная Ксения.
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[первые строки]
[первые строки]
Дедушка Кузя [церемония посвящения] Во имя наших предков, свободных охотников и воинов, во имя великих Сибирских лесов, во имя реки Лены и дальше, мы молимся тебе. Благословенная Мария, Матерь Божья, полная благодати, услышь слова раба твоего смиренного. Прости нас, честных преступников, за грехи, которые мы вынуждены совершать. Помоги нам в борьбе с властолюбивыми политбюрократами и их приспешниками — ментами и солдатами, и со всеми прочими чёртями в форме. О, самая милосердная Матерь самого милосердного Бога. Благослови наше оружие, закали наши ножи, направь наши пули и помажи нас, чтобы наша хватка стала твоей.
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Гагарин [к Ксении] Ты из-за меня плачешь? Поверь, это того не стоит. Никто никогда не плакал обо мне.
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Дедушка Кузя Когда умирает преступник, его нож должен быть сломан. Одна часть остаётся с ним, а другая — с тем, кого он больше всего любит в этом мире.
Колыма 10 Почему?
Дедушка Кузя Потому что так, в Судный день, они смогут найти друг друга и встретиться в мире.
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Kolyma Мы берём только по справедливости.
[бросает немного денег обратно жертве]
Gagarin Справедливость? А что такое справедливость, Колыма? Справедливости не существует.
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Captive Soldier [о своём вожде] Его никогда не поймают, потому что Аллах на его стороне.
Колыма Смешно, потому что я почти уверен, что Он на моей стороне. Бог иногда помогает одной стороне, иногда — другой. Главное — быть на правильной стороне в нужный момент.
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Kolyma Знаешь, сержант? Моя первая работа была — играть мёртвого.
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[последние слова]
Kolyma Дорогая мама, ты была права. Некоторые решения не возвращают назад. И теперь я уже никогда не смогу вернуться домой. Я часто думаю о тебе. Береги себя. Я решил идти за солнцем и поеду на запад. Не знаю, что меня ждёт впереди, но я умею делать тату, обращаться с ножом и стрелять из пистолета. Не волнуйся за меня, меня учили уважать жизнь, и я умею это делать.
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Дед Кузя Люди называют их сумасшедшими, ненормальными, странными. Всё потому, что мы не понимаем, о чём они думают и что говорят. Но их язык — это язык Бога. Вот почему их называют даром Божьим. И мы должны их всех уважать. Никому нельзя к ним прикоснуться, и нам их защищать, даже ценой собственной жизни.
Дед Кузя А теперь выпьем наш чайфил, лучший чай на свете. Сначала наслаждаемся его теплом, потом ценим аромат. И только потом пробуем вкус. Три удовольствия в одном. И всего-то вода, если подумать.
[смеётся от души]
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Grandfather Kuzya [письмо из лагеря] Колыма, сынок, я позаботился, чтобы деньги попали в нужные руки, так что ты скоро вырвешься на свободу. К сожалению, это не хорошие новости. Мне пришлось сделать это, потому что после свободы тебя ждёт ещё более трудная задача. - Дед Кузя
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Vitalic [видя высокие здания] Теперь бедняки умирают не только от голода, но и от зависти.
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