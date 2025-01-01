Меню
Alyssa Почему мы остановились?
Holden Потому что я больше не могу это терпеть.
Alyssa Не можешь что?
Holden Я люблю тебя.
Alyssa Ты меня любишь?
Holden Я люблю тебя. И не просто как друга, хотя, да, мы отличные друзья. И не это глупое щенячье чувство, хотя ты, наверное, так это и назовёшь. Я люблю тебя. Очень просто и искренне. Ты — воплощение всего, что я когда-либо искал в человеке. И я знаю, что для тебя я просто друг, и переходить эту черту — это самое последнее, что ты бы сделала. Но я должен был сказать это. Я просто больше не могу. Я не могу стоять рядом с тобой, не желая обнять. Не могу смотреть в твои глаза, не испытывая того самого томления, о котором пишут в дешёвых любовных романах. Не могу говорить с тобой, не желая выразить свою любовь ко всему, что ты есть. И я понимаю, что это может испортить нашу дружбу — без двойного смысла — но я должен был сказать. Потому что я никогда так не чувствовал, и мне всё равно. Мне нравится, кто я стал благодаря этому. И если из-за этого мы больше не будем общаться, мне будет больно. Но, Боже, я не мог позволить себе прожить ещё один день, не высказав это, независимо от результата, который, судя по твоему лицу, будет неизбежным отказом. И знаешь, я приму это. Но я знаю, что где-то глубоко внутри ты колеблешься хоть на секунду, а если есть хоть секунда сомнений, значит, ты тоже что-то чувствуешь. И всё, что я прошу, — просто не отмахивайся от этого и задержись на этом чувстве хотя бы на десять секунд. Алисса, на этой чёртовой планете нет другой души, которая сделала бы меня хотя бы наполовину тем человеком, которым я становлюсь рядом с тобой, и я готов рискнуть нашей дружбой ради шанса поднять это на новый уровень. Потому что оно есть между нами. Ты не можешь этого отрицать. Даже если, знаешь, мы больше никогда не поговорим после сегодняшнего вечера, знай, что я навсегда изменился благодаря тебе и тому, что ты для меня значишь, и — хоть я это и ценю — мне не нужна никакая картина с птицами из закусочной, чтобы об этом напоминать.
Silent Bob Так вот, я и Эми — мы были неразлучны, понял? По-настоящему по уши влюблены. А через четыре месяца включается идиотский режим, и я начинаю спрашивать про её бывшего. Как мы все знаем, это очень глупо. Но знаешь, как бывает: не хочешь знать, а всё равно надо, да? Дурацкая мужская хрень. В общем, она начинает рассказывать мне про него... как они влюбились, как встречались пару лет, как жили вместе, её мама меня больше любит, бла-бла-бла... и я нормально. Но потом она бросает бомбу: оказывается, пару раз, пока они встречались, он приводил к ним в кровать ещё кого-то. Меняж а труа, кажется, это называется. Это меня просто сносит с толку, понял? Я к такому не привык. Я ведь католик вырос, ради Бога.
Jay Святой Идиот.
[Silent Bob подталкивает его локтем; Jay делает знак, будто собирается начать драку]
Silent Bob Делай что-нибудь.
[обращаясь к Холдену]
Silent Bob Короче, меня это совсем выбило из колеи, понял? И я начинаю её закидывать. Типа... я не знаю, как справиться с тем, что чувствую, поэтому решаю, что лучше всего — обозвать её шлюхой, да? И сказать, что её использовали. Я... я на крови, я хочу ей боль причинить. Я такой: «В чём, бл#дь, твоя проблема?» А она спокойно пытается объяснить, мол, это было тогда и там, и она не считает, что должна извиняться, потому что не сделала ничего плохого. Я такой: «Правда?» Тогда я смотрю ей прямо в глаза, говорю, что всё кончено. И ухожу.
Jay Чёрт побери!
Silent Bob Нет, идиот. Это была ошибка. Я не ненавидел её. Меня она не отвращала. Я боялся. В тот момент я чувствовал себя маленьким, как будто мне не хватает опыта, как будто я никогда не буду на её уровне, как будто я ей не подхожу — понимаешь, о чём я? Но я не понимал, что ей всё равно. Она больше не искала того парня. Она... она искала меня, Боба. Но к тому времени, как я всё понял, было уже поздно, чувак. Она ушла дальше, а у меня осталась только глупая гордость, которая потом превратилась в сожаление. Она была той самой, я теперь это знаю. Но я оттолкнул её. Так что с тех пор каждый день я гонюсь за Эми... так сказать.
Hooper Всегда найдётся белый парень, который должен приплести священную трилогию. Слушай сюда: эти фильмы — про то, как белый человек подавляет чернокожих, даже в далёкой-далёкой галактике. Запомни: у тебя есть белый фермер, Люк Скайуокер, идеальный нацистский мальчик с блондинистыми волосами и голубыми глазами. А потом есть Дарт Вейдер — самый чёрный брат во всей галактике, нубийский бог!
Banky Edwards Что такое нубиец?
Hooper Заткнись, б##ь! Так вот... Вейдер — он духовный брат, понимаешь, в теме с силой и всей этой хренью. А этот белый, Скайуокер, берёт в руки световой меч и решает, что он будет рулить всей чёртовой вселенной; собирает целую шайку белых. И они идут громить район Вейдера — Звезду Смерти. И как ты это называешь?
Banky Edwards Межгалактическая гражданская война?
Hooper Дженрификация! Они выгоняют чёрных, чтобы сделать галактику, так сказать, безопасной для белых. А Джедаи — это самая оскорбительная часть! Потому что прекрасное чёрное лицо Вейдера оскверняется, когда он снимает маску и оказывается хилым, дряхлым старым белым мужиком! Им пытаются сказать, что в глубине души мы все хотим быть белыми!
Banky Edwards Ну, а разве это не так?
[Хупер достаёт пистолет и стреляет в Бэнки]
Тихий Боб [бормочет Хоулдену, который только что рассказал о своих проблемах с Эммой] Ты гоняешься за Эммой.
Хоулден [удивлён, что Тихий Боб нарушил молчание] Что? Что ты сказал?
Тихий Боб Ты гоняешься за Эммой.
Джей Чего ты так удивился, чувак? Толстый ублюдок делает это постоянно. Думает, что если молчит, то когда откроет свой е#анный рот — это произведёт эффект...
Тихий Боб Боже, заткнись уже! Ты всё время трещишь без умолку! У меня уже голова е#аная от тебя.
[Хоулдену]
Тихий Боб Я через такое проходил, пару лет назад с одной девчонкой по имени Эмма.
Джей Когда это было?
Тихий Боб [раздражённо] Пару лет назад?
Джей Что, она в Канаде живёт или как? Почему я не помню никакой Эммы?
Тихий Боб Сучка, то, чего ты обо мне не знаешь, я бы с трудом в Гранд-Каньон уместил. Знаешь, я всегда хотел быть танцором в Вегасе?
Banky Edwards Арчи — это точно не п##дюк мистер Уэзерби!
Banky Edwards Ладно, смотри: это перекресток, где сходятся четыре дороги, окей? Прямо в центре — новая, чистая купюра на сто долларов. А в конце каждой из этих улиц — по одному человеку, понятно? Понимаешь?
Holden Да.
Banky Edwards Хорошо. Здесь у нас лесбиянка, которая любит мужчин, легко находит общий язык и не имеет политических целей. Здесь — женщина, ненавидящая мужчин, безумно злая, с повесткой ярости, горькая лесбиянка. Здесь у нас Санта-Клаус, а наверху — Пасхальный кролик. Кто из них первым доберётся до купюры на сто долларов?
Holden Чему это должно доказать?
Banky Edwards Нет, серьёзно. Это серьёзное упражнение. Это как вопрос из SAT. Кто из них первым доберётся до купюры на сто долларов — лесбиянка, благосклонная к мужчинам, женщина, ненавидящая мужчин, Санта-Клаус или Пасхальный кролик?
Holden Женщина, ненавидящая мужчин.
Banky Edwards Хорошо. Почему?
Holden Не знаю.
Banky Edwards [крик] Потому что остальные три — плод твоего f###### воображения!
Hooper Годами в этой индустрии, всякий раз, когда появлялся афроамериканский персонаж — герой или злодей — обычно созданный *белыми* художниками и сценаристами, — ему навешивали расистские клички, которые выделяли его как негра. Но в моей книге «Белый-ненавидящий ###» нет этой хрени. Героя зовут Маликва, он потомок чёрного племени, что основало первое общество на планете, в то время как вы, европейские уё###, всё ещё прятались в пещерах и боялись солнца. Он — сильный пример для молодого чёрного читателя. Потому что я здесь, чтобы сказать вам: расплата близка, ребята. Чёрный человек больше не будет играть менестреля в комиксах и фантастике. Мы держим это по-настоящему, и мы добьёмся уважения любыми способами.
Holden Да брось, это чушь собачья! Ландо Калриссиан был чернокожим. Знаешь, он летал на Тысячелетнем Соколе, в чём твоя проблема?
Hooper Кто это сказал?
Holden Я! Ландо Калриссиан — положительный пример в мире научной фантастики/фэнтези.
Hooper ### Ландо Калриссиана! Дядя Том, ###!
Alyssa Знаешь, я не просто принимала то, чему меня учили: мужчины и женщины должны быть вместе, это естественный порядок — вся эта чепуха. Я с тобой не из-за того, что семья, общество, жизнь пытались вбить мне с самого детства. Как устроен мир, как редко встречаешь того самого человека, который тебя действительно понимает — это так редко. У моих родителей этого не было. В мире мужско-женских отношений у меня не было примеров. И отказываться искать этого человека, сразу сокращая свои шансы, исключая возможность найти его среди своего пола, мне казалось глупо. Поэтому я этого не делала. Но потом появился ты. Ты — самый невероятный вариант. То есть ты же парень.
Holden Остаюсь им.
Alyssa И пока я влюблялась в тебя, я ставила себе потолок, потому что ты *был* парнем. Пока не вспомнила, зачем вообще открыла дверь женщинам: чтобы не ограничивать шансы найти того самого, кто полностью меня дополнит. Вот мы и здесь. Я очень тщательно искала тебя. И мне не стыдно лежать в твоих объятиях, потому что я пришла сюда на своих условиях и не сомневаюсь, что не оставила ни одного места без поиска. Для меня это всё меняет.
Holden [пауза] Ну, можно я хотя бы скажу всем, что тебе просто нужна была нормальная жёсткая еб###я?
Banky Edwards [Алиссе] Раз ты любишь девчонок, ты постоянно раздеваешься и смотришься в зеркало?
Holden О нет, вот и большой экзамен. Быстрая остановка.
Alyssa Моя лучшая подруга еб#ла трупа в ванной.
Holden Ты знаешь эту девчонку?
Alyssa Знала, до того как её поместили в психушку.
Jay Чего такое грустное лицо, Лошадь? Банки на нервах?
Holden Да так, эээ, у меня тут небольшие девчачьи проблемы.
Jay Сука подала на меня? Такое часто бывает.
Hooper Где твоя вторая половинка?
Banky Edwards Писает. У него мочевой пузырь, как у младенца.
Hooper Смешно. Он говорит, что ты висишь, как у младенца.
Banky Edwards Твоя мама ему всё рассказывает?
Holden Ладно, говорю тебе, она никогда даже с парнем не была, не то что с этими двумя чертовыми ничтожествами.
Banky Edwards Говорю тебе, эта сук@ может быть ещё большим рассадником зараз, чем та обезьяна в «Заразе».
Banky Edwards В чём прикол с этой девчонкой, чувак? Ты же знаешь, что у тебя нет ни малейшего шанса утащить её в постель. Зачем тогда тратить на неё время? Потому что ты — Холден, чёрт возьми, МакНил, самый упрямый парень на этом пути, который точно не самый лёгкий. Для тебя всё должно быть чёртовым вызовом, и эти отношения с этой су## — яркий пример твоей чёртовой проблемы. Ну, мне не нужна волшебная восьмёрка, чтобы заглянуть в твоё будущее. Хочешь прогноз? Вот, Холден когда-нибудь переспит с Элиссой? О, какой сюрприз — "Вряд ли". Эти отношения влияют на тебя, на нашу работу и нашу дружбу, и придёт время, когда я брошу тебе вызов: или я, или она. Что тогда скажешь?
Holden Я думаю, тебе стоит отпустить это.
Banky Edwards Нет, что ты скажешь? Ты готов разрушить двадцать лет нашей дружбы из-за идиотской идеи, что эта девчонка вообще позволит тебе понюхать её трусики, не то что переспать с ней?
Holden Слушай, чёрт возьми, урод, я говорю тебе — отпусти это!
Banky Edwards Какого чёрта, мужик! Что такого в этой су##, что она для тебя так важна?
Holden Потому что я, чёрт возьми, влюблён в неё, понял?
Jay [когда они встают, чтобы уйти] До тех пор держи свою штуку при себе.
Holden Попробую.
Silent Bob Нет, нет. "Делай или не делай. Нет попыток."
Jay Хватит эту х##ню, нам на автобус надо! Джедайская с##а.
[последние реплики]
Jay [после титров] Чувак, зачем ты всё время рассказываешь эту п#д#рскую историю?
Silent Bob Заткнись.
Jay Сам заткнись, жирный п#д#р.
Alyssa Я люблю тебя, и всегда буду любить. Помни это. Но я не твоя чёртова шлюха.
Cohee Lundin [Объяснение, как у Элиссы в школе появилось прозвище "Китайские наручники"] Элисса Джонс? Чёрт, я знаю Элиссу Джонс, я даже *знаю* Элиссу Джонс! Понимаешь, о чём я? Мы с Риком Даррисом раньше после школы зависали у неё дома, потому что её родители почти никогда не были дома. И вот как-то Рик вдруг достаёт член и начинает тереть ей по ноге, гоняется за ней по гостиной. Я умирал со смеху. Но знаешь, что эта сумасшедшая сука сделала? Она опустилась на колени и начала ему сосать. Прямо у меня на глазах, будто меня там и нет. Я чуть не умер. Но это ещё не самое жёсткое. Самое жёсткое — Рик, посреди всего этого, поворачивается ко мне и говорит: «Кохи!» Вот так, «Ко-хи!» Я такой: «Ладно, попробую». Начал снимать ей штаны и всё такое. Всё медленно, потому что думал, что сейчас она повернётся и влепит мне в морду. Но слушай, она была вся в деле. Даже не пыталась остановить меня. Вся мокрая, и я просто начал работать. Понимаешь? Мы с Риком просто отрывались на этой сумасшедшей, а она кайфовала, стонала и всё такое, это было жёстко! Так что прозвище придумал Рик, потому что в тот день она нас заперла крепко с обоих концов, как эти чертовы китайские наручники!
Alyssa Ты никогда не интересовалась мужчинами?
Holden Интересовался мужчинами? Я всегда задавался вопросом, почему мой отец смотрел «Хи Хо».
Holden Эй! Эй! Эй, подожди минуту!
Alyssa Убирайся от меня, f###!
Holden Так вот, это правда, да? Это то, что ты хочешь услышать? Так ли?
Alyssa Да, Холден, это правда. На самом деле всё, что ты слышал или нарывался на меня, наверняка правда. Да, я справилась с двумя парнями сразу! Хочешь услышать драгоценности, которых ты, возможно, не откопал? Я привела на мой выпускной вечер старшей школы 26-летнего парня и ушла посередине, чтобы заняться сексом с ним и Гвен Тёрнер на заднем сиденье лимузина. Или как в колледже, когда я позволила Шеннону Хэмилтону снимать нас на видео, только чтобы узнать на следующий день, что он транслировал это на кампусной кабельной станции. Все это правда, Холден. Разве ты не знал? Я — королева пригородных легенд!
Holden Разве ты каким‑то образом, f###, не сказал мне об этом? Что с тобой не так, f###? Как ты мог сделать такие вещи?
Alyssa Легко! Некоторые из них я совершила из того, что считала любовью. Но хорошее или плохое, это — мой выбор, и я не собираюсь за него извиняться сейчас! Ни тебе, ни кому‑нибудь ещё! И как ты смеешь обливать меня чувством вины на публике, не меньше?! Кто, по‑твоему, ты такой, чтобы f### думать, что ты имеешь право осуждать меня?
Holden Как, f###, мне вообще нужно к этому относиться?
Alyssa Как ты должен чувствовать по этому поводу? Чувствуй, как хочешь, f### об этом, ладно? Единственное, что имеет значение — как ты относишься ко мне.
Holden Я не знаю, как к тебе относиться прямо сейчас.
Alyssa Почему? Почему? Потому что у меня был секс?
Holden Какой-то секс?
Alyssa Да, Холден, это всё было — просто секс. Большая часть из этого — глупый школьный секс. Как будто ты никогда не занимался сексом в школе.
Holden Алиса, между обычным школьным сексом и тем, чтобы тебя трахнули двумя f### парнями одновременно, есть огромная разница! Они тебя f### использовали!
Alyssa Нет! Я их использовала! Ты не думаешь, что я позволила бы этому случиться, если бы сама не хотела? Я была экспериментальной девушкой, ради всего святого! Может быть, ты знал с самого начала, что твоё развитие идёт от точки А к точке B, но в отличие от тебя мне не дали карту при рождении, поэтому я попробовала всё! До тех пор, пока мы, то есть ты и я, не собрались вместе, и вдруг я почувствовала насыщение! Разве ты не можешь найти хоть немного f### утешения в этом? Ты оказался всем, чем я искала, недостающим элементом в большой f### головоломке. Послушай, извини, что позволила тебе поверить, что ты единственный парень, с которым у меня когда‑либо были отношения. Мне следовало быть честнее. Но всё не могло — казалось, что это заставляло тебя чувствовать себя особенным так, как мои повторяющиеся слова о твоей потрясающей ценности этого не передавали. Холден, прости.
[она плачет в его куртке]
Holden [он отталкивает её] Just don't do that.
Alyssa Do you mean to tell me that, while you have zero problem with me sleeping with half the women in New York City, you have some sort of half-assed mealy-mouthed objection to pubescent antics that took place almost ten years ago? What the f### is your problem?
Holden I want us to be something that we can't be.
Alyssa And what's that?
Holden A normal couple.
Alyssa [крик] f###!
Holden Если это влюблённость, то я не уверен, что выдержу, если настоящая любовь когда-нибудь случится.
Holden Так, эм, что хочешь делать сегодня вечером?
Banky Edwards Не знаю. Закажем пиццу, посмотрим "Деграсси. Младшая школа".
Holden У тебя странная страсть к канадским мелодрамам.
Banky Edwards У меня странная страсть к девчонкам, которые говорят «Абаут».
Alyssa Трахаться — это не только про проникновение, Бэнки. Для меня это любой секс, который не про любовь. Я не люблю Ким, но я с ней трахнусь. Уверен, ты не любишь каждую, с кем спишь.
Banky Edwards Некоторых я просто ненавижу.
Jay Что это за хрень, которую он заставляет нас говорить?
Silent Bob О, эм... «Снуччи-Бутчи».
Jay Снуччи-Бутчи. Кто, чёрт возьми, так говорит? Это же детский лепет.
[о споре Бэнки с учителем религии в начальной школе]
Ну, как плохо это могло быть?
Ты когда-нибудь видел, чтобы монахиня называла маленького ребёнка чёртовой с#кой?
[Бэнки душит Коллектора]
Collector Ты вляпался в дело с настоящим, ты, чёртовый слежок.
Banky Edwards Я обведу мелом контур твоего трупа, ублюдок!
Holden McNeil [охранникам] Выведите его отсюда!
Collector [когда его уводят охранники] Постойте! Он напал на меня, ты, чёртовый слежок!
Banky Edwards ТВОЯ МАТЬ — СЛЕЖОК!
Holden Как тебе всё время удаётся выкручиваться? Я имею в виду, разве копы не должны уже сейчас тебя на месте порвать?
Banky Edwards Не тот берег.
Алиса Слушай, вопрос тебе. Мужики могут е##ть друг друга?
Бэнки Эдвардс Что, ты у меня разрешения спрашиваешь?
Алиса По твоему мнению.
Бэнки Эдвардс Конечно.
Алиса Значит, для тебя е##ть — значит проникать. Ты привык к более традиционному определению. Ты внутри какой-то девчонки, которую обманул, как долбёжным молотком долбаешь, и даже не замечаешь, как она скучает.
Бэнки Эдвардс Слушай, я всегда замечаю этот скучающий взгляд в их глазах, хорошо?
Banky Edwards Девочки из католической школы. Именно форма меня заводит. Хотел бы я, чтобы в детстве у меня было больше таких девчонок. А так у меня нет ни одной истории типа «А потом она расстегнула свой джемпер».
Алиса Похоже, твоя новая книга просто разлетается, как горячие пирожки.
Холден Всё началось с того, что бабушка мне сказала, когда я был ребёнком. «Холден, — говорила она, — деньги делают на шутках про хуй и пердеж». Она была прихожанкой.
Алиса Ох-ох, плач настоящего художника, заточенного в коммерческий ад, жалеющего о своём счастливом положении. Уверена, ты можешь вытереть слёзы этими толстыми чеками, что получаешь.
Холден Простите, я что, услышала в этом нотки зависти?
Алиса Нет. Я просто рада, что мои вещи вообще читают. Тут очень мало места для сердец и цветов в этом мире обтягивающих костюмов, больших грудей и больших пушек. Если продам два номера, буду себя чувствовать Джоном Гришэмом.
Hooper Арчи был девчонкой, а Джагхед — пацаном. Вот почему Джагхед всё время носит эту шапку, похожую на корону. Он король в мире королевы Арчи.
Fan Обожаю этих ребят! Знаешь что? Это как если бы Билл и Тед встретили... Чича и Чонга!
Holden McNeil Да. Я... Я бы сказал, что это как Розенкранц и Гильденстерн встретили Владимира и Эстрагона.
Fan Да!
[пауза]
Fan Кто?
Banky Edwards Мне просто надо кое-что взять.
Holden Слушай, если мы пропустим этот поезд, я тебя вы#у и найму Чарльза Шульца.
[Бэнки достаёт огромную стопку порно-журналов]
Holden Боже мой. Ты кто, Ларри е#аный Флинт? Что ты собираешься со всем этим делать?
Banky Edwards Статьи почитать. Как ты думаешь, что я с ними сделаю? Это книги для удовольствия, идиот!
Holden У тебя тут штук тридцать! Мы всего на два дня уезжаем!
Banky Edwards Разнообразие — приправа к жизни. Мне нравится широкий выбор. Иногда хочется грязных крупняков, иногда — стильных и с ретушью. Иногда вечер под «распахнутый коричневый глаз», иногда — девочка с девочкой. Иногда достаточно страстного письма, а иногда — нечасто, но бывает — идея с девушкой и лошадью меня заводит.
Хупер Икс [Бэнки] Кто такая нубийка? С***а, чуть не рассмеялся.
Jay Давай, чувак. Я знаю людей, которые знают других людей.
Holden Ты звучишь как Барбра Стрейзанд.
Jay [про Молчаливого Боба] Потому что у меня эта толстая тётка постоянно крутит у меня в ушах свои "Лучшие хиты". Ты должен видеть его, когда она начинает петь эту... "Ты не даришь мне цветы", этот чувак плачет, как девчонка с содранным коленом и всякой фигнёй. Настоящий мягкотел.
Hooper Ох, Янни!
[пока подписывает комикс юному фанату, Хупер указывает на Холдэна]
Hooper Видишь того мужчину? Он — Дьявол, понял? Никогда не своди с него глаз.
Hooper К чёрту эту вашу "все за одного" фигню, понятно? Мне приходится быть меньшинством в меньшинстве внутри меньшинства, и никто меня не поддерживает.
Banky Edwards Я докажу тебе без тени сомнения, что Арчи живёт только ради баб.
Banky Edwards [показывая одному пацану на вокзале один из своих порно журналов] А потом Черная Красавица больше не выдержала и сама начала его осаживать.
Holden Ты там как-то странно себя вел.
Banky Edwards Это был мой диван, на котором ты ёрв###ся.
Holden Извини.
Banky Edwards Я хотел посмотреть телевизор. Сложно, когда твоя лучшая подруга обвилась на голом твоём коврике у меня на диване.
Holden На ней были трусы-боксеры.
Banky Edwards [Холдену] Ты слишком консервативен для этой девчонки. Она повидала такое, о чём мы только в книгах читали.
Holden Я хочу, чтобы мы были тем, чем нам не дано быть.
Alyssa А это что?
Holden Обычной парой.
Jay Нужно свести всё к самому главному. Как говорит Кьюб: «Жизнь — это только сук# и бабки.»
Holden Спасибо, ребята. Именно то, что мне нужно. Советы из гетто.
Hooper [машет долларом перед Банки] Держи.
Banky Edwards Что?
Hooper Хочу, чтобы ты сходил в магазин на углу и купил себе мозги.
Hooper Мне нужно продать образ, чтобы продать книгу. Ну, скажем так, будут ли зрители покупать весь этот образ черной ярости, если они узнают, что книгу написал... ты понимаешь...
Banky Edwards П**ор?
Hooper Когда ты это говоришь, звучит так сексуально.
[целует Бэнки]
Banky Edwards Какое тебе дело, если я назову её лесбиянкой? Или если я в кабинете наедине с самим собой обозву китобоев п****ми?
Alyssa Я помню, эти парни приходили ко мне домой почти каждый день после школы. Они достали моих сестёр, копались в шкафу у папы в поисках порно, рылись в холодильнике. Они реально пользовались тем, что родителей не было дома. И вот как-то раз Рик вытащил свой чл### и начал гоняться за мной по дому! Прямо перед Ко##, мужик! Я не могла поверить!
Holden Рик вытащил свой чл###? Серьёзно? А ты что сделала?
Alyssa [кричит] Я ему отсосала, пока Ко## меня трахал!
Holden Извините?
Alyssa Вот что ты хотел услышать, да? Вот ради этого весь твой допрос? Боже! В следующий раз не делай это так очевидно, ладно? Есть и более тонкие способы доставать свидетеля! Правда?
Bystander Чёрт, мужик. Даже я понял, к чему ты клонишь.
Alyssa Если бы ты хотел узнать обо мне что-то, Холден, просто спроси. Я бы с радостью рассказал. Не надо было играть в Эркюля чёртова Пуаро!
Bystander [своему другу] Я же говорил, тут классные места!
Jay [про Холдена] Йо... посмотри на этого хмурого уё#ка! Пахнет так, будто кто-то наложил ему в хлопья. Бууууммммм!
Holden Чувак, чего вы так долго? Где вы в торговом центре шлялись?
Jay Сучка, только не начинай, ладно. Мы с этим давно завязали. Крути салат.
[в аркаде с Ски-болом]
Alyssa И сюда водят на свидания нормальных девушек.
Holden Да ты шутишь? Это место — как испанская муха! Наверное, впервые после сюда не фартанёт.
Alyssa Не знаю, у меня уже внизу покалывает.
Jay Ёлки-палки! Наручники на пальцы? Ты встречаешься с наручниками на пальцах, глупый упрямец?
Holden [по телефону] Что случилось? Я вот-вот сажусь в поезд.
Alyssa О, почему?
Holden Пригласили в последний момент на Кубок Бостона.
Alyssa Чёрт.
Holden Что?
Alyssa Моя сестра у родителей, я собиралась к ней съездить.
Holden Та, что книгу написала?
Alyssa Да. Но я собиралась остаться на выходные, хотела с тобой повеселиться. Вот же незадача.
Holden Знаешь, эм... нам с тобой не обязательно ехать вместе.
Holden Правда?
Holden Да. Бэнки может справиться сам. И не то чтобы мы на каких-то панелях. Просто автографы раздаем.
Alyssa Если ты приедешь и заберёшь меня, я буду твоим лучшим другом.
Holden Где твоя квартира?
Hooper Мне кажется, у Бэнки сейчас реально проблемы со всем, что не гетеро.
Banky Edwards [играет в видеоигру] Чёртов п***р, чувак! Ты *видел* это? Твоя лесбийская задница только что пропустила гол.
Alyssa [о новом комиксе Холдэна "В погоне за Эми"] Похоже, очень личная история.
Holden Наконец-то у меня было что-то личное, что можно было сказать.
Джей [Холдену] Сука попробовала настоящую жизнь, а теперь довольствуется твоей скучной задницей, которая только комиксы пишет.
[Элисса разговаривает по телефону с Холденом после того, как он ей позвонил]
Alyssa Минуту, пять секунд; ты у меня просто под каблуком.
Banky Edwards Всё, чего на самом деле хочет каждая женщина — будь то мать, сенатор или монахиня, — это хорошенько трах#ться.
Holden Что ты делаешь?
Alyssa Садись в машину и валяй отсюда!
Holden Ты собираешься автостопом добираться до Нью-Йорка?
Alyssa Да!
Holden Разве ты хотя бы не скажешь что-нибудь?
Alyssa Вот мой комментарий: Иди к черту!
Holden Почему?
Alyssa Это было так несправедливо. Ты знаешь, насколько это было несправедливо.
Holden Разве несправедливо, что я влюблён в тебя?
Alyssa Нет, печально, что ты влюблён в меня! Это несправедливо, что у тебя была грёбанная потребность излить душу об этом. Ты помнишь хотя бы одну чертову секунду, кто я?
Holden Так? В смысле, люди меняются.
Alyssa О! О! Это так просто? Ты влюбляешься в меня и хочешь романтических отношений. Для тебя ничего не меняется, кроме того, что ты чувствуешь себя всё время великолепно. Но что насчёт меня, Холден? Это не так просто: я не могу вступать в отношения с тобой, не перевернув весь свой чёртов мир.
Holden Слушай, это характерно для всех отношений. Всегда будет период адаптации.
Alyssa Период адаптации? Такого нет.
[удар по нему]
Alyssa «Период адаптации», Холден! Я чертовски гей!
[удар по нему]
Alyssa Вот кто я, и ты думаешь, что могу перевернуть всё просто потому, что у тебя есть чертовская влюблённость?
Holden Если это влюблённость, не думаю, что смогу вынести, если такое настоящее чувство когда-нибудь случится.
Alyssa Иди домой, Холден.
Holden Наверное, вы оба хотите знать, зачем я вас сюда позвал сегодня вечером.
Banky Edwards Я просто подумал, что ты захочешь послать её к чёрту при мне, чтобы потом не пришлось всё заново рассказывать.
Alyssa Иди нх#й
Banky Edwards Даже если я разрешу это снять на видео?
Holden Я скажу это только один раз. Заткнись.
Hooper И что, если это правда? Тебя это беспокоит?
Holden Секс с несколькими партнёрами? Одновременно?
Hooper [саркастично, с возмущённым вздохом]
Holden Ну и что ты делал прошлой ночью?
Alyssa Трахнулся.
Holden [Шар для скей-бола вылетает из его руки и разбивает игровой автомат]
Alyssa [Холдену] Ты мне нравишься, Холден. Я давно никого из мужчин так не воспринимала. И дело не в том, что я их всех терпеть не могу или что-то в этом роде. Просто давно не встречала мужчину, который сразу не вписывался бы в какой-то стереотип. И я хочу, чтобы тебе было со мной комфортно, потому что я действительно хочу, чтобы мы были друзьями.
Banky Edwards Что за хрень здесь происходит?
Holden McNeil Я начинаю новую страницу?
[Banky вырывает ручку из руки Холдэна и бросает её]
Banky Edwards Не с этой хренью, с тобой. Что за хрень происходит между тобой и этой девчонкой?
Holden McNeil Мы просто друзья!
Banky Edwards Она тебя программирует!
Holden McNeil Извините? Программирует?
Banky Edwards Да, и, похоже, ты даже не понимаешь этого, чёрт возьми!
Banky Edwards Как прошла твоя псевдо-свиданка?
Holden Забей.
Banky Edwards Эта тёлка меня достаёт.
Holden Нет, все тебя достают.
Holden Извини за него, он, эээ, пытается справиться с тем, что он — калька.
Alyssa О... ты обводишь.
Alyssa Иди н#х.
Banky Edwards Даже если я сниму это на видео.
Jay Выбрось её к чертям на улицу, чувак. Сучки - это только проблемы. Всегда есть группа...
[Он и Молчаливый Боб поднимают правые руки]
Jay ...руки.
[первые реплики]
Сценарист комиксов №1 Не знаю. Я обожаю Чоу Юн Фата. Просто не представляю его в роли Безумца.
Holden Ладно, я с пальцем в ж*** не сидел. Но сказать, что я занимался анальным сексом, не могу.
Hooper Что в геях пугает весь остальной мир?
Hooper Мужчины должны верить, что они — чёртов Марко Поло в сексе.
[о его подходе к любви]
Banky Edwards Ты должен вести себя, как CNN и Погодный канал: постоянные обновления.
Banky Edwards Чую, сейчас будет преступление на почве ненависти.
Banky Edwards Это всё плохо кончится.
Banky Edwards Вот это, мой друг, настоящий общий момент.
[хочет уйти из Meow Mix, узнав, что Алиса - лесбиянка]
Holden McNeil Нам надо объехать этот трафик, а?
Banky Edwards Какой трафик? Сейчас полвторого ночи!
Holden McNeil А час пик начнётся только через шесть часов. Поехали.
Hooper Холден, Бэнки, эта куча ПМС — Алиса Джонс.
Alyssa Вы уполномоченный торгаш в этом заведении? У вас есть полномочия вести переговоры?
Cashier Ты хочешь поторговаться за цену своего французского сэндвича?
Alyssa Поскольку большинство болеет за хозяев, я буду болеть за гостей. Я большой фанат гостей. Особенно тех, кто утром перед уходом делает тебе кофе!
Banky Edwards Как мне это подписать?
Little Kid Мне не нужно, чтобы подписывался ты, чувак. Мне нужен тот, кто рисует Блэнтмена и Хроника.
[вырывает комикс]
Little Kid Ты всего лишь обводила.
Collector Скажи ему, мелкий лысый.
Hooper Постой, постой. Тебе нужно кое-что знать.
Holden У неё есть парень?
Hooper Ну, нет.
Holden Тогда в чём дело, дружище? В чём дело?
Holden [после того, как Бэнки подрался с фанатом за то, что тот назвал его «трейсером».] Можно объяснить вам принцип аудитории? Если вы их оскорбляете и приставать начинаете, то аудитории у нас не будет!
Banky Edwards [кричит] Он начал! Чёртов п##д#р! Ему повезло, что я не воткнул ручку ему в грудь!
Holden Элисса из прошлой ночи, Элисса?
Hooper Как ты умудряешься начать и закончить вопрос одним и тем же словом? Умница.
Бэнки Эдвардс [Холдену] Что я тебе говорил? Ей просто нужен подходящий парень.
Alyssa Она такая с####а.
Banky Edwards Давайте, наливайте бесплатный бухлишко!
Banky Edwards Холден!
Holden Что?
Banky Edwards Пошли!
Holden Видишь ту вмятину на капоте своей машины?
Banky Edwards [смотрит в окно] Ё# твою мать!
Holden Как, чёрт возьми, ты мог сделать такие вещи?
Alyssa Легко! Часть я сделал из тупости, часть — из того, что считал любовью, но, хорошо или плохо, это были мои решения, и сейчас я за них не извиняюсь! Ни перед тобой, ни перед кем другим!
Dalia Почему ты играешь в игру с местоимениями?
Alyssa Что? О чём ты вообще? Я даже не...
Dalia Ты играешь. «Я с кем-то познакомилась». «Нам вместе отлично». «Он из моего города». У этого чудака нет имени?
Banky Edwards У каждого свои планы, ясно? У всех.
Jay В мире есть одна сук@, и у неё много лиц.
Alyssa [кричит на хоккейном матче] Если не начнёшь свистеть, я засуну этот свисток тебе прямо в зад!
Холден [про Элиссу] Она ни разу с парнем не была.
Бэнки Эдвардс Так она и говорит.
Tory Ещё один пал.
Holden Нужно уважать такое проявление чувств, понимаешь? Конечно, это сумасшествие, это грубо, это эгоистично, но, знаешь, это любовь.
