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Мужество в бою Мужество в бою
Киноафиша Фильмы Мужество в бою Мужество в бою, 1996: актеры и роли
Courage Under Fire Мужество в бою 1996 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мужество в бою, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик Эдвард Цвик Edward Zwick
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Мег Райан Мег Райан Meg Ryan Лу Даймонд Филлипс Лу Даймонд Филлипс Lou Diamond Phillips Майкл Мориарти Michael Moriarty Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Сет Гиллиам Seth Gilliam Реджина Тейлор Regina Taylor Желько Иванек Желько Иванек Zeljko Ivanek Бронсон Пиншо Bronson Pinchot
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Переводчик
Переводчик
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