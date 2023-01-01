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Мужество в бою
Мужество в бою, 1996: актеры и роли
Courage Under Fire
Мужество в бою
1996 / США
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Мужество в бою, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик
Edward Zwick
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Мег Райан
Meg Ryan
Лу Даймонд Филлипс
Lou Diamond Phillips
Майкл Мориарти
Michael Moriarty
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Сет Гиллиам
Seth Gilliam
Реджина Тейлор
Regina Taylor
Желько Иванек
Zeljko Ivanek
Бронсон Пиншо
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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