KimberlyХотелось бы просто... остановить его или что-то вроде того. Или хотя бы заставить время остановиться, когда нужно, вот сейчас, например. Честно, я бы вообще от него избавилась.
DellХочешь избавиться от времени? А как ты это сделаешь?
KimberlyТы знаешь, есть искусство, завязанное на времени? Фильмы, музыка, спектакли — всё это искусство во времени. Есть начало, середина и конец, и ты должен смотреть от начала до конца. Ты привязан к этой временной линии, к этому способу восприятия. Но есть картины — ни начала, ни середины, ни конца. Ты видишь то, что хочешь, когда хочешь. Без ограничений. Оно просто есть.
DellКимберли... Раньше меня бесило, что ты всё время говоришь «ну типа». Меня это жутко раздражало. А теперь... я это люблю. Я люблю это сейчас. После того, как мы переспим, и ты пожмёшь плечами и скажешь «я тут всю неделю», — обожаю это. Мне нравится, как одинокий прядь твоих волос падает так идеально набок, а ты даже не замечаешь. Мне нравятся маленькие голубые вены за твоими глазами. Мне нравятся твои глаза. Знать тебя — это, наверное, лучшее, что со мной случалось. Без вариантов. Если бы я был рестораном, ты была бы моим фирменным блюдом, но никто не мог бы тебя заказать, потому что я просто хочу, чтобы ты была только моей, только моей одной. Не в смысле какой-то библейской рабовладельческой фигни или отношений типа «ты — моя шлюха», а... просто... ты — моя любовь. Ты — моя любовь. Но больше всего мне нравится, что ты нравишься мне, потому что я нравлюсь тебе. Не знаю — мне кажется, это многое говорит о том, какая ты классная как человек. Так что, эм...
KimberlyДелл... Поверь мне. Поверь, когда я говорю — ты почти меня поймал.
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KimberlyЭто не обязательно должно хорошо выглядеть на бумаге, чтобы приносить удовольствие.
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KimberlyКак бы ни складывались наши отношения, я хочу от всего сердца сказать тебе спасибо. Потому что мне это было нужно. Ты была нужна мне в этой жизни.
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DellЯ не буду приглашать тебя на свидание, потому что я не верю в любовь.
DellЯ считаю, что все отношения со временем превращаются в ненависть, равнодушие или... Ну да, именно в эти два чувства.
KimberlyМои родители вместе уже 32 года. И они счастливо влюблены.
DellПоверь, у твоих родителей сейчас эмоциональный холокост.
DellНаверное, у них к тебе тоже теплые чувства, как к вареной рыбе.
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KimberlyЭто прекрасно, когда погода ни жаркая, ни холодная. Так, что ты почти не замечаешь её. Такой момент, когда всё идеально, потому что всё в балансе. Ты даже не чувствуешь этого. И пока ты ощущаешь это неощущение, ты смотришь в небо и почти думаешь, что именно поэтому. Потому что то, как всё сейчас — звёзды, планеты, мы, земля, клетки и молекулы... — именно это и делает сейчас комфортным.
DellРаньше, когда ты видела, как я разговариваю сам с собой, я говорил: «Не упусти её». Я всегда боюсь упустить важное в жизни. Что-то в тебе пробудило во мне особый интерес узнать тебя получше. А это почти невозможно, потому что я терпеть не могу узнавать людей. Но я вижу, что ты не такая, как все.
DellА это именно то, что я хочу сказать. Я не... я не люблю тебя, Кимберли. Честно, не знаю, любил ли я тебя когда-нибудь по-настоящему. А ты точно нет. Если ты способна делать выборы, которые сознательно ранят другого человека — это не любовь.
KimberlyЛадно, ты злишься, ты злишься... Как ты можешь такое говорить?
DellРеальность в том, что я мог встретить любую из множества девушек и быть с ней пару лет. Вот в чём твоя ложь. Понял? Переписывалась с Джеком за моей спиной. Это случилось, когда я меньше всего этого ждал. Я повёлся на это полностью, и это, б#я, больно. Вот в чём твоя ложь. Браво.
KimberlyЛадно, хорошо. Хочешь меня ранить? Хочешь быть правой? Ладно, давай. Будь правой.
KimberlyНет, нет, ты хочешь быть правой. Нет. Правда — это не то, к чему ты стремишься. Потому что если бы ты хотела правды, то тебе пришлось бы принять тот факт, что я действительно...
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DellПочему так невозможно отпустить тебя? Это зависимость, понимаешь. Вот и всё. Биохимическая зависимость. Это так глупо. Если подумать, все отношения — это просто нарциссизм. По сути, ты ищешь кого-то, кто полюбит тебя так же сильно, как ты любишь себя. Вот и всё.
KimberlyТы была очень, очень умной, но ещё и эгоистичной, грубой... И не всегда это было забавно, кстати. Ты ненавидела свою работу и жизнь и полностью принимала своё несчастье. На бумаге ты ужасна. А я тебя любил. Быть с тобой заставило меня понять... Не обязательно, чтобы всё выглядело хорошо на бумаге, чтобы чувствовать себя хорошо.
Kimberly[по телефону]Он... назвал себя песней Боба Дилана, а потом обозвал меня песней Бритни Спирс. Я тоже не понимаю, что это значит, но звучит обидно.
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DellЧто-то не так. Я знаю это, Кимберли, я знаю тебя. У тебя круги под глазами. Ты была той девушкой, что могла спать сквозь войны. И несмотря на это, ты все равно выглядишь так красиво. На самом деле, красивее, чем когда-либо. Обычно это знак, что ты хочешь напомнить миру, что ты сексуальная женщина, потому что твой мужчина не ловит сигнал. Ты уже выпала из этих отношений, да? Ты несчастна. И ещё ты слушаешь Roxette. Я знаю, это начало конца. И давай на секунду откровенно про кольцо, ладно. Ты не собираешься его менять по размеру. Я уверен, что твой размер кольца давно врезался в память Джека. Чёрт, я до сих пор помню — 4.5. Ты не носила кольцо, потому что не хотела, чтобы я его видел. Не выходи за него замуж, хорошо? Я хочу, чтобы ты вернулась. Я знаю, ты тоже хочешь меня вернуть. Вот почему я здесь. Вот что ты всё это время хотела мне сказать...
KimberlyУтренний токсикоз не даёт мне спать. Я просто очень люблю Roxette. И я так оделась не для того, чтобы что-то кому-то показывать. Это для тебя. Я хотела выглядеть хорошо для тебя. Потому что, как бы ни складывались наши отношения, я хотела сказать тебе спасибо от всего сердца. Потому что мне это было нужно. Ты был нужен мне в этой жизни. Вот что я хотела сказать.
DellДэлл: Мне нужно очень быстро сказать тебе кое-что важное. Знаешь ту книгу, что я читаю — «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза? Там есть очень интересный момент про мемы. Он говорит, что идеи — это как гены, которые сами себя копируют и мутируют, что-то вроде культурной эволюции. Я думал, как это относится к нам, понимаешь? Идея о нас, как мы по-настоящему изменились и эволюционировали. Верно? Потому что если подумать, мы были просто тупыми молодыми детьми, когда впервые встретились. Потом расстались, снова сошлись, бла-бла-бла. А теперь мы — зрелая, любящая пара, которая выросла в уважении и восхищении друг к другу.
DellЯ знаю, что я на уровне «тройки», может «тройки с плюсом» зимой, когда могу больше прикрыть тело. И хотя ты — мудак, ты всё равно невероятно привлекателен. Так что, может, это справедливо, вы двое — пара.