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Киноафиша Фильмы Достать Санту Цитаты из фильма Достать Санту

Цитаты из фильма Достать Санту

Sally [Санте, когда его держат вниз головой охранник] Давай, сделай что-нибудь.
Guard О, я кое-что сделаю. Засажу тебя в одиночку, мерзавка.
Sally Что с тобой? Ты что, не хочешь спасать Рождество?
Guard Рождество? Вот в чём тут дело? Я ненавижу Рождество. Если бы меня спросили, я бы всё это отменил.
[Санта бьёт охранника в лицо]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve [Санте, который утверждает, что он настоящий Санта Клаус] Ты что, на таблетках? Или, хуже того, без них?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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