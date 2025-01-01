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Киноафиша Фильмы Саломея Цитаты из фильма Саломея

Цитаты из фильма Саломея

King Herod Но что ты хочешь, чтобы тебе принесли на серебряном блюде? Скажи мне. Что бы это ни было — я дам тебе. Мои сокровища — твои. Что же это, Саломея?
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