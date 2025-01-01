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Киноафиша Фильмы Против солнца Цитаты из фильма Против солнца

Цитаты из фильма Против солнца

Harold Dixon Человек намечает путь, а Господь ведёт.
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[последние слова]
Title Card Гарольд Диксон, Тони Пастула и Джин Олдрич высадились на острове Пукапука 20 февраля 1942 года, проведя в Тихом океане 34 дня. Они проплыли на плоту более тысячи миль.
Title Card Диксон был награждён Крестом Военно-морских сил за то, что вывел свою команду в безопасное место. Он больше не совершал боевых вылетов.
Title Card Травмы, полученные Тони, не позволили ему сделать военно-морскую службу своей карьерой. После смерти в 1986 году его прах был развеян над морем.
Title Card Джин дослужился до конца войны радиотелеграфистом. В 1946 году он женился на сестре Тони, Фрэнсис.
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Gene Aldrich [смотрит на оторванный рыболовный крючок] Похоже, там внизу голоднее, чем мы.
Tony Pastula Святая Мария!
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Gene Aldrich [едим альбатроса] Неплохо. Только сыр бы не помешал.
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Gene Aldrich Это чистый счёт по звёздам. Потому что, похоже, мы в полной ж*** здесь.
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Tony Pastula [после ссоры в штиле] Похоже, ребята, ветер, который мы создаём, — это только наш собственный.
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News Reel Announcer 1942 год, южная часть Тихого океана. Новый год на USS Enterprise и её экипаж из 2000 человек готовятся преподнести японцам поздравление в виде торпедоносцев и истребителей. Нападение на Пёрл-Харбор, случившееся месяц назад, всё ещё свежо в памяти американских летчиков, и они решили, что месть — это блюдо, которое подаётся горячим.
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Tony Pastula [наблюдая закат] Прекрасно, не правда ли?
Harold Dixon Было бы лучше, если бы мы могли это съесть.
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Harold Dixon Целая неделя без улова. Чёрт побери, Олдрик, ты самый терпеливый рыбак, которого я когда-либо видел.
Gene Aldrich Откуда я родом, не поймал — не ешь.
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[первые реплики]
Gene Aldrich [по радио] Шеф, это Олдрик. Теряю её на АРА.
Tony Pastula [про себя] Давай, куда ты собрался?
Gene Aldrich [в радио] Шеф, я потерял маяк. Приём. Мы близко, шеф?
Tony Pastula Я ему постучу, может связь упала.
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