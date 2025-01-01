[последние слова]

Title Card Гарольд Диксон, Тони Пастула и Джин Олдрич высадились на острове Пукапука 20 февраля 1942 года, проведя в Тихом океане 34 дня. Они проплыли на плоту более тысячи миль.

Title Card Диксон был награждён Крестом Военно-морских сил за то, что вывел свою команду в безопасное место. Он больше не совершал боевых вылетов.

Title Card Травмы, полученные Тони, не позволили ему сделать военно-морскую службу своей карьерой. После смерти в 1986 году его прах был развеян над морем.