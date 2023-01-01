Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Странные чары Странные чары
Киноафиша Фильмы Странные чары Странные чары, 2015: актеры и роли
Strange Magic Странные чары 2015 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Странные чары, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гари Ридстром
В ролях
Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Майя Рудольф Майя Рудольф Maya Rudolph Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Кристин Ченоуэт Кристин Ченоуэт Kristin Chenoweth
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App