Mrs ArbuthnotЯ иду в телевизионную комнату. Добираюсь туда долго, поэтому ухожу немного раньше всех. Там мы пьем кофе и смотрим последний сериал по телевизору. Буду рада, если присоединишься, если у тебя хватит духу.
Mrs PalfreyНу... что же ты смотришь? Одно из этих ужасных американских шоу?
Mrs ArbuthnotДа, «Секс в большом городе». Смотрю его понемногу, как лекарство. Это помогает мне чувствовать себя лучше, зная, что мне осталось недолго.
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Ludo[закадровый голос]Она легко и игриво кружилась в воспоминаниях, словно юная девушка, её рассказы оживали перед глазами молодой пары, и вдруг прошлое становилось настоящим — пусть и ненадолго.
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Mrs ArbuthnotДобрый вечер, я Элвира Арбутнот. Решила представиться и прийти вам на помощь.
Mrs ArbuthnotЗнаю. Правило номер один: на ужин мы здесь одеваемся проще. Чтобы слиться с обстановкой.
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LudoЗнаешь, я получаю от этого слишком много удовольствия. Думаешь, это грешно?
Mrs PalfreyНет. Наслаждайся этим сколько хочешь. Я никогда не получала столько удовольствия... в одежде.
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Ludo[закадровый голос]Даже самые романтичные моменты её жизни были обрамлены квадратом её реалистичной практичности. Она знала, что есть знаки, чтобы двигаться дальше. Но на этот раз вопрос был в том, куда и зачем?
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Ludo[закадровый голос]Ей потребовалось несколько вариантов, чтобы написать идеальное письмо дочери — сдержанно выразить тревогу из-за молчания Десмонда, как и во многих других случаях в жизни, сомневаясь, как письмо будет воспринято. Не покажется ли она нуждающейся, одинокой или и тем, и другим?
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Ludo[закадровый голос]У неё кончались отговорки и объяснения, почему внук никогда не звонит, как вдруг она поняла — никто никогда и не звонил.
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[Первые реплики]
Ludo[закадровый голос]Она пришла из мира разумных решений. Ничто в её жизни не готовило её к громкой неразберихе её неожиданного настоящего.