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Это ложь
Это ложь, 1994: актеры и роли
Todo es mentira
Это ложь
1994 / Испания
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Это ложь, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альваро Фернандес Армеро
Álvaro Fernández Armero
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Коке Малья
Coque Malla
Хорди Молья
Jordi Mollà
Густаво Сальмерон
Gustavo Salmerón
Ирен Пау
Фернандо Коломо
Fernando Colomo
Моника Лопес
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