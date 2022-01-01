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Опасности любви
Опасности любви, 1996: актеры и роли
El amor perjudica seriamente la salud
Опасности любви
1996 / Испания / Франция
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Опасности любви, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мануэль Гомес Перейра
Manuel Gómez Pereira
В ролях
Ана Белен
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Хуанхо Пуйчкорбе
Габино Диего
Gabino Diego
Карлес Санс
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