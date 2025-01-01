Лола НевардоИстория никого не оправдывает. История — это глухой, который отвечает на вопросы, которых ему не задавали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carmen Ramos[Лоле Невадо]Запомни: либо Бог хочет, чтобы всё зло исчезло, но не может — значит, Он слаб. Либо может, но не хочет — значит, Он злой. Либо не может и не хочет — значит, Он слаб и злой, и тогда Он не Бог. Unde malum?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[когда Дэвенпорт и Марина Д'Анджело встречаются, чтобы поговорить о восстании в аду]
DavenportБогачи это планировали веками! Они создали мир марионеток с помощью телевидения и пропаганды, своего рода злой Диснейленд, где люди...
Manny[паузы]Знаешь, как называют ринг там, откуда я? «Сцена смелых». Когда ты там, ты — кто-то. Даже если проиграешь, ты — кто-то. Но когда выигрываешь... когда выигрываешь, ты — бог. Ты не можешь этого понять.