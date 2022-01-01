Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сладкая кровь Иисуса Сладкая кровь Иисуса
Киноафиша Фильмы Сладкая кровь Иисуса Сладкая кровь Иисуса, 2014: актеры и роли
Da Sweet Blood of Jesus Сладкая кровь Иисуса 2014 / США
4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сладкая кровь Иисуса, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Ли Спайк Ли Spike Lee
В ролях
Рами Малек Рами Малек Rami Malek Стефен Тайрон Уильямс Зараа Абрахамс Zaraah Abrahams Элвис Ноласко Elvis Nolasco Томас Джеффресон Бёрд Thomas Jefferson Byrd Жуа Ли Joie Lee Фелиция Пирсон Felicia Pearson
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Приложение киноафиши