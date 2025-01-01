Я люблю тебя. И не просто как друга, хотя, да, мы отличные друзья. И не это глупое щенячье чувство, хотя ты, наверное, так это и назовёшь. Я люблю тебя. Очень просто и искренне. Ты — воплощение всего, что я когда-либо искал в человеке. И я знаю, что для тебя я просто друг, и переходить эту черту — это самое последнее, что ты бы сделала. Но я должен был сказать это. Я просто больше не могу. Я не могу стоять рядом с тобой, не желая обнять. Не могу смотреть в твои глаза, не испытывая того самого томления, о котором пишут в дешёвых любовных романах. Не могу говорить с тобой, не желая выразить свою любовь ко всему, что ты есть. И я понимаю, что это может испортить нашу дружбу — без двойного смысла — но я должен был сказать. Потому что я никогда так не чувствовал, и мне всё равно. Мне нравится, кто я стал благодаря этому. И если из-за этого мы больше не будем общаться, мне будет больно. Но, Боже, я не мог позволить себе прожить ещё один день, не высказав это, независимо от результата, который, судя по твоему лицу, будет неизбежным отказом. И знаешь, я приму это. Но я знаю, что где-то глубоко внутри ты колеблешься хоть на секунду, а если есть хоть секунда сомнений, значит, ты тоже что-то чувствуешь. И всё, что я прошу, — просто не отмахивайся от этого и задержись на этом чувстве хотя бы на десять секунд. Алисса, на этой чёртовой планете нет другой души, которая сделала бы меня хотя бы наполовину тем человеком, которым я становлюсь рядом с тобой, и я готов рискнуть нашей дружбой ради шанса поднять это на новый уровень. Потому что оно есть между нами. Ты не можешь этого отрицать. Даже если, знаешь, мы больше никогда не поговорим после сегодняшнего вечера, знай, что я навсегда изменился благодаря тебе и тому, что ты для меня значишь, и — хоть я это и ценю — мне не нужна никакая картина с птицами из закусочной, чтобы об этом напоминать.