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Киноафиша Фильмы Мужество в бою Цитаты из фильма Мужество в бою

Цитаты из фильма Мужество в бою

Nathaniel Serling Я работаю в Пентагоне, сержант, так что признаюсь — я немного торможу, иначе бы сказал, что вы только что меня пригрозили. Вы меня действительно пригрозили, солдат? Потому что если да, то я отвечу вам...
[выключает магнитофон]
Nathaniel Serling Отвечу вам так. Я офицер и, следовательно, по званию джентльмен, но не злоупотребляйте этим, сынок. Не становись у меня на мушке, потому что я без колебаний могу залезть тебе по самые уши в зад. Понял меня?
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Captain Karen Emma Walden [Монфриэ, после того как её ранили в живот] Я родила ребёнка весом в четыре килограмма, му#ак. Думаю, справлюсь.
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Monfriez Сэр, если у вас задержка выстрела, что делать? Ждать, держа оружие направленным в безопасную сторону, потому что иногда капсюль взрывается, и если открыть затвор — рванёт прямо в лицо. Оставьте этот патрон в патроннике, сэр.
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[схватив новобранца, который покидает полосу препятствий]
Monfriez Ты вообще что, б##ь, делаешь, солдат? Где твои люди?
Recruit Там, сэр!
Monfriez Да? А как ты это называешь?
[указывает на одного человека, который еще не прошел полосу препятствий]
Monfriez Видишь того парня? Ты и он — братья! Он зависит от тебя! Ты зависишь от него! Никогда не оставляешь бойца позади!
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Tony Gartner, Washington Post Чёрт возьми, всегда какая-то запись.
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Nathaniel Serling Будет ли сделано официальное заявление о фактах после завершения расследования по делу Аль-Батра, сэр?
General Hershberg Принято решение не публиковать никакие выводы, пока не будут тщательно проверены все случаи.
Nathaniel Serling [пауза] А как долго, по вашему мнению, это займет, сэр? Я имею в виду, в следующий раз, когда я увижу родителей лейтенанта Бойлара, я хотел бы сказать им всю правду.
General Hershberg Хотите знать, сколько скорбящих родителей мне пришлось видеть во Вьетнаме?
Nathaniel Serling Со всем уважением, сэр, это не Вьетнам. Танк лейтенанта Бойлара был подбит снарядами с обеднённым ураном. Мы — единственная страна в мире, которая их использует. Эти репортеры из Washington Post уже вынюхивают у его родителей правду, а единственный, кто её знает, не может ничего сказать, потому что следователи тянут время. Кто-то должен ответить за это.
[пауза]
Nathaniel Serling Сэр.
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Tony Gartner, Washington Post Генерал, приказ полковника Стерлинга включить прожекторы — это стандартная реакция на проникновение врага в наши линии?
General Hershberg В критический момент, несмотря на ужасные потери, полковник Стерлинг не колебался. Приказал танкам включить прожекторы — и этим спас жизни, сколько там наших ребят, бог знает. Героизм рождается в отчаянных обстоятельствах.
Tony Gartner, Washington Post Мне совсем не сложно поверить, что полковник Стерлинг — герой.
General Hershberg Как и капитан Карен Уолден. Знаете ли вы, мистер Гартнер, что впервые женщину рассматривают на медаль Почёта за её действия под огнём? А полковник Стерлинг как раз заканчивает расследование. Как идут дела, Нат?
Nathaniel Serling Думаю, чтобы достойно почтить солдата вроде Карен Уолден, нам нужно сказать правду, генерал, о том, что там произошло. Всю жесткую... холодную правду. И пока мы этого не сделаем, мы оскорбляем её и каждого солдата, кто погиб, отдав жизнь за свою страну.
[Полковник Стерлинг встает из-за стола, подходит к генералу Хершбергу и бросает на стол свой доклад]
Nathaniel Serling Мой полный доклад, генерал.
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Specialist Ilario Дело не в том, чтобы х#рней заниматься. Дело в последствиях. Представь себе жизнь без последствий.
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[держит пистолет у головы Серлинга]
Monfriez Вы когда-нибудь убивали кого-нибудь в упор из личного оружия, сэр?
[Серлинг качает головой]
Monfriez Грязно.
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The President Немногим из нас даётся возможность, и ещё меньше обладает мужеством пожертвовать собой ради жизни товарищей. В повседневной жизни, как и на поле боя, каждый из нас таинственно и неразрывно связан с ближним. И всё же лишь в смерти сила этой связи окончательно проверяется и подтверждается. И кто из нас действительно знает, как он поступит, когда придёт этот момент?
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Monfriez О, отлично. Отлично. Капитан плачет.
Captain Karen Emma Walden Это просто напряжение, му#ак. Это ни о чём не говорит.
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Joel Walden [полковнику Серлингу, после того, как Энн Мари увидела его и убежала] К двери пришли люди в такой же форме, как у вас, чтобы сказать ей, что её мать умерла.
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[после того, как он повёл своих солдат в молитве]
Nathaniel Serling А теперь давайте их всех прикончим.
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Nathaniel Serling Как ты попал на вертолёт капитана Уолдена?
Monfriez Раньше тусовался с медэвак-отрядами, сэр.
Nathaniel Serling Хотел стать медиком?
Monfriez Хотел однажды оттянуться с медсестрой, это считается?
[оба смеются]
Monfriez Смотри, я играю в покер. Хочешь узнать секрет покера, сэр?
Nathaniel Serling Всегда.
Monfriez Узнай, что интересно людям, с которыми играешь, и делай вид, что тебе тоже это интересно. Они начинают нести чушь и не смотрят на карты. Экипажи медэваков любят трепаться о своих вертолётах.
[бьёт по рулю]
Monfriez За этот малыш я заплатил.
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Monfriez Я слышу что-то, двигающееся здесь. Я говорю — улетаем на вертолёте *прямо сейчас*.
Captain Karen Emma Walden А я говорю — я сыт по горло этой х##ёй.
Monfriez Тебе не обязательно уходить. Нам даже твоё разрешение не нужно.
Captain Karen Emma Walden Я *командую* здесь!
Monfriez Ну, может, уже и нет.
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