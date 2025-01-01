Nathaniel SerlingЯ работаю в Пентагоне, сержант, так что признаюсь — я немного торможу, иначе бы сказал, что вы только что меня пригрозили. Вы меня действительно пригрозили, солдат? Потому что если да, то я отвечу вам...
[выключает магнитофон]
Nathaniel SerlingОтвечу вам так. Я офицер и, следовательно, по званию джентльмен, но не злоупотребляйте этим, сынок. Не становись у меня на мушке, потому что я без колебаний могу залезть тебе по самые уши в зад. Понял меня?
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Captain Karen Emma Walden[Монфриэ, после того как её ранили в живот]Я родила ребёнка весом в четыре килограмма, му#ак. Думаю, справлюсь.
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MonfriezСэр, если у вас задержка выстрела, что делать? Ждать, держа оружие направленным в безопасную сторону, потому что иногда капсюль взрывается, и если открыть затвор — рванёт прямо в лицо. Оставьте этот патрон в патроннике, сэр.
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[схватив новобранца, который покидает полосу препятствий]
MonfriezТы вообще что, б##ь, делаешь, солдат? Где твои люди?
Nathaniel SerlingБудет ли сделано официальное заявление о фактах после завершения расследования по делу Аль-Батра, сэр?
General HershbergПринято решение не публиковать никакие выводы, пока не будут тщательно проверены все случаи.
Nathaniel Serling[пауза]А как долго, по вашему мнению, это займет, сэр? Я имею в виду, в следующий раз, когда я увижу родителей лейтенанта Бойлара, я хотел бы сказать им всю правду.
General HershbergХотите знать, сколько скорбящих родителей мне пришлось видеть во Вьетнаме?
Nathaniel SerlingСо всем уважением, сэр, это не Вьетнам. Танк лейтенанта Бойлара был подбит снарядами с обеднённым ураном. Мы — единственная страна в мире, которая их использует. Эти репортеры из Washington Post уже вынюхивают у его родителей правду, а единственный, кто её знает, не может ничего сказать, потому что следователи тянут время. Кто-то должен ответить за это.
Tony Gartner, Washington PostГенерал, приказ полковника Стерлинга включить прожекторы — это стандартная реакция на проникновение врага в наши линии?
General HershbergВ критический момент, несмотря на ужасные потери, полковник Стерлинг не колебался. Приказал танкам включить прожекторы — и этим спас жизни, сколько там наших ребят, бог знает. Героизм рождается в отчаянных обстоятельствах.
General HershbergКак и капитан Карен Уолден. Знаете ли вы, мистер Гартнер, что впервые женщину рассматривают на медаль Почёта за её действия под огнём? А полковник Стерлинг как раз заканчивает расследование. Как идут дела, Нат?
Nathaniel SerlingДумаю, чтобы достойно почтить солдата вроде Карен Уолден, нам нужно сказать правду, генерал, о том, что там произошло. Всю жесткую... холодную правду. И пока мы этого не сделаем, мы оскорбляем её и каждого солдата, кто погиб, отдав жизнь за свою страну.
[Полковник Стерлинг встает из-за стола, подходит к генералу Хершбергу и бросает на стол свой доклад]
The PresidentНемногим из нас даётся возможность, и ещё меньше обладает мужеством пожертвовать собой ради жизни товарищей. В повседневной жизни, как и на поле боя, каждый из нас таинственно и неразрывно связан с ближним. И всё же лишь в смерти сила этой связи окончательно проверяется и подтверждается. И кто из нас действительно знает, как он поступит, когда придёт этот момент?