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Торжество Торжество
Киноафиша Фильмы Торжество Торжество, 1998: актеры и роли
Festen / The Celebration Торжество 1998 / Дания / Швеция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Торжество, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг Томас Винтерберг Thomas Vinterberg
В ролях
Ульрих Томсен Ульрих Томсен Ulrich Thomsen Хеннинг Моритцен Henning Moritzen Томас Бо Ларсен Томас Бо Ларсен Thomas Bo Larsen Паприка Стеэн Паприка Стеэн Paprika Steen Бирте Нойманн Трине Дюрхольм Трине Дюрхольм Trine Dyrholm Хелле Доллерис Helle Dolleris Тереза Глан Therese Glahn Бьярне Хенриксен Bjarne Henriksen
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