Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Госпожа Палфрей в Клейрмонте Цитаты из фильма Госпожа Палфрей в Клейрмонте

Цитаты из фильма Госпожа Палфрей в Клейрмонте

Mrs Arbuthnot Я иду в телевизионную комнату. Добираюсь туда долго, поэтому ухожу немного раньше всех. Там мы пьем кофе и смотрим последний сериал по телевизору. Буду рада, если присоединишься, если у тебя хватит духу.
Mrs Palfrey Ну... что же ты смотришь? Одно из этих ужасных американских шоу?
Mrs Arbuthnot Да, «Секс в большом городе». Смотрю его понемногу, как лекарство. Это помогает мне чувствовать себя лучше, зная, что мне осталось недолго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo [закадровый голос] Она легко и игриво кружилась в воспоминаниях, словно юная девушка, её рассказы оживали перед глазами молодой пары, и вдруг прошлое становилось настоящим — пусть и ненадолго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs Arbuthnot Добрый вечер, я Элвира Арбутнот. Решила представиться и прийти вам на помощь.
Mrs Palfrey Спасибо. Я Сара Палфрей.
Mrs Arbuthnot Знаю. Правило номер один: на ужин мы здесь одеваемся проще. Чтобы слиться с обстановкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo Знаешь, я получаю от этого слишком много удовольствия. Думаешь, это грешно?
Mrs Palfrey Нет. Наслаждайся этим сколько хочешь. Я никогда не получала столько удовольствия... в одежде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo [закадровый голос] Даже самые романтичные моменты её жизни были обрамлены квадратом её реалистичной практичности. Она знала, что есть знаки, чтобы двигаться дальше. Но на этот раз вопрос был в том, куда и зачем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo [закадровый голос] Ей потребовалось несколько вариантов, чтобы написать идеальное письмо дочери — сдержанно выразить тревогу из-за молчания Десмонда, как и во многих других случаях в жизни, сомневаясь, как письмо будет воспринято. Не покажется ли она нуждающейся, одинокой или и тем, и другим?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo [закадровый голос] У неё кончались отговорки и объяснения, почему внук никогда не звонит, как вдруг она поняла — никто никогда и не звонил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые реплики]
Ludo [закадровый голос] Она пришла из мира разумных решений. Ничто в её жизни не готовило её к громкой неразберихе её неожиданного настоящего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo Не только я. Любой.
Mrs Palfrey Пока никого больше нет. Ты — единственный, о ком я могу подумать.
Ludo У меня... тоже немного друзей. Чтобы иметь друзей, нужны деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr Osborne В вас больше, чем кажется на первый взгляд, миссис Палфри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo Боже мой! Мы в ловушке пьесы Терренса Рэттигена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludo Очень важно с самого начала много хвалить людей. Иначе они могут умереть от разочарования.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs Palfrey Повезло мне — наткнуться на тебя в этой жизни.
Ludo И мне тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше