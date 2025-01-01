Кимберли... Раньше меня бесило, что ты всё время говоришь «ну типа». Меня это жутко раздражало. А теперь... я это люблю. Я люблю это сейчас. После того, как мы переспим, и ты пожмёшь плечами и скажешь «я тут всю неделю», — обожаю это. Мне нравится, как одинокий прядь твоих волос падает так идеально набок, а ты даже не замечаешь. Мне нравятся маленькие голубые вены за твоими глазами. Мне нравятся твои глаза. Знать тебя — это, наверное, лучшее, что со мной случалось. Без вариантов. Если бы я был рестораном, ты была бы моим фирменным блюдом, но никто не мог бы тебя заказать, потому что я просто хочу, чтобы ты была только моей, только моей одной. Не в смысле какой-то библейской рабовладельческой фигни или отношений типа «ты — моя шлюха», а... просто... ты — моя любовь. Ты — моя любовь. Но больше всего мне нравится, что ты нравишься мне, потому что я нравлюсь тебе. Не знаю — мне кажется, это многое говорит о том, какая ты классная как человек. Так что, эм...