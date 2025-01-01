Leonard[за кадром]Ландшафт — это судьба. Я ношу эту фразу в голове уже много лет. Не помню, откуда она взялась, но знаю, что она значит здесь. Это чувство замкнутости. Человеческие ограничения. Это не то, что на Среднем Западе, где возможности простираются ярко и бесконечно во все стороны. Люди в Гималаях, Андах — живут ли они тоже словно в пассиве, будто их жизнь ненастоящая? Их воспоминания застыли, неизменны?
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Leonard[рассказчик]Туми ошибался, убивать — это просто. Или, по крайней мере, проще, чем многое другое в жизни. Проще, чем любить — или быть счастливым — или зарабатывать деньги — или воспитывать ребёнка. Настолько просто, что можно сделать это, нажав одним пальцем на маленькую металлическую кривую. Или даже ничего не делая — просто находясь рядом и позволяя этому случиться. Пассивный залог.
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LeonardЮг никогда не был чем-то однородным. История редко бывает такой однозначной.
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LeonardНасилие порождает насилие. Оно не прекращается. Это как болезнь. Просто передаётся из поколения в поколение.
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TravisЗнаешь, говорят, ты кого-то в Иллинойсе подстрелил... Так это правда?
LeonardЗависит от того, о каком случае ты говоришь. Тот, где я в оба плеча стрелял, или тот, у кого я руку оторвáл.
LeonardНикого в жизни не стрелял. Никогда не парился, чтобы правду рассказать... Людям, с которыми я работаю, лучше думать, что я чуть жёстче, чем есть на самом деле.
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Leonard[о Дене]Ей 30 лет. Она должна сама о себе позаботиться.