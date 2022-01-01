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Больше, чем любовь
Больше, чем любовь, 1996: актеры и роли
Más que amor, frenesí
Больше, чем любовь
1996 / Испания
5.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Больше, чем любовь, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Альбасете
Alfonso Albacete
Мигель Бардем
Miguel Bardem
Давид Менкес
David Menkes
В ролях
Нанчо Ново
Nancho Novo
Каетана Гильен Куэрво
Cayetana Guillén Cuervo
Ингрид Рубио
Ingrid Rubio
Беатриз Сантьяго
Beatriz Santiago
Хавьер Альбала
Густаво Сальмерон
Gustavo Salmerón
Либерто Рабаль
Liberto Rabal
Хуан Диего Ботто
Juan Diego Botto
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
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