Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Нет вестей от Бога Цитаты из фильма Нет вестей от Бога

Цитаты из фильма Нет вестей от Бога

[первые реплики]
Кармен Рамос История нас оправдает, и ты это знаешь.
Лола Невардо История никого не оправдывает. История — это глухой, который отвечает на вопросы, которых ему не задавали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carmen Ramos [Лоле Невадо] Запомни: либо Бог хочет, чтобы всё зло исчезло, но не может — значит, Он слаб. Либо может, но не хочет — значит, Он злой. Либо не может и не хочет — значит, Он слаб и злой, и тогда Он не Бог. Unde malum?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[когда Дэвенпорт и Марина Д'Анджело встречаются, чтобы поговорить о восстании в аду]
Davenport Богачи это планировали веками! Они создали мир марионеток с помощью телевидения и пропаганды, своего рода злой Диснейленд, где люди...
Marina D'Angelo [перебивая его] И женщины, Джек!
Davenport Конечно, мужчины и женщины. Где мужчины и женщины без вины и не отвечают за свои поступки! Я этого терпеть не буду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lola Nevado Полагаю, ты знакома с Библией.
Carmen Ramos Чёрт, Лола! Я профи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Lola Nevado Когда выйду, зайду к тебе. Марина мне должна.
Carmen Ramos К тому времени я буду в Круге десятом.
Lola Nevado И что?
Carmen Ramos Я наконец-то стану мужчиной. А если я тебе не подойду?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lola Nevado Мэнни, слушай, ты не можешь возвращаться к боксу.
Manny Могу.
Lola Nevado Если ты пойдёшь на это, я уйду.
Manny [паузы] Знаешь, как называют ринг там, откуда я? «Сцена смелых». Когда ты там, ты — кто-то. Даже если проиграешь, ты — кто-то. Но когда выигрываешь... когда выигрываешь, ты — бог. Ты не можешь этого понять.
Lola Nevado Конечно, могу... но тебя могут убить.
Manny И что?... И что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Кармен]
Lola Nevado Плохие люди никогда тебя не подводят, потому что плохие люди не меняются
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше