Киноафиша Фильмы Тор: Рагнарёк Цитаты из фильма Тор: Рагнарёк

Цитаты из фильма Тор: Рагнарёк

Loki Я падаю... уже 30 минут!
Korg Позвольте представиться. Меня зовут Корг. Я здесь типа главный. Я сделан из камней, как видите, но не пугайтесь. Бояться нужно только, если вы из ножниц! Шутка про камень, ножницы, бумагу для вас.
Thor Как ты сюда попал?
Korg Ну, я пытался начать революцию, но напечатал мало листовок, поэтому народу почти не пришло. Кроме моей мамы и её парня, которого я терпеть не могу. В наказание меня посадили сюда и заставили стать гладиатором. Мелкая промах, но на самом деле я сейчас организую другую революцию. Не знаю, заинтересует ли тебя такое? Как думаешь, заинтересует?
Thor Она слишком сильная. Без моего молота я не могу...
Odin Ты Тор, бог грома?
[после того, как Тор сбивает Халка с ног]
Thor [копирует Черную Вдову] Эй, большой парень. Солнце уже садится. Больше не хочу тебя рвать.
[Халк хватает Тора и несколько раз вбивает его в пол]
Loki [радостно] ДА! Вот это кайф!
Loki [обращаясь к Великому Мастеру] Я просто большой фанат спорта.
Loki Привет, Брюс.
Bruce Banner В последний раз, когда мы тебя видели, ты пытался всех убить. Чем сейчас занимаешься?
Loki Это меняется от момента к моменту.
Hulk Халк всегда... всегда зол.
Thor Я знаю. Мы с тобой похожи. Просто пара горячих голов.
Hulk Да, похожи. Халк — как огонь, Тор — как вода.
Thor Ну, мы оба вроде как огонь.
Hulk Но Халк — настоящий огонь. Как... яростный огонь. Тор — как тлеющий.
Grandmaster [из трейлера] Время главного боя. А теперь встречайте вашего Невероятного, Потрясающе Свирепого...
[Халк врывается в дверь стадиона]
Thor ДА!
[все в стадионе выглядят озадаченными]
Thor Эй, эй! Мы знакомы! Он мой коллега! Где ты пропадал? Все думали, что ты мёртв! С тех пор много чего случилось. Я вчера молот свой потерял — так что это ещё свежо. Локи жив! Представляешь? Он там, наверху. Эй, Локи! Смотри, кто это!
Bruce Banner [про Локи] Я с ним только пару минут назад говорил, и он был полностью готов убить любого из нас.
Valkyrie Он действительно пытался меня убить.
Thor Да, меня тоже. Много-много раз. Был один случай, когда мы были детьми — он превратился в змею, а я люблю змей. Я подошёл, чтобы полюбоваться, а он вдруг стал собой и такой: «Блерг, это я!» И воткнул нож. Нам было по восемь.
[связанный Тор сброшен из клетки, чтобы встретиться с Суртуром на его троне]
Surtur Тор, сын Одина.
Thor Суртур! Сын сук#! Ты ещё жив! Я думал, отец тебя полмиллиона лет назад убил.
Surtur Я не могу умереть. Не пока не исполню свою судьбу и не разрушу твой дом.
Thor Знаешь, забавно, что ты это упомянул. Потому что у меня в последнее время ужасные сны! Асгард в огне. В руинах. И ты, Суртур — центр всего этого.
Surtur Значит, ты видел Рагнарёк, падение Асгарда, великое пророчество...
Thor [покрутился от Суртура на мгновение] Подожди! Подожди. Я... скоро вернусь, знаешь, я правда чувствовал, что мы с тобой ладим. Ну... хорошо, расскажи мне про Рагнарёк. Проведи меня через это.
Surtur Мой час настал, когда моя корона соединится с Вечным Пламенем! Я обрету всю свою силу и возвышусь над горами, чтобы вонзить меч в Асгард!
Thor [снова поворачивается] Подожди! Сейчас... клянусь, я даже не двигаюсь! Это само по себе так происходит!
Thor Эй, давай сыграем в «Вызови помощь».
Loki Что?
Thor «Вызови помощь».
Loki Нет.
Thor Давай. Тебе это нравится.
Loki Ненавижу.
Thor Это классика. Всегда работает.
Loki Это унизительно.
Thor У тебя есть план получше?
Loki Нет.
Thor Тогда сыграем.
Loki Мы не будем играть в «Вызови помощь».
[Тор выносит Локи из лифта прямо перед охранниками]
Thor Вызовите помощь! Пожалуйста! Мой брат умирает! Вызовите помощь! Помогите ему!
[как охранник подходит к ним, Тор бросает Локи в них, сбивая с ног]
Thor Классика.
Loki [встаёт] Я всё ещё ненавижу это. Это унизительно.
Thor Мне — нет.
[Тор включает компьютер Квинджета и кладёт руку на сканер отпечатка]
Компьютер Квинджета Добро пожаловать. Требуется голосовая активация.
Тор Тор.
Компьютер Квинджета Доступ запрещён.
Тор Тор, Бог Грома.
Компьютер Квинджета Доступ запрещён.
Тор Сын Одина.
Компьютер Квинджета Доступ запрещён.
Тор Сильнейший Мститель.
Компьютер Квинджета Доступ запрещён.
Тор Сильнейший Мститель!
Компьютер Квинджета Доступ запрещён.
[пауза]
Тор Чёрт тебя побери, Старк. Поинт Брейк.
Компьютер Квинджета Добро пожаловать, Поинт Брейк.
Thor Хела, богиня смерти, вторглась в Асгард! И мы с тобой дрались.
Bruce Banner Я выиграл?
Thor Нет, выиграл я! Легко!
Bruce Banner Что-то тут не так...
Thor А это правда!
Thor [о Мьёльнире] Каждый раз, когда я его бросал, он всегда возвращался ко мне.
Korg Похоже, у тебя были очень особые и близкие отношения с этим молотом, и потерять его — почти как потерять близкого человека.
Thor [паузы] Красиво сказано.
Korg [на Локи] Отвали, призрак!
[Халк появляется на арене]
Локи [в ужасе] Мне нужно свалить с этой планеты!
[Тор встречает Локи, который связан]
Локи Сюрприз!
[Тор что-то бросает в него, чтобы проверить, не мираж ли это]
Локи АЯ!
Валькирия У вашей команды есть название?
Тор Да, она называется... эээ... Мстители наоборот!
Thor Я больше не тусуюсь с Мстителями. Всё стало слишком корпоративным.
Thor Если бы ты знал, где он, почему не позвонил мне?
Dr. Stephen Strange Я должен был сказать тебе. Он не хотел, чтобы его тревожили. Твой отец. Он выбрал изгнание. И у тебя нет телефона.
Thor Нет, у меня нет телефона, но ты мог бы прислать мне электронное письмо. Это называется имэйл.
Dr. Stephen Strange Ага. А у тебя есть компьютер?
Thor Нет. Зачем?
[Бэннер кладёт руку на сканер отпечатков рук в Куиндже́те]
Компьютер Куиндже́та Требуется голосовая активация.
Брюс Бэннер Бэннер.
Компьютер Куиндже́та Добро пожаловать, самый сильный Мститель.
Thor Какой-то странный старик мне волосы срезал!
Korg Эй, чувак. Я Корг. Мы сейчас выберемся отсюда. Пойдёшь с нами?
Thor Я Тор, сын Одина!
Hela Правда? Ты на него не похож.
Loki Возможно, мы сможем договориться...
Hela А вот ТЫ на него похож.
Thor [Халку] Столько всего произошло с тех пор, как я тебя в последний раз видел! Мой молот пропал, буквально вчера, так что это ещё свежо. Потом я отправился в путешествие самопознания. А потом встретил тебя.
[первые реплики]
[Тор брошен в Муспельхейм в цепях]
Thor Я знаю, о чём вы думаете. «О, нет. Тор в клетке. Как же так?» Иногда, чтобы получить честный ответ, нужно сначала попасть в плен. Это долгая история. В общем, я такой себе герой. Знаете, я провёл некоторое время на Земле... к слову, пару раз спас планету. Потом отправился искать по космосу пару волшебных цветных Камней Бесконечности... но не нашёл ни одного. Вот тогда я наткнулся на путь смерти и разрушения. Который привёл меня сюда, в эту клетку... где я и встретил вас.
[смотрит на скелет]
Thor Довольно уникально. Он сделан из этого особого металла из сердца умирающей звезды. И когда я раскручивал его очень-очень быстро, он давал мне возможность летать.
Korg Ты на молоте катался?
Thor Нет, я не катался на молоте.
Korg Молот катался на тебе?
Thor Нет, я раскручивал его очень быстро, и он отрывал меня от...
Korg Боже мой, молот отрывал тебя от?
Thor От земли! Он отрывал меня от земли, поднимал в воздух, и я летал.
[в доме престарелых]
Локи [в тёмном костюме] Я оставил его здесь.
Тор [в повседневной одежде] Ты имеешь в виду на тротуаре снаружи или прямо в здании, которое сейчас сносят?
Локи Как я мог знать? Я не вижу будущее, я не ведьма!
Тор Ну, ты одет как она.
[входя в Сокровищницу Асгарда]
Skurge [в восхищении] Сокровища Асгарда...
Hela [сбивает Посох Бесконечности] Подделка! Вся эта хрень — подделка.
Hela [смотрит на Гробницу Древних Зим] Слабо!
Hela [смотрит на Корону Суртура] Меньше, чем я ожидала.
Hela [смотрит на Тессеракт] На самом деле... неплохо.
Hela [подходит к Вечному Огню] Вот это... вот это действительно нечто особенное.
Thor Локи, я думал о тебе только хорошее. Я верил, что мы будем сражаться бок о бок вечно, но в конце концов ты — это ты, а я — это я, и... может, в тебе ещё есть что-то хорошее, но... давай будем честны, наши пути давно разошлись.
Loki [эмоционально] Да... наверное, так даже лучше, что мы больше никогда не увидимся.
Thor Это то, чего ты всегда хотел.
[похлопывает Локи по спине]
Grandmaster Эй, Искристый, слушай сюда: хочешь вернуться в задницу мира, задницу-берг...
Thor АСГАРД!
Grandmaster Любой претендент, который победит моего чемпиона, обретёт свободу.
Thor Ну что ж. Тогда скажи, кому я должен выд###ть зад!
Grandmaster Я просто должен сказать. Я горжусь вами всеми. Эта революция — огромный успех. Ура нам! Похлопаем друг друга по спине. Давай, давай. Нет? Я тоже. Потому что я сыграл в этом большую роль. Без кого-то свергать революции не бывает! Так что, эээ, пожалуйста. И, эм, ничья.
[Халк сражается с Суртуром]
Thor Халк, нет! Хоть раз в жизни не крушь!
Hulk Но большой монстр!
Valkyrie Халк, пошли!
[Халк смотрит на Валькирию и Тора]
Hulk Друзья.
[уходит с Тором и Валькирией, оставляя Суртура позади]
Корг [Асгард теперь в руинах] Повреждения не такие уж и страшные. Пока основание крепкое — мы сможем всё восстановить. Это место станет убежищем для всех народов и пришельцев вселенной.
[Асгард взрывается]
Корг Уф. Теперь и основания нет. Извиняюсь.
Thor Кто-нибудь здесь сражался с чемпионом Великого Мастера?
Korg Да. Даг сражался. Эй, Даг. Подойди сюда. О, да, я забыл, Даг мёртв. Все, кто сражался с чемпионом Великого Мастера, погибли. Ты серьёзно собираешься с ним драться?
Thor Да, собираюсь. Я сражусь с ним, выиграю и свалю с этой планеты!
Korg Это ровно то, что говорил Даг! Увидимся, Новый Даг!
Thor Я думаю, нам надо распустить Мстителей.
Loki Ударь её молнией.
Thor Я только что ударил её самой мощной молнией в истории молний. Ничего не получилось.
Valkyrie Нужно просто сдерживать её, пока все не присоединятся.
Thor На этом всё не закончится. Чем дольше Хела на Асгарде, тем сильнее она становится. Она нас найдёт. Надо остановить её здесь и сейчас.
Valkyrie Так что нам делать?
Loki Я не собираюсь «идти за помощью».
Thor Мы должны остановить её здесь и сейчас, и предотвратить Рагнарёк — конец всего! Поэтому я собираю команду.
Loki Как в старые добрые времена.
Thor [на борту «Коммодора»] Где оружие?
Valkyrie Его нет! Это развлекательное судно.
Bruce Banner Что?
Valkyrie Великий Мастер использует его для своих развлечений: оргий и такого прочего.
Bruce Banner Она что, только что сказала, что Великий Мастер устраивает оргии?
Thor Да. Ничего не трогай.
Thor Где Отец?
Loki Ты не мог от меня отстать, да? Без тебя всё было нормально. Асгард процветал. Ты всё испортил! Спроси у них!
Thor Где Папаша? Ты его убил?
Loki У тебя есть то, чего хотел. У тебя есть независимость, о которой просил. Ах!
[Тор кладёт Мьёльнир на грудь]
Loki Ай, ладно! Я точно знаю, где он.
Loki [Тор и Локи перемещаются в Нью-Йорк через Бифрост. Прибыли к дому престарелых Shady Acres, который разрушается] Клянусь, я оставил его прямо здесь.
Thor Прямо здесь на тротуаре или прямо здесь, где здание сносят? Отличное планирование!
Loki Откуда мне было знать? Я не вижу будущее. Я не ведьмак.
Thor Не? Тогда почему одет как один?
Loki [Раздражённо] Эй!
Thor Не могу поверить, что ты жив! Я видел, как ты умирал. Я оплакивал тебя. Я плакал о тебе.
Loki Я... польщён?
Dr. Stephen Strange Тор, я чувствую в твоём будущем большие перемены. Судьба приготовила тебе серьёзные испытания, мой друг.
Thor У меня тоже есть серьёзные планы на судьбу.
Dr. Stephen Strange [сдаёт Локи Тору] Думаю, с этого момента ты сам разберёшься.
Loki [достаёт клинки] Разобраться со мной? Кто ты вообще? Думаешь, ты какой-то колдун? Не думай даже на секунду, что ты второсортный...
Dr. Stephen Strange Пока-пока.
[отправляет Тора и Локи через портал]
[парикмахер подходит к Тору с лезвиями]
Barber И ни шагу! Руки у меня уже не так тверды, как раньше!
Thor [жёстко] Клянусь бородой Одина, ты не срежешь мне волосы, если не хочешь испытать гнев могущественного Тора!
[пауза]
Thor [испуганно] Пожалуйста, добрый сэр, не стригите меня. НЕТ! НЕТТТ!
[Тор бросает Мьёльнир в Хелу, она ловит его]
Thor Это невозможно.
Hela Дорогой, ты понятия не имеешь, что возможно.
[Хела раздавливает молот]
Thor [Валькирии] Знаешь, когда я был маленьким, хотел стать валькирией, пока не узнал, что вы все женщины. Конечно, с женщинами всё в порядке, я их люблю. Иногда даже слишком. Но не в каком-то странном смысле, а скорее с уважением и восхищением. Это здорово — элитное войско женщин-воительниц.
Hela Мне донесли, что ты не знаешь, кто я. Я — Хела. Перворождённая Одина. Командующий легионами Асгарда. Законная наследница трона и Богиня Смерти. Мой отец мёртв. Как и принцы. Пожалуйста. Мы когда-то были центром абсолютной власти во Вселенной. Наше превосходство было бесспорным. Но Один остановился на девяти мирах. Наша судьба — править всеми остальными. И я здесь, чтобы вернуть эту власть. Встань на колени передо мной и войди в ряды моего великого завоевания.
Hogun Кем бы ты ни был и что бы ни сделал — сдавайся сейчас, или мы не пощадим тебя.
Hela Кем я? Ты хоть слово моё слышал?
Thor Знаешь, отец как-то сказал мне, что мудрый человек никогда не ищет войны...
Hela ...но всегда должен быть к ней готов!
Hela [Тору] Я не королева и не монстр... Я богиня смерти! А ты кем там был богом, опять?
Odin Асгард — это не место, это народ. И его народу нужна твоя помощь.
[используя бластеры]
Тор Привет!
Локи Привет.
[открыть огонь]
Surtur Ты не сможешь остановить Рагнарёк. Зачем бороться с ним?
Thor Потому что так поступают герои!
Hela Встань на колени.
Loki Что?
Hela [вынимает меч] Встань на колени перед своей королевой.
Thor Не думаю.
[Грандмастер объявляет Халка на арену Сакаара]
Grandmaster ...Чемпион! Действующий чемпион! Представляю вам невероятного...
[Халк входит на арену, рычит]
Loki [про себя] Надо сваливать с этой планеты.
Grandmaster [Бежит навстречу Локи, когда тот пытается убежать] Эй, эй, куда это? Садись.
Hulk ХАЛК! ХАЛК! ХАЛК!
Thor [Грандмастеру] Эй! Эй! Мы знакомы, он друг с работы!
Thor [Халку] Где ты пропадал? Все думали, что ты мёртв! Сколько всего произошло с тех пор, как я тебя видел! Мой молот я потерял буквально вчера — ещё свежо. Локи, Локи — Локи жив, поверишь? Он там, наверху!
[Халк краем глаза смотрит на Локи]
Thor Эй, Локи! Смотри, кто тут!
[Локи в ужасе]
Loki Твой спаситель здесь!
Hela Асгард погиб!
Thor Асгард — это не место, это люди. Рагнарёк никогда не было целью... это был способ вызвать Рагнарёк.
Thor [Локи] Иди в хранилище. Корона Суртура. Это единственный путь.
Loki Дерзкий ход, брат. Даже для меня.
[убегает]
Odin Даже с двумя глазами ты видишь только половину картины.
Hela Расскажи о себе, Скёрдж.
Skurge Мой отец был каменщиком, и...
Hela Да-да. Ладно. Я просто... остановлю тебя. Я имела в виду — каковы твои амбиции?
Skurge Я просто хочу получить шанс доказать себя.
Hela Признание. У каждого великого короля был палач. Не только чтобы казнить людей, но и чтобы исполнять его волю. Хотя в основном — казнить людей. Но это была большая честь. Я был палачом Одина. А теперь ты станешь моим.
Thor Я не такой сильный, как ты.
Odin Нет... ты сильнее.
Thor Как мне выбраться?
Heimdall Ты на планете, окружённой порталами. Пройди через один из них.
Thor Какой?
Heimdall Тот, что побольше!
Loki Ты правда думаешь, что возвращаться на Землю — хорошая идея?
Thor Да, конечно. Люди на Земле меня любят, я очень популярен.
Loki Перефразирую: ты правда думаешь, что хорошая идея — вернуть меня на Землю?
Thor Наверное, нет, если честно. Не парься, брат. У меня такое чувство, что всё будет нормально.
[Появляется корабль Таноса]
Брюс Бэннер [указывает на мозг] Самая большая мышца в теле.
Тор У меня больше мышц, значит — и мозгов тоже!
Valkyrie Повелитель грома передаёт привет!
Korg Революция началась!
Grandmaster Обожаю, когда ты заходишь в гости, 142. Ты всегда приносишь мне только лучшее. Когда мы с Топаз говорим о Скрэппере-142, что я всегда говорю? Она — и это начинается на букву Б.
Topaz Отбросы.
Grandmaster Нет. Не отбросы. Ты просто ждала, чтобы так её назвать? Это не на букву Б!
[Хела подходит к Тору, сидящему на троне Асгарда]
Hela Ты сидишь на моём месте!
Bruce Banner Я не знаю, как управлять этой штукой!
Thor Ты же доктор, у тебя есть ученые степени. Разберись как-нибудь.
Bruce Banner Ни одной из них не для управления чужими космическими кораблями!
Valkyrie Годами я плыл в тумане, пытаясь забыть своё прошлое. Саар казался лучшим местом, чтобы пить, забывать... и однажды умереть.
Thor Я вот думал, ты слишком много пьёшь, и это тебя, наверное, убьёт.
Valkyrie Я не собираюсь бросать пить. Но... я не хочу забывать. Я больше не могу отворачиваться. Так что, если я умру, то пусть это будет, воткнув меч в сердце этой убийцы.
Heimdall Куда?
Thor Не знаю. Есть идеи? Мик? Откуда ты?
Korg Ох, Мик умер.
Thor Ох.
Korg Да, я случайно наступил на него на мосту. Я до сих пор чувствую вину — таскал его с собой целый день.
[Miek moves]
Korg Ох, Мик, ты жив! Он жив, ребята! Какой был твой вопрос, бро?
Thor ...Земля, значит.
Локи [возвращает Суртура] С Вечным Пламенем ты возрождаешься!
Hela [видит фреску с деяниями Одина] Посмотри на эти лживые байки! Кубки и светские приёмы? Мирные договоры? Один. Гордый этим... но постыдный способ, каким он это получил!
[срывает фреску, открывая тёмную картину под ней]
Thor Я выбираю идти навстречу своим проблемам, а не убегать от них. Потому что именно так поступают герои.
Skurge [владеет Дезом и Троем] За Асгард.
Bruce Banner Ты просто используешь меня, чтобы добраться до Халка. Это низко. Ты не мой друг.
Thor Нет, нет, нет. Мне Халк вообще не нравится. Он всё время, типа, ррр... бью, бью, бью. А ты мне больше по душе.
Grandmaster Революция? Как это могло случиться?
Topaz Не знаю. Но главный компьютер арены для дисков послушания отключён, и рабы вооружились.
Grandmaster Ооо! Мне не нравится это слово!
Topaz Главный компьютер?
Grandmaster Нет. Почему мне не должен нравится «главный компьютер»? Нет, «р» слово!
Topaz Извините, «заключённые с работой» вооружились.
Grandmaster Ладно, так лучше.
Grandmaster Что ты сегодня привёз? Говори.
Valkyrie Претендент.
[последние слова]
Оддин [указывает в небо] Посмотри на это. Запомни это место... дом.
Локи Знаешь, мне кажется, это особо ничего не изменит...
Тор [про себя] О, Локи...
Локи ...но на этот раз это действительно ничего личного. Награда за твоё поимку...
[он подаёт сигнал тревоги]
Локи ...позволит мне неплохо устроиться.
Тор Никогда не отличался сентиментальностью, да?
Локи Проще дать сгореть.
Тор [улыбается] Согласен.
[Тор поднимает пульт управления Диском Повиновения, который он установил на Локи. Когда Локи это понимает, Тор нажимает кнопку, из-за чего Локи начинает судорожно дергаться и падает на пол, не в состоянии двигаться. Тор подходит к нему]
Тор Выглядит болезненно. Дорогой брат, ты становишься предсказуем. Я доверяю — ты предаёшь меня, и так по кругу. Видишь, Локи, жизнь — это... Это рост, это изменения, а ты, похоже, просто хочешь оставаться прежним. Думаю, я хочу сказать, что ты всегда будешь богом хитрости, но мог бы стать большим. Я просто положу это здесь для тебя.
[он отбрасывает пульт в сторону]
Hela Я не знаю, в какую ты игру играешь, но меня не остановить!
Thor Нет.
[Появляется Суртур]
Thor А он может.
Grandmaster Время здесь течёт совсем иначе. На любой другой планете мне бы было миллионы лет, но здесь, на Сакае...
[пристально смотрит на Локи, заставляя его нервничать]
Thor [видит жителей Сакаара] Привет всем...
[его кладут в сеть]
Thor Бэннер! Эй, Бэннер!
Hulk Не Бэннер, только Халк!
[Тор прибывает во дворец Асгарда и видит гигантскую статую Локи и толпу, смотрящую постановку смерти Локи]
Loki Actor О, братец. Вот и всё. Я ухожу.
Actor Thor Ты дурак, ты не слушал!
Loki Actor Прости.
Actor Thor Леди Сиф, помогите!
Actor Sif [бежит] Кто-нибудь, помогите!
Actor Sif [бежит] Кто-нибудь, помогите!
Loki Actor Прости меня за всё, что я сделал.
Actor Thor Тсс. Всё будет хорошо. Держись.
Loki Actor Прости, что пытался править Землёй.
Actor Thor Им повезло, что ты у них есть.
Loki Actor Прости за то с Тессерактом. Я просто не мог сдержаться.
Actor Thor Я знаю.
Loki Actor Я плут.
Actor Thor Да, такой озорной.
Loki Actor Прости, что превратил тебя в лягушку.
Actor Thor Это была отличная шутка.
Odin [смотрит постановку] Правда, смешно было.
Actor Thor Ты — спаситель Асгарда.
Loki Actor Расскажи мою историю.
Actor Thor Расскажу.
Loki Actor Поставьте мне статую.
Actor Thor Мы сделаем тебе большую статую.
Loki Actor В шлеме, с большими изогнутыми рогами.
Actor Thor Я расскажу Отцу, что ты сделал сегодня.
Odin [шёпотом] Я не ради него это сделал.
Loki Actor Я не ради него... это сделал.
[Локи 'умирает', пока хор поёт припев]
Actor Thor ННННННННННН!
Actor Odin Итак, Локи умер от ран, отдав жизнь за нас. Он сражался с этими отвратительными эльфами, он принес мир в королевство.
[на сцене появляется синий парень]
Actor Odin Локи, мой мальчик. Много лун назад я нашёл тебя на том обледенелом поле боя. В тот день я ещё не видел в тебе спасителя Асгарда. Нет. Ты был просто маленькой синей сосулькой... которая растопила сердце этого старого дурака.
Korg Эй, чувак. Мы как раз собираемся запрыгнуть на этот огроменный космический корабль. Пойдёшь с нами?
Loki Похоже, тебе срочно нужно руководство.
Korg Почему бы и нет!
Hela Ты ещё жива.
Thor Мне нравится, что ты сделал с этим местом. Перекрасили, да и вообще.
Hela Похоже, отец решал все проблемы одним способом — замалчиванием.
Thor Или изгнанием. Он говорил тебе, что ты достоин. Мне он сказал то же самое.
Hela Видишь ли, ты никогда не знала его настоящим, не в лучшем виде. Мы с Отцом топили цивилизации в крови и слезах. Думаешь, откуда всё это золото? Потом однажды он решил стать добрым королём. Сохранять мир, защищать жизнь. Чтобы у тебя был дом.
Thor Понимаю, почему ты зол. И ты моя сестра, и формально имеешь право на трон. И поверь, я бы хотел, чтобы кто-то другой правил. Но это не можешь быть ты. Ты просто худшая.
Hela Ладно. Вставай. Ты сидишь на моём месте.
Loki Вот в чём дело. Наверное, мне будет лучше остаться здесь на Сакаре.
Thor Именно об этом я и думал.
Loki ...Ты только что согласился со мной?
Thor Это место как раз для тебя. Оно дикое, хаотичное, беззаконие. Брат, здесь ты справишься просто отлично.
Loki Разве ты действительно так мало думаешь обо мне?
Thor Локи, ты для меня был всем на свете. Я думал, что мы будем сражаться бок о бок вечно, но в конце концов ты остаёшься собой, а я — собой, и... о, может, в тебе ещё есть что-то хорошее, но... давай будем честны: наши дороги разошлись очень давно.
Loki [эмоционально] Да... наверное к лучшему, что мы больше не увидимся.
Thor Это именно то, чего ты всегда хотел.
[похлопывает Локи по спине]
Hela Значит, он мёртв. Хотелось бы это увидеть.
Thor Если бы ты был здесь, я бы, может, даже обнял тебя.
Loki ...Я здесь...
Hela Я — Хела.
Skurge Я всего лишь уборщик.
Thor В последнее время мне снятся ужасные сны. Каждую ночь я вижу Асгард, превращающийся в развалины.
Odin Это просто глупый сон, признак слишком бурного воображения.
Thor Возможно. Но потом я выхожу и проверяю, и что я нахожу? Девять миров в полном хаосе! Враги Асгарда собираются вместе, строят козни, а ты, Один, защитник этих Девяти миров, сидишь в халате и ешь *виноград.*
Odin Да, ну, лучше уважать свободу наших соседей.
Thor Да, конечно. Свободу быть *резаным*.
[угрожающе бросает Мьёльнир в Одина, прежде чем поймать его]
Odin Я тоже был занят.
Thor [саркастично] Театром занимался?
Odin Ну... собрания совета, заседания по безопасности...
Thor Ты правда заставишь меня это сделать?
Odin Сделать что?
Thor [Тор бросает Мьёльнир как можно дальше, затем становится за спиной Одина, положив руку на шею] Ты знаешь, Мьёльнир не остановится, возвращаясь ко мне. Даже если это твое лицо!
Odin [заикается] Ты совсем с ума сошёл, ты... Тебя казнят за это!
Thor Тогда увидимся по ту сторону, *брат!*
Loki [Когда Мьёльнир мчится к нему, "Один" оказывается переодетым Локи] Ладно, сдаюсь!
[Тор вовремя отталкивает Локи в сторону, ловя молот в руку]
Grandmaster [в эфире] Плохие новости, плохие новости сегодня. Сакаар, слушайте. Внимание, прошу. У меня плохие новости. Мой возлюбленный, возвышенный Чемпион пропал без вести. Выходите на улицы. Отпразднуйте моего чемпиона. Похоже, этот преступно обаятельный Владыка Грома утащил его с собой.
Thor Обаятельный БОГ Грома!
Thor Так теперь на Земле... волшебники, да?
[случайно уничтожает реликвию]
Dr. Stephen Strange Правильный термин — Властелин мистических искусств. Ты можешь это оставить.
Thor Возможно, ты не так уж и плох, брат.
Loki Возможно.
Thor Спасибо, Локи.
Thor Давай-ка я правильно понял. Ты собираешься бросить свою корону в Вечное Пламя и вдруг вырасти до размеров дома?
Surtur ГОРА!
Thor Вечное Пламя, которое Один держит запертым в Асгарде?
Surtur Один не в Асгарде. А твоё отсутствие оставило трон беззащитным.
Thor Ладно. Так где эта корона?
Surtur [указывает на корону] Это моя корона. Источник моей силы!
Thor О, это твоя корона? А я думал, что это огромная бровь.
Surtur Это корона!
Thor В общем, похоже, всё, что мне нужно сделать, чтобы остановить Рагнарёк — это сорвать эту штуку с твоей головы.
Surtur Но Рагнарёк уже начался! Ты не сможешь его остановить! Я — гибель Асгарда, и ты тоже! Все будут страдать, всё сгорит!
Thor Ого, серьёзно. Знаешь, если честно, увидеть, как ты вырастаешь до таких размеров и поджигаешь планету, было бы зрелищем. Но, похоже, мне придётся выбрать вариант Б — вырваться из этих цепей, сбросить с твоей головы эту тиару и запереть тебя в хранилище Асгарда.
Локи Больно, да? Когда тебе врут. Говорят, что ты один, а потом оказывается, что всё это выдумка.
[Тор бросает в Локи предмет, показывая, что он иллюзия]
Локи Ты правда думал, что я к тебе приду? Это место отвратительно. Значит, ты не хочешь моей помощи? Слушай, я не мог рисковать своим положением у Верховного правителя, мне потребовалось время, чтобы завоевать его доверие. Он сумасшедший, но с ним можно договориться. Я говорю, что ты можешь стать моим союзником у Верховного правителя. Может, со временем с ним случится 'несчастный случай', и тогда...
[жест захвата власти]
Hela Моя судьба — править всеми остальными.
[после победы над эйнхериями]
Hela Ох, как же я по этому скучала! Но всё равно жаль. Хорошие воины гибнут зря, потому что не могут заглянуть в будущее. О, смотри-ка. Всё ещё жив.
[Хогун с трудом встаёт]
Hela Перемена настроения?
Hogun Возвращайся в ту каморку, откуда выполз, ты злая тварь!
[Хела пронзает Хогуна]
Bruce Banner [летим на корабле] Мы приближаемся к Дьявольской Заднице.
Grandmaster Я расстроен! Очень расстроен. Знаешь, что мне нравится в расстройстве? Обвинять. Вот в каком настроении я сейчас. И знаешь, кого я виню?
Loki Великий Мастер, я...
Grandmaster Эй! Не перебивай меня!
Topaz [поднимает плавильную палочку] Держи!
Grandmaster Почему ты даёшь мне плавильную палочку? Он перебивал. Это не смертельное нарушение. Мой драгоценный чемпион пропал, и всё из-за этого Владыки Грома. Всё из-за него, ТВОЕГО брата — будь то приемный или сложный, уверен, там большая история — и ТВОЕГО претендента!
Loki Дорогой друг, дай мне двенадцать часов, и я приведу их обоих к тебе.
Valkyrie Я сделаю это за два.
Loki Я могу за один.
Grandmaster Знаешь что? Сегодня утром я думал о публичной казни. Но пока что мне сойдёт эта сладкая игра «кто поймает его первым?» Время пошло!
Heimdall Куда поедем?
Thor Не знаю. Есть предложения? Мик? Откуда ты?
Korg О, Мик мёртв.
Thor О.
Korg Да, я случайно наступил на него на мосту. Мне так жаль, что я таскал его весь день.
Korg О, Мик, ты жив! Он жив, ребята! Какой там вопрос был, братан?
Thor Земля.
Thor Что я натворил?
Heimdall Ты спас нас от вымирания. Асгард — это не место, это люди.
Валькирия Эй, здоровяк.
Халк Злая девчонка...
Валькирия Чем занималась?
Халк Побеждала.
Surtur Ты совершил серьёзную ошибку, Одинсон.
Thor Я постоянно делаю серьёзные ошибки. Но, кажется, всё как-то складывается...
Grandmaster Как же я невежливо себя веду? Я даже не представился. Пойдём за мной. Меня зовут Старший. Я — хозяин небольшого театра абсурда под названием Турнир чемпионов. Люди приезжают со всех концов, чтобы вынужденно в нём участвовать. И ты, друг мой, вполне можешь стать частью новой труппы. Как тебе такое?
Thor Мы не друзья, и меня по#й на твои игры!
Локи Ладно. Похоже, мне придется идти одному. Как я всегда и делал. Ты скажешь что-нибудь? Скажи что-нибудь!
Тор Что ты хочешь, чтобы я сказал? Ты инсценировал собственную смерть, украл трон, лишил Одина силы, оставил его на Земле... умирать, освободив Богиню Смерти. Достаточно или хочешь, чтобы я вспомнил ещё дальше, чем последние два дня?
Skurge Смотри-ка... что у меня есть.
[поднимает два штурмовых автомата М16]
Skurge Особенно люблю эти. Вытаскивал их из места на Мидгарде, которое зовётся Техас. Даже дал им имена — Дез и Трой. Видишь, когда их соединяешь... они уничтожают.
Korg Опять день, опять Даг.
Thor Хела! Хватит! Хочешь Асгард? Он твой.
Hela Какую бы игру ты ни затеяла, она не сработает. Ты не победишь меня.
Thor Нет, я знаю... Но он сможет.
Thor [жесты за спиной]
Thor [Суртур появляется в своей истинной форме, вооружённый пылающим мечом]
Hela НЕТ!
Loki Я не хочу навязываться...
[Валькирия бросает бутылку, и она разбивается о стену за Локи]
Loki Но, эм, у Великого Мастера много кораблей. Я даже мог украсть коды доступа к его системе безопасности.
Valkyrie И вдруг тебя охватывает желание поступить правильно.
Loki Ни в коем случае. Я потерял расположение Великого Мастера, и в обмен на коды и доступ к кораблю прошу безопасный проход... через Анус.
Topaz [в адрес Старшего Мастера] Мы нашли твоего кузена.
Grandmaster А?.. Отлично!..
[в адрес Тора]
Grandmaster Тебе это точно понравится!
[в адрес Карло]
Grandmaster Эй, кузя... Мы тебя искали! Ты что, прятался?
Cousin Carlo [прощально и жалобно] Нет!.. Прости!
Grandmaster [с сочувствием кивает] Мм-хм.
[жест рукой, как нацист из Списка Шиндлера]
Grandmaster Карло, я тебя прощаю.
Cousin Carlo [кивает с явным облегчением] О, спасибо!
Grandmaster Ты официально прощён... от жизни!
[Плавит Карло в пузырящуюся синюю массу и дымку. Старший Мастер отворачивается с отвращением]
Cousin Carlo Ааааууу!
[в адрес Тора]
Cousin Carlo Помоги мне!
Thor [смотрит на это с широко раскрытыми глазами в ужасе] О, Боже мой!
Grandmaster [отскакивает назад] Я вляпался. Я вляпался! Смотри! Вау!
Thor О, этот запах!
Grandmaster На что пахнет?
Topaz Жжёный тост.
Халк [гонится за Тором] Друг, стой!
[Фенрир бросается на асгардцев]
Валькирия Эта тупая собака не умирает!
Брюс Бэннер [принимает решение] Всё будет хорошо. Я справлюсь. Хочешь знать, кто я?
Валькирия Что, чёрт возьми, ты несёшь?
Брюс Бэннер Увидишь!
[прыгает с корабля]
Grandmaster Вот что я хочу знать. Кто ты такой?
Thor Я - Бог Грома!
[поднимает руки, энергия течёт по ладоням]
Grandmaster [с иронией] Грома я не услышал, а вот из пальцев — это что, искры?
Surtur [махает мечом] Трепещи, Асгард, я — твой приговор!
Valkyrie Люди в безопасности. Вот что главное.
Thor Мы исполняем пророчество.
Valkyrie Я ненавижу это пророчество.
Thor Я тоже. Но другого выбора у нас нет.
[удалённая сцена]
[Доктор Стрэндж кладёт Локи в портативный туалет]
Локи [спасён Тором] Долго ты там торчал!
Тор Ключ я не мог найти.
Локи У всех есть ключ!
Loki Похоже, мне придётся идти одному. Как я всегда и делал.
Korg Ой, фу! Тут всё ещё чьи-то волосы и кровь повсюду. Ребята, вы можете убрать оружие, когда закончите драться? Отвратительные грязнули.
Hela [после того, как вырвала Торри глаз] Теперь ты напоминаешь мне папу.
Локи Что ты натворил?
Валькирия Я тебе не подчиняюсь, слуга.
Локи Это Локи! И ты ответишь перед Великолепным!
[они дерутся]
Локи Зачем ты помогаешь моему брату сбежать с этим зелёным дураком?
Валькирия Я никому не помогаю!
Локи [видит её татуировку] Ты — валькирия... Я думал, все валькирии погибли мучительной смертью?
Валькирия Выбирай слова с умом!
Локи Очень жаль. Должно быть, это очень болезненное воспоминание...
Thor Если поможешь мне вернуться в Асгард, я помогу тебе вернуться на Землю.
Hulk Земля ненавидит Халка.
Thor Земля любит Халка. Они любят тебя. Ты — один из Мстителей. Ты часть команды, один из наших друзей. Вот что делают друзья. Они поддерживают друг друга.
Hulk Ты друг Бэннера.
Thor Я не друг Бэннера. Я предпочитаю тебя.
Hulk Друг Бэннера.
Thor Я даже не люблю Бэннера.
[Имитируя Бэннера]
Thor "Мне нравятся числа и наука, да и всё такое."
Valkyrie [Тор, Халк и Валькирия прибывают в Асгард] Я и не думала, что вернусь сюда.
Bruce Banner Я думал, будет как-то уютнее. Ну, не то чтобы здесь не уютно. Просто, тут п***ц как горит.
Grandmaster Всем привет! Давайте устроим аплодисменты всем сегодняшним претендентам, которые так жестоко погибли! Отличные ребята!
Hulk Тор — иди. Халк — оставайся.
Thor Ладно. Оставайся здесь. Глупое место. Кстати, ужасное. Красное, белое — выбери цвет. Это смешно.
Hulk Тор грустит.
Thor Заткнись.
Hulk [толкает его] Тор грустит.
Thor Я не грущу, идиот. Я злюсь!
[Халк стонет]
Thor Злей! Я потерял отца!
[бьёт вещи ногой]
Thor Я потерял свой молот!
[Халк фыркает и отворачивается]
Hulk Плачешь и ноешь, как ребёнок!
Thor Ты даже не слушаешь!
[бьёт Халка оружием ногой]
Hulk Не лупи по вещам!
[поднимает вещи и кидает в него]
Thor Ты настоящий плохой друг!
Hulk Ты плохой друг!
Thor Знаешь, как мы тебя называем?
Hulk Нет!
Thor Мы зовём тебя тупым Мстителем.
Hulk ТЫ МАЛЕНЬКИЙ МСТИТЕЛЬ!
[кидает топор-щит в него]
Thor Ты что, с ума сошёл?
Hulk Да!
Thor Знаешь что? Земля тебя ненавидит.
Локи [видит, как Тор рассматривает свою повязку на глазу] Тебе к лицу.
Тор Ну, может, ты не так уж и плох, брат.
Локи [улыбается] Возможно.
Тор Спасибо. Если бы ты был здесь, я бы даже обнял тебя.
[бросает крышку графина в Локи]
Локи [ловит её] Я здесь.
Bruce Banner Зачем ты нарядил меня в костюм Тони?
Thor Потому что ты был голый.
Bruce Banner Ладно, спору нет.
[Хела прибывает в Асгард через Бифрост]
Вольстагг Кто ты? Что ты сделала с Тором?
Хела [без труда убивает Вольстагга и Фандрала после того, как те выхватывают оружие] Я — Хела.
Thor Нет, мы по большой пойдем.
Valkyrie Дьявольская задница?
Bruce Banner Задница? Постой, постой, чья задница?
Thor К слову, я не знал, что оно так называется, когда выбирал.
Thor [Оглядываясь на Валькирию] Знаешь, мне, наверное, стоит ей помочь. Держи, бери штурвал.
Bruce Banner Я не знаю, как управлять этим аппаратом!
Thor Ты же учёный. Воспользуйся одним из своих учёных степеней.
Bruce Banner [Крича через плечо] Ни одна из них не для пилотирования чужих космических кораблей!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
Taika Waititi
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Марк Руффало
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Лу Ферриньо
Лу Ферриньо
Lou Ferrigno
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Clancy Brown
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Карл Урбан
Карл Урбан
Karl Urban
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Tadanobu Asano
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Idris Elba
Рэйчел Хаус
Рэйчел Хаус
Rachel House
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Luke Hemsworth
Charlotte Nicdao
Шарлотта Никдао
Charlotte Nicdao
Сэм Нил
Сэм Нил
Sam Neill
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
