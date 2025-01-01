Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пока я не исчезну Цитаты из фильма Пока я не исчезну

Цитаты из фильма Пока я не исчезну

Bill Знаешь, что в тебе удивительно, Рич? В том, что смерть для тебя — это не просто пункт назначения. Она — часть тебя. Она живёт в тебе. Она вплетена в ткань твоей души. Ты ничего не можешь с этим поделать, кроме как принять факт, что каждый день твоей жизни должен быть твоим последним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richie Дорогая Виста, даже смерть меня не хочет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sophia Как София сможет отправиться в новые приключения, если тебя не будет рядом?
Richie У Софии будет много приключений, несмотря ни на что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sophia Ты выглядишь не очень здорово. Ты витамины принимаешь?
Richie Я колюсь...
Sophia Это не витамины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richie [показывает мультфильм в листалке] Она умирает, видишь, но потом всегда возвращается к жизни. София всегда возвращается к жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Ричи [быстро отвечает на звонок почти до того, как он прозвенел] Алло?
Мэгги Слушай, почему бы тебе не зайти к нам на ужин в пятницу. Где-то в семь? Поболтаем. Но если опоздаешь или подведёшь Софию, я тебя убью, понял?
Ричи Ладно.
Мэгги Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричи Так ты, эээ, летом в школу ходишь?
София Да.
Ричи Что, ты завалил?
София Нет. Я просто пропускала шестой класс.
Ричи Ты пропускаешь шестой класс... пропускаешь шестой класс.
[удивлён, Ричи обдумывает]
Ричи Я обожал шестой класс.
[пауза]
Ричи Мне он так нравился, что я прошёл его дважды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Richie Дорогая Виста, я давно хотел написать тебе это письмо, но, как ты знаешь, я не очень умею выражать свои чувства. Так что скажу просто. Я скучаю по твоей улыбке. Я бы сказал, что надеюсь, это письмо застанет тебя в порядке, но, как это часто бывает, так не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рон Перлман
Рон Перлман
Ron Perlman
Шон Кристенсен
Sean Christensen
Фатима Птацек
Fátima Ptacek
Эмми Россам
Эмми Россам
Emmy Rossum
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
22 дня без сна, чтобы досмотреть до конца: сколько на самом деле серий в «Великолепном веке» — в России показали иначе
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше