BillЗнаешь, что в тебе удивительно, Рич? В том, что смерть для тебя — это не просто пункт назначения. Она — часть тебя. Она живёт в тебе. Она вплетена в ткань твоей души. Ты ничего не можешь с этим поделать, кроме как принять факт, что каждый день твоей жизни должен быть твоим последним.
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RichieДорогая Виста, даже смерть меня не хочет.
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SophiaКак София сможет отправиться в новые приключения, если тебя не будет рядом?
RichieУ Софии будет много приключений, несмотря ни на что.
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SophiaТы выглядишь не очень здорово. Ты витамины принимаешь?
RichieЯ колюсь...
SophiaЭто не витамины.
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Richie[показывает мультфильм в листалке]Она умирает, видишь, но потом всегда возвращается к жизни. София всегда возвращается к жизни.
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[последние реплики]
Ричи[быстро отвечает на звонок почти до того, как он прозвенел]Алло?
МэггиСлушай, почему бы тебе не зайти к нам на ужин в пятницу. Где-то в семь? Поболтаем. Но если опоздаешь или подведёшь Софию, я тебя убью, понял?
RichieДорогая Виста, я давно хотел написать тебе это письмо, но, как ты знаешь, я не очень умею выражать свои чувства. Так что скажу просто. Я скучаю по твоей улыбке. Я бы сказал, что надеюсь, это письмо застанет тебя в порядке, но, как это часто бывает, так не будет.