В последнее время мне снятся ужасные сны. Каждую ночь я вижу Асгард, превращающийся в развалины.

Это просто глупый сон, признак слишком бурного воображения.

Возможно. Но потом я выхожу и проверяю, и что я нахожу? Девять миров в полном хаосе! Враги Асгарда собираются вместе, строят козни, а ты, Один, защитник этих Девяти миров, сидишь в халате и ешь *виноград.*

Да, ну, лучше уважать свободу наших соседей.

Да, конечно. Свободу быть *резаным*.

[угрожающе бросает Мьёльнир в Одина, прежде чем поймать его]

Я тоже был занят.

Ну... собрания совета, заседания по безопасности...

Ты правда заставишь меня это сделать?

[Тор бросает Мьёльнир как можно дальше, затем становится за спиной Одина, положив руку на шею]

Ты знаешь, Мьёльнир не остановится, возвращаясь ко мне. Даже если это твое лицо!