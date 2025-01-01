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Киноафиша Фильмы Комета Цитаты из фильма Комета

Цитаты из фильма Комета

Dell Я чувствую, что нахожусь не в том мире.
Dell Потому что я не принадлежу миру, где мы не вместе. Я не принадлежу.
Dell Существуют параллельные вселенные, где этого не произошло.
Dell Где я был с тобой, а ты была со мной.
Dell И в той вселенной живёт моё сердце.
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Dell Я никогда не думал, что любовь существует на самом деле, а теперь думаю, что жизнь без неё — не настоящая жизнь
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Dell Почему так невозможно тебя отпустить?
Dell Это как зависимость, понимаешь? Вот и всё.
Dell Это биохимическая зависимость. Это так глупо.
Dell Если задуматься, все отношения — это эгоизм.
Dell В общем, ты просто ищешь того, кто полюбит тебя так же сильно, как ты любишь себя. Вот и всё.
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Kimberly Видишь? Вот почему я ненавижу время. Из-за него я не могу насладиться своим кунжутным цыплёнком.
Dell Ким.
Kimberly Хотелось бы просто... остановить его или что-то вроде того. Или хотя бы заставить время остановиться, когда нужно, вот сейчас, например. Честно, я бы вообще от него избавилась.
Dell Хочешь избавиться от времени? А как ты это сделаешь?
Kimberly Ты знаешь, есть искусство, завязанное на времени? Фильмы, музыка, спектакли — всё это искусство во времени. Есть начало, середина и конец, и ты должен смотреть от начала до конца. Ты привязан к этой временной линии, к этому способу восприятия. Но есть картины — ни начала, ни середины, ни конца. Ты видишь то, что хочешь, когда хочешь. Без ограничений. Оно просто есть.
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Kimberly Что ты хочешь мне сказать, Делл?
Dell Кимберли... Раньше меня бесило, что ты всё время говоришь «ну типа». Меня это жутко раздражало. А теперь... я это люблю. Я люблю это сейчас. После того, как мы переспим, и ты пожмёшь плечами и скажешь «я тут всю неделю», — обожаю это. Мне нравится, как одинокий прядь твоих волос падает так идеально набок, а ты даже не замечаешь. Мне нравятся маленькие голубые вены за твоими глазами. Мне нравятся твои глаза. Знать тебя — это, наверное, лучшее, что со мной случалось. Без вариантов. Если бы я был рестораном, ты была бы моим фирменным блюдом, но никто не мог бы тебя заказать, потому что я просто хочу, чтобы ты была только моей, только моей одной. Не в смысле какой-то библейской рабовладельческой фигни или отношений типа «ты — моя шлюха», а... просто... ты — моя любовь. Ты — моя любовь. Но больше всего мне нравится, что ты нравишься мне, потому что я нравлюсь тебе. Не знаю — мне кажется, это многое говорит о том, какая ты классная как человек. Так что, эм...
Kimberly Делл... Поверь мне. Поверь, когда я говорю — ты почти меня поймал.
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Kimberly Это не обязательно должно хорошо выглядеть на бумаге, чтобы приносить удовольствие.
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Kimberly Как бы ни складывались наши отношения, я хочу от всего сердца сказать тебе спасибо. Потому что мне это было нужно. Ты была нужна мне в этой жизни.
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Dell Я не буду приглашать тебя на свидание, потому что я не верю в любовь.
Dell Я считаю, что все отношения со временем превращаются в ненависть, равнодушие или... Ну да, именно в эти два чувства.
Kimberly Мои родители вместе уже 32 года. И они счастливо влюблены.
Dell Нет, это не так.
Kimberly Да, это так.
Dell Нет, это не так.
Dell Если они до сих пор не развелись, то, наверное, просто смирились с тем, что быть порознь почти так же плохо, как быть вместе.
Dell Знаешь, из двух зол выбирают меньшее.
Dell Поверь, у твоих родителей сейчас эмоциональный холокост.
Dell Наверное, у них к тебе тоже теплые чувства, как к вареной рыбе.
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Kimberly Это прекрасно, когда погода ни жаркая, ни холодная. Так, что ты почти не замечаешь её. Такой момент, когда всё идеально, потому что всё в балансе. Ты даже не чувствуешь этого. И пока ты ощущаешь это неощущение, ты смотришь в небо и почти думаешь, что именно поэтому. Потому что то, как всё сейчас — звёзды, планеты, мы, земля, клетки и молекулы... — именно это и делает сейчас комфортным.
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Stephanie С тобой что-то не так?
Dell Возможно, да.
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Kimberly Мне пора возвращаться к своему свиданию. Он, наверное...
Dell Но я просто хочу продолжать с тобой разговаривать.
Kimberly Что?
Dell Я хочу продолжать с тобой разговаривать по многим причинам. Ты красивая, но дело не только в этом. Обещаю.
Kimberly Очень мило, но мне нужно идти. Может, увидимся зимой, когда ты будешь на уровне «С» плюс.
Dell Вот видишь? Я же говорил. Ты поверхностная. Я же говорил.
Kimberly Единственная причина, по которой ты со мной разговариваешь — ты думаешь, что я симпатичная.
Dell Да, но единственная причина, почему ты не хочешь — ты думаешь, что я несимпатичный.
Kimberly Ладно. Дай мне причину, почему я должна?
Dell Раньше, когда ты видела, как я разговариваю сам с собой, я говорил: «Не упусти её». Я всегда боюсь упустить важное в жизни. Что-то в тебе пробудило во мне особый интерес узнать тебя получше. А это почти невозможно, потому что я терпеть не могу узнавать людей. Но я вижу, что ты не такая, как все.
Kimberly Какие все?
Dell Люди.
Kimberly Люди? Ты хочешь сказать, я не человек?
Dell Да, ты не фальшивая, как они. И ещё — я не говорил, что ты симпатичная. Я сказал, что ты красивая.
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Kimberly Ты меня не заслуживаешь. Я вижу это.
Dell Это идеально. Я хочу того, кого не заслуживаю.
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Kimberly А что если что-то *хорошее* случится через 5 минут? Разве это не может произойти?
Dell Нет.
Kimberly А ты что думал, что произойдет за 5 минут до того, как встретил меня?
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Dell Ты знаешь, чем всё закончится.
Kimberly Порой важно не знать конец.
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Dell Когда кто-то шлёт мне по почте «обнимашки и поцелуйчики», мне хочется ответить им «орально и проникновение».
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Kimberly Во-вторых, не так уж и нелогично думать, что привязанность может ранить — она может.
Kimberly Ты знаешь, когда девушке ещё нет и двадцати? Это опасное дело, приятель.
Kimberly Считай, что ты под официальным прицелом, мистер Розовая Зажигалка.
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Kimberly Можно я наконец положу трубку и не буду при этом чувствовать себя дерьмово...
Dell Ты меня ранил! В этот раз ты меня реально ранил, Кимберли... Я хочу с тобой расстаться. Я тебя не люблю.
Kimberly Делл, это не то, что ты хочешь сказать...
Dell А это именно то, что я хочу сказать. Я не... я не люблю тебя, Кимберли. Честно, не знаю, любил ли я тебя когда-нибудь по-настоящему. А ты точно нет. Если ты способна делать выборы, которые сознательно ранят другого человека — это не любовь.
Kimberly Ладно, ты злишься, ты злишься... Как ты можешь такое говорить?
Dell Реальность в том, что я мог встретить любую из множества девушек и быть с ней пару лет. Вот в чём твоя ложь. Понял? Переписывалась с Джеком за моей спиной. Это случилось, когда я меньше всего этого ждал. Я повёлся на это полностью, и это, б#я, больно. Вот в чём твоя ложь. Браво.
Kimberly Ладно, хорошо. Хочешь меня ранить? Хочешь быть правой? Ладно, давай. Будь правой.
Dell Всё, чего я хотел — это правда.
Kimberly Нет, нет, ты хочешь быть правой. Нет. Правда — это не то, к чему ты стремишься. Потому что если бы ты хотела правды, то тебе пришлось бы принять тот факт, что я действительно...
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Dell Почему так невозможно отпустить тебя? Это зависимость, понимаешь. Вот и всё. Биохимическая зависимость. Это так глупо. Если подумать, все отношения — это просто нарциссизм. По сути, ты ищешь кого-то, кто полюбит тебя так же сильно, как ты любишь себя. Вот и всё.
Kimberly - Нет, это не так.
Dell - Да, так.
Kimberly Нет, это не так. Нет, это не так.
Dell Я больше ничего не понимаю. Но я знаю, что люблю тебя.
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Dell Я хочу поговорить.
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Kimberly Я просто пыталась поскорее с этим разобраться.
Dell Разобраться с чем и кем?
Kimberly Со своей ложью для тебя.
Dell Нет, не получится.
Kimberly Почему нет?
Dell Потому что я это предвидел, мы только что об этом говорили. Ты должна ждать, пока я не окажусь в уязвимом состоянии и действительно поверю.
Kimberly Звучит очень опасно.
Dell О, да, это и есть вся проблема отношений.
Kimberly Опасно?
Dell Или хуже.
Kimberly Хуже?
Dell Ты можешь изменить другого человека.
Kimberly Ты очень сломанный человек, Дэлл.
Dell Теоретически.
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Dell Я говорю, что мне приснилось много разговоров, в том числе этот, который заставил меня прийти сюда, потому что он заставил меня задуматься о том, как сильно я сожалел...
Kimberly Ты жалеешь, что встретил меня, Делл?
Dell Нет, конечно нет.
Kimberly Я рад, что мы встречались. Мне нужно было встречаться с тобой. До тебя я встречался только с парнями, которые хорошо смотрелись на бумаге.
Dell Да. Подожди, что?
Kimberly Ты была очень, очень умной, но ещё и эгоистичной, грубой... И не всегда это было забавно, кстати. Ты ненавидела свою работу и жизнь и полностью принимала своё несчастье. На бумаге ты ужасна. А я тебя любил. Быть с тобой заставило меня понять... Не обязательно, чтобы всё выглядело хорошо на бумаге, чтобы чувствовать себя хорошо.
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Dell Ты человек настоящего.
Kimberly Верно.
Dell Да, понимаешь, я человек «через пять минут». Потому что через пять минут может налететь порыв ветра и занести всем в глаза вирус H1N1.
Kimberly Понимаю. Только это вряд ли случится.
Dell Или через пять минут может случиться землетрясение и нас всех проглотит.
Kimberly Понимаю. Хотя... Чёрт, это действительно может случиться.
Dell Да. Суть в том, что я слишком тревожусь о том, что может случиться через пять минут, чтобы наслаждаться настоящим. Просто не могу.
Kimberly А если через пять минут случится что-то хорошее? Разве такое не может быть?
Dell Нет.
Kimberly А что ты думал, что случится за пять минут до того, как встретил меня?
Dell Я просто очень боюсь, что пропущу это. Я часто что-то пропускаю.
Kimberly Мне всё равно, если я что-то пропущу, потому что...
Dell Ты человек настоящего. Понял. Ещё одна странность — мне не так уж мешает твой пессимизм, как обычно я не люблю пессимизм.
Kimberly Здорово. Ненавижу, когда люди считают меня слишком негативной.
Kimberly Ещё мне нравится твоя шапка.
Dell Да, я, наверное, влюблюсь в тебя.
Kimberly Вау.
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Kimberly [по телефону] Он... назвал себя песней Боба Дилана, а потом обозвал меня песней Бритни Спирс. Я тоже не понимаю, что это значит, но звучит обидно.
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Dell Что-то не так. Я знаю это, Кимберли, я знаю тебя. У тебя круги под глазами. Ты была той девушкой, что могла спать сквозь войны. И несмотря на это, ты все равно выглядишь так красиво. На самом деле, красивее, чем когда-либо. Обычно это знак, что ты хочешь напомнить миру, что ты сексуальная женщина, потому что твой мужчина не ловит сигнал. Ты уже выпала из этих отношений, да? Ты несчастна. И ещё ты слушаешь Roxette. Я знаю, это начало конца. И давай на секунду откровенно про кольцо, ладно. Ты не собираешься его менять по размеру. Я уверен, что твой размер кольца давно врезался в память Джека. Чёрт, я до сих пор помню — 4.5. Ты не носила кольцо, потому что не хотела, чтобы я его видел. Не выходи за него замуж, хорошо? Я хочу, чтобы ты вернулась. Я знаю, ты тоже хочешь меня вернуть. Вот почему я здесь. Вот что ты всё это время хотела мне сказать...
Kimberly -Делл.
Dell -Что?
Kimberly Я беременна.
Dell Что?
Kimberly Утренний токсикоз не даёт мне спать. Я просто очень люблю Roxette. И я так оделась не для того, чтобы что-то кому-то показывать. Это для тебя. Я хотела выглядеть хорошо для тебя. Потому что, как бы ни складывались наши отношения, я хотела сказать тебе спасибо от всего сердца. Потому что мне это было нужно. Ты был нужен мне в этой жизни. Вот что я хотела сказать.
Dell Мне... мне надо сесть.
Kimberly Прости.
Dell Я не уйду от Джека.
Kimberly Я люблю его.
Dell Вау. Ты беременна.
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[первые реплики]
Делл [повторяется несколько раз] Это не сон.
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Kimberly Нет, потому что по какой-то причине я всё ещё в тебя влюблена.
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Kimberly Ты очень сломленный человек, Делл.
Dell Теоретически. Кстати о сломанных людях, твой бородатый филистер идёт к нам.
Kimberly Беги!
Dell Что?
Kimberly Беги!
Dell Что?
Kimberly Беги!
🧡
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Dell Дэлл: Мне нужно очень быстро сказать тебе кое-что важное. Знаешь ту книгу, что я читаю — «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза? Там есть очень интересный момент про мемы. Он говорит, что идеи — это как гены, которые сами себя копируют и мутируют, что-то вроде культурной эволюции. Я думал, как это относится к нам, понимаешь? Идея о нас, как мы по-настоящему изменились и эволюционировали. Верно? Потому что если подумать, мы были просто тупыми молодыми детьми, когда впервые встретились. Потом расстались, снова сошлись, бла-бла-бла. А теперь мы — зрелая, любящая пара, которая выросла в уважении и восхищении друг к другу.
🧡
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Kimberly Я встречаюсь с парнем по имени Джек.
Dell Ты встречаешься с Джеком?
Kimberly Он руководитель на MTV. Выглядит как смесь Сальвадора Дали и Дуэйна Уэйна из «Другого мира», и это очень сексуально.
Dell Странное сочетание.
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Dell Я знаю, что я на уровне «тройки», может «тройки с плюсом» зимой, когда могу больше прикрыть тело. И хотя ты — мудак, ты всё равно невероятно привлекателен. Так что, может, это справедливо, вы двое — пара.
Kimberly [смеётся]
[Джош смотрит на неё]
Kimberly [Джошу] Что? Это же рифма!
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