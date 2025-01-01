Sally [Санте, когда его держат вниз головой охранник] Давай, сделай что-нибудь.

Guard О, я кое-что сделаю. Засажу тебя в одиночку, мерзавка.

Sally Что с тобой? Ты что, не хочешь спасать Рождество?

Guard Рождество? Вот в чём тут дело? Я ненавижу Рождество. Если бы меня спросили, я бы всё это отменил.