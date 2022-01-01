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Колыбельная для Пи
Колыбельная для Пи, 2010: актеры и роли
Lullaby for Pi
Колыбельная для Пи
2010 / Франция / Канада
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Колыбельная для Пи, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бенуа Филиппон
Benoît Philippon
В ролях
Руперт Френд
Rupert Friend
Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
Мэтт Уорд
Matt Ward
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Сара Уэйн Кэллис
Sarah Wayne Callies
Колин Лоуренс
Colin Lawrence
Дьюшэйн Уильямс
Андре Ричардс
Andre Richards
Джулиан Кристофер
Julian Christopher
Мартин Роуч
Martin Roach
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