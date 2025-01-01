Mrs Arbuthnot Я иду в телевизионную комнату. Добираюсь туда долго, поэтому ухожу немного раньше всех. Там мы пьем кофе и смотрим последний сериал по телевизору. Буду рада, если присоединишься, если у тебя хватит духу.

Mrs Palfrey Ну... что же ты смотришь? Одно из этих ужасных американских шоу?