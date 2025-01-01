Gene Aldrich[едим альбатроса]Неплохо. Только сыр бы не помешал.
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Gene AldrichЭто чистый счёт по звёздам. Потому что, похоже, мы в полной ж*** здесь.
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Tony Pastula[после ссоры в штиле]Похоже, ребята, ветер, который мы создаём, — это только наш собственный.
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News Reel Announcer1942 год, южная часть Тихого океана. Новый год на USS Enterprise и её экипаж из 2000 человек готовятся преподнести японцам поздравление в виде торпедоносцев и истребителей. Нападение на Пёрл-Харбор, случившееся месяц назад, всё ещё свежо в памяти американских летчиков, и они решили, что месть — это блюдо, которое подаётся горячим.