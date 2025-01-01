Hooper
Всегда найдётся белый парень, который должен приплести священную трилогию. Слушай сюда: эти фильмы — про то, как белый человек подавляет чернокожих, даже в далёкой-далёкой галактике. Запомни: у тебя есть белый фермер, Люк Скайуокер, идеальный нацистский мальчик с блондинистыми волосами и голубыми глазами. А потом есть Дарт Вейдер — самый чёрный брат во всей галактике, нубийский бог!
Hooper
Заткнись, б##ь! Так вот... Вейдер — он духовный брат, понимаешь, в теме с силой и всей этой хренью. А этот белый, Скайуокер, берёт в руки световой меч и решает, что он будет рулить всей чёртовой вселенной; собирает целую шайку белых. И они идут громить район Вейдера — Звезду Смерти. И как ты это называешь?
Hooper
Дженрификация! Они выгоняют чёрных, чтобы сделать галактику, так сказать, безопасной для белых. А Джедаи — это самая оскорбительная часть! Потому что прекрасное чёрное лицо Вейдера оскверняется, когда он снимает маску и оказывается хилым, дряхлым старым белым мужиком! Им пытаются сказать, что в глубине души мы все хотим быть белыми!
[Хупер достаёт пистолет и стреляет в Бэнки]