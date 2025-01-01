[Лоле Невадо]

Запомни: либо Бог хочет, чтобы всё зло исчезло, но не может — значит, Он слаб. Либо может, но не хочет — значит, Он злой. Либо не может и не хочет — значит, Он слаб и злой, и тогда Он не Бог. Unde malum?