[первые строки]

[за кадром]

Ландшафт — это судьба. Я ношу эту фразу в голове уже много лет. Не помню, откуда она взялась, но знаю, что она значит здесь. Это чувство замкнутости. Человеческие ограничения. Это не то, что на Среднем Западе, где возможности простираются ярко и бесконечно во все стороны. Люди в Гималаях, Андах — живут ли они тоже словно в пассиве, будто их жизнь ненастоящая? Их воспоминания застыли, неизменны?