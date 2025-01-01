KorgНу, я пытался начать революцию, но напечатал мало листовок, поэтому народу почти не пришло. Кроме моей мамы и её парня, которого я терпеть не могу. В наказание меня посадили сюда и заставили стать гладиатором. Мелкая промах, но на самом деле я сейчас организую другую революцию. Не знаю, заинтересует ли тебя такое? Как думаешь, заинтересует?
ThorОна слишком сильная. Без моего молота я не могу...
ThorЭй, эй! Мы знакомы! Он мой коллега! Где ты пропадал? Все думали, что ты мёртв! С тех пор много чего случилось. Я вчера молот свой потерял — так что это ещё свежо. Локи жив! Представляешь? Он там, наверху. Эй, Локи! Смотри, кто это!
Bruce Banner[про Локи]Я с ним только пару минут назад говорил, и он был полностью готов убить любого из нас.
ThorДа, меня тоже. Много-много раз. Был один случай, когда мы были детьми — он превратился в змею, а я люблю змей. Я подошёл, чтобы полюбоваться, а он вдруг стал собой и такой: «Блерг, это я!» И воткнул нож. Нам было по восемь.
[связанный Тор сброшен из клетки, чтобы встретиться с Суртуром на его троне]
Thor[Халку]Столько всего произошло с тех пор, как я тебя в последний раз видел! Мой молот пропал, буквально вчера, так что это ещё свежо. Потом я отправился в путешествие самопознания. А потом встретил тебя.
[первые реплики]
[Тор брошен в Муспельхейм в цепях]
ThorЯ знаю, о чём вы думаете. «О, нет. Тор в клетке. Как же так?» Иногда, чтобы получить честный ответ, нужно сначала попасть в плен. Это долгая история. В общем, я такой себе герой. Знаете, я провёл некоторое время на Земле... к слову, пару раз спас планету. Потом отправился искать по космосу пару волшебных цветных Камней Бесконечности... но не нашёл ни одного. Вот тогда я наткнулся на путь смерти и разрушения. Который привёл меня сюда, в эту клетку... где я и встретил вас.
[смотрит на скелет]
ThorДовольно уникально. Он сделан из этого особого металла из сердца умирающей звезды. И когда я раскручивал его очень-очень быстро, он давал мне возможность летать.
Hela[смотрит на Корону Суртура]Меньше, чем я ожидала.
Hela[смотрит на Тессеракт]На самом деле... неплохо.
Hela[подходит к Вечному Огню]Вот это... вот это действительно нечто особенное.
ThorЛоки, я думал о тебе только хорошее. Я верил, что мы будем сражаться бок о бок вечно, но в конце концов ты — это ты, а я — это я, и... может, в тебе ещё есть что-то хорошее, но... давай будем честны, наши пути давно разошлись.
Loki[эмоционально]Да... наверное, так даже лучше, что мы больше никогда не увидимся.
GrandmasterЛюбой претендент, который победит моего чемпиона, обретёт свободу.
ThorНу что ж. Тогда скажи, кому я должен выд###ть зад!
GrandmasterЯ просто должен сказать. Я горжусь вами всеми. Эта революция — огромный успех. Ура нам! Похлопаем друг друга по спине. Давай, давай. Нет? Я тоже. Потому что я сыграл в этом большую роль. Без кого-то свергать революции не бывает! Так что, эээ, пожалуйста. И, эм, ничья.
Thor[Валькирии]Знаешь, когда я был маленьким, хотел стать валькирией, пока не узнал, что вы все женщины. Конечно, с женщинами всё в порядке, я их люблю. Иногда даже слишком. Но не в каком-то странном смысле, а скорее с уважением и восхищением. Это здорово — элитное войско женщин-воительниц.
HelaМне донесли, что ты не знаешь, кто я. Я — Хела. Перворождённая Одина. Командующий легионами Асгарда. Законная наследница трона и Богиня Смерти. Мой отец мёртв. Как и принцы. Пожалуйста. Мы когда-то были центром абсолютной власти во Вселенной. Наше превосходство было бесспорным. Но Один остановился на девяти мирах. Наша судьба — править всеми остальными. И я здесь, чтобы вернуть эту власть. Встань на колени передо мной и войди в ряды моего великого завоевания.
HogunКем бы ты ни был и что бы ни сделал — сдавайся сейчас, или мы не пощадим тебя.
Thor[Грандмастеру]Эй! Эй! Мы знакомы, он друг с работы!
Thor[Халку]Где ты пропадал? Все думали, что ты мёртв! Сколько всего произошло с тех пор, как я тебя видел! Мой молот я потерял буквально вчера — ещё свежо. Локи, Локи — Локи жив, поверишь? Он там, наверху!
HelaПризнание. У каждого великого короля был палач. Не только чтобы казнить людей, но и чтобы исполнять его волю. Хотя в основном — казнить людей. Но это была большая честь. Я был палачом Одина. А теперь ты станешь моим.
[Тор поднимает пульт управления Диском Повиновения, который он установил на Локи. Когда Локи это понимает, Тор нажимает кнопку, из-за чего Локи начинает судорожно дергаться и падает на пол, не в состоянии двигаться. Тор подходит к нему]
ТорВыглядит болезненно. Дорогой брат, ты становишься предсказуем. Я доверяю — ты предаёшь меня, и так по кругу. Видишь, Локи, жизнь — это... Это рост, это изменения, а ты, похоже, просто хочешь оставаться прежним. Думаю, я хочу сказать, что ты всегда будешь богом хитрости, но мог бы стать большим. Я просто положу это здесь для тебя.
[он отбрасывает пульт в сторону]
HelaЯ не знаю, в какую ты игру играешь, но меня не остановить!
Actor OdinИтак, Локи умер от ран, отдав жизнь за нас. Он сражался с этими отвратительными эльфами, он принес мир в королевство.
[на сцене появляется синий парень]
Actor OdinЛоки, мой мальчик. Много лун назад я нашёл тебя на том обледенелом поле боя. В тот день я ещё не видел в тебе спасителя Асгарда. Нет. Ты был просто маленькой синей сосулькой... которая растопила сердце этого старого дурака.
KorgЭй, чувак. Мы как раз собираемся запрыгнуть на этот огроменный космический корабль. Пойдёшь с нами?
ThorМне нравится, что ты сделал с этим местом. Перекрасили, да и вообще.
HelaПохоже, отец решал все проблемы одним способом — замалчиванием.
ThorИли изгнанием. Он говорил тебе, что ты достоин. Мне он сказал то же самое.
HelaВидишь ли, ты никогда не знала его настоящим, не в лучшем виде. Мы с Отцом топили цивилизации в крови и слезах. Думаешь, откуда всё это золото? Потом однажды он решил стать добрым королём. Сохранять мир, защищать жизнь. Чтобы у тебя был дом.
ThorПонимаю, почему ты зол. И ты моя сестра, и формально имеешь право на трон. И поверь, я бы хотел, чтобы кто-то другой правил. Но это не можешь быть ты. Ты просто худшая.
ThorЭто место как раз для тебя. Оно дикое, хаотичное, беззаконие. Брат, здесь ты справишься просто отлично.
LokiРазве ты действительно так мало думаешь обо мне?
ThorЛоки, ты для меня был всем на свете. Я думал, что мы будем сражаться бок о бок вечно, но в конце концов ты остаёшься собой, а я — собой, и... о, может, в тебе ещё есть что-то хорошее, но... давай будем честны: наши дороги разошлись очень давно.
Loki[эмоционально]Да... наверное к лучшему, что мы больше не увидимся.
ThorВ последнее время мне снятся ужасные сны. Каждую ночь я вижу Асгард, превращающийся в развалины.
OdinЭто просто глупый сон, признак слишком бурного воображения.
ThorВозможно. Но потом я выхожу и проверяю, и что я нахожу? Девять миров в полном хаосе! Враги Асгарда собираются вместе, строят козни, а ты, Один, защитник этих Девяти миров, сидишь в халате и ешь *виноград.*
Loki[Когда Мьёльнир мчится к нему, "Один" оказывается переодетым Локи]Ладно, сдаюсь!
[Тор вовремя отталкивает Локи в сторону, ловя молот в руку]
Grandmaster[в эфире]Плохие новости, плохие новости сегодня. Сакаар, слушайте. Внимание, прошу. У меня плохие новости. Мой возлюбленный, возвышенный Чемпион пропал без вести. Выходите на улицы. Отпразднуйте моего чемпиона. Похоже, этот преступно обаятельный Владыка Грома утащил его с собой.
ThorВ общем, похоже, всё, что мне нужно сделать, чтобы остановить Рагнарёк — это сорвать эту штуку с твоей головы.
SurturНо Рагнарёк уже начался! Ты не сможешь его остановить! Я — гибель Асгарда, и ты тоже! Все будут страдать, всё сгорит!
ThorОго, серьёзно. Знаешь, если честно, увидеть, как ты вырастаешь до таких размеров и поджигаешь планету, было бы зрелищем. Но, похоже, мне придётся выбрать вариант Б — вырваться из этих цепей, сбросить с твоей головы эту тиару и запереть тебя в хранилище Асгарда.
ЛокиБольно, да? Когда тебе врут. Говорят, что ты один, а потом оказывается, что всё это выдумка.
[Тор бросает в Локи предмет, показывая, что он иллюзия]
ЛокиТы правда думал, что я к тебе приду? Это место отвратительно. Значит, ты не хочешь моей помощи? Слушай, я не мог рисковать своим положением у Верховного правителя, мне потребовалось время, чтобы завоевать его доверие. Он сумасшедший, но с ним можно договориться. Я говорю, что ты можешь стать моим союзником у Верховного правителя. Может, со временем с ним случится 'несчастный случай', и тогда...
GrandmasterПочему ты даёшь мне плавильную палочку? Он перебивал. Это не смертельное нарушение. Мой драгоценный чемпион пропал, и всё из-за этого Владыки Грома. Всё из-за него, ТВОЕГО брата — будь то приемный или сложный, уверен, там большая история — и ТВОЕГО претендента!
LokiДорогой друг, дай мне двенадцать часов, и я приведу их обоих к тебе.
ThorЯ постоянно делаю серьёзные ошибки. Но, кажется, всё как-то складывается...
GrandmasterКак же я невежливо себя веду? Я даже не представился. Пойдём за мной. Меня зовут Старший. Я — хозяин небольшого театра абсурда под названием Турнир чемпионов. Люди приезжают со всех концов, чтобы вынужденно в нём участвовать. И ты, друг мой, вполне можешь стать частью новой труппы. Как тебе такое?
ЛокиЛадно. Похоже, мне придется идти одному. Как я всегда и делал. Ты скажешь что-нибудь? Скажи что-нибудь!
ТорЧто ты хочешь, чтобы я сказал? Ты инсценировал собственную смерть, украл трон, лишил Одина силы, оставил его на Земле... умирать, освободив Богиню Смерти. Достаточно или хочешь, чтобы я вспомнил ещё дальше, чем последние два дня?