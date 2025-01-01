Tony Gartner, Washington Post Генерал, приказ полковника Стерлинга включить прожекторы — это стандартная реакция на проникновение врага в наши линии?

General Hershberg В критический момент, несмотря на ужасные потери, полковник Стерлинг не колебался. Приказал танкам включить прожекторы — и этим спас жизни, сколько там наших ребят, бог знает. Героизм рождается в отчаянных обстоятельствах.

Tony Gartner, Washington Post Мне совсем не сложно поверить, что полковник Стерлинг — герой.

General Hershberg Как и капитан Карен Уолден. Знаете ли вы, мистер Гартнер, что впервые женщину рассматривают на медаль Почёта за её действия под огнём? А полковник Стерлинг как раз заканчивает расследование. Как идут дела, Нат?

Nathaniel Serling Думаю, чтобы достойно почтить солдата вроде Карен Уолден, нам нужно сказать правду, генерал, о том, что там произошло. Всю жесткую... холодную правду. И пока мы этого не сделаем, мы оскорбляем её и каждого солдата, кто погиб, отдав жизнь за свою страну.

[Полковник Стерлинг встает из-за стола, подходит к генералу Хершбергу и бросает на стол свой доклад]