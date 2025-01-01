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Киноафиша Фильмы Джек Фрост Цитаты из фильма Джек Фрост

Цитаты из фильма Джек Фрост

Charlie Но папа...!
Jack Попа, папа? Ты только что назвал меня Попа, папа? Это чему вас, что ли, тренер Гроник учит? Попа, папа? Кстати, тогда ты — Попа-мальчик.
Charlie Но...
Jack [садится в машину] Пока, Попа-семья!
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Jack У меня яйца примерзают! Никогда не думал, что скажу ЭТО с улыбкой на лице.
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Charlie Рори, ты знаешь, каково это — расти без папы.
Rory Buck Да, знаю. Это отстой! Снежный папа лучше, чем никакой папа.
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Charlie Ты — лучший!
Jack НЕТ, Я СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
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Jack Знаешь, иногда здорово иметь большую задницу.
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Jack Три шара, две палки, один нос с пробкой. Снеговик? Нет. Гораздо, гораздо больше. Я — Волшебник Метель! Хахахахаха! А теперь беги, маленькие горные козлы!
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Jack Мне просто нужно принять это. Я принимаю, что я — снеговик. Ладно.
[кричит громко]
Jack СИД!
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[Джеку прилетают две снежки, которые прилипают к его груди и становятся похожи на сиськи]
Джек ...Нет.
[отбрасывает их обратно]
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Jack Эй, приятель. Ты же играл на волшебной гармошке!
Charlie Что? Волшебная гармошка? Я думал, ты это выдумал!
Jack Я тоже так думал!
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[первые слова снеговика]
Jack Я дома.
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Natalie Иди обижай кого-нибудь такого же тупого, как ты!
Rory Buck Такого же тупого, как я?
Natalie Надеюсь, ты знаешь, что школьные хулиганы составляют 75% нашей тюремной популяции.
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Jack Вжжжж. Прижмись к обочине справа.
[Рори отвлекается и катится вниз по склону вправо]
Jack Отлично.
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Charlie Подожди. Это действительно странно. Я только что обнял снеговика!
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[Джек обнаруживает, что он снеговик]
Джек [видит, что у него пропали гениталии] О, нет!
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Джек [когда он пришёл домой] Парень, тут что-то очень вкусно пахнет...
Габби Фрост Ты же обещал ему, правда? Зачем ты так сделал, Джек? Сколько раз я тебе говорила: если не собираешься прийти — не говори, что придёшь. Знаешь, как я поняла, что ты пообещал ему? Он всё время смотрел на меня с трибун. И после, не знаю, сорокового раза я поняла — он действительно ждал тебя. Джек, мне всё равно, если ты слишком занят или просто забьёшь на меня. Хотя мне не всё равно, но я выбрала это. Я вышла за тебя замуж. Я с этим смирилась. Он этого не выбирал, Джек. Однажды Чарли забьёт свой первый гол, а ты этого не увидишь. Как ты не видел, когда он болел корью, или когда он засунул фиговые печенья в слайд-проектор. Знаешь, такое случается только один раз, потом это исчезает.
Джек Я...
Габби Фрост Не надо, Джек. Ты уже сказал достаточно.
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[последние слова]
Jack Я всегда буду тебя слышать.
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Mac MacArthur [смотрят, как Стиви Рэй Вон играет по телевизору вместе с Чарли] Твой папа обожал этого парня. Они даже пару раз вместе играли.
Charlie Приятно знать, что у него было время для кого-то.
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Natalie Давай, пап, надень голову.
Natalie's Dad Ладно, Натали, набей туда снегу. Всё, идём в дом, ребята. Пошли, холодно становится.
Natalie Сейчас я тебя поймаю! Попалась!
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Charlie Мак! Мак, просыпайся! Честер только что пописал на живого снеговика!
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Charlie Стручковый горошек. Тебе должен понравиться.
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Rory Buck Папа-снеговик лучше, чем никакого папы.
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Sid Gronic Ладно, первый период позади. Забейте на это, бог знает, что я буду стараться. Слушайте, я понимаю, вы же просто дети. И мы тут на самом деле, чтобы научить вас честной игре, спортивному духу и всей этой фигне. Но мне так надоело смотреть на табло и видеть, что мы опять и опять отстаём от Дьяволов!
Tuck Gronic [успокаивает Сида] Полегче, папа.
Sid Gronic Извините. Историю создают победители, завоеватели, варвары! А теперь я хочу, чтобы вы вышли на лёд И ПРОСТЕРЛИ ЕГО СВОИМИ ГРЯЗНЫМИ ЗАДНИЦАМИ! ПОНЯЛИ?
[спокойно]
Sid Gronic Играйте чисто, хорошей игры.
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Mac MacArthur Эй, Чарли. Подвезти домой?
Charlie Нет, я не собираюсь домой.
Mac MacArthur Не стоит идти посреди дороги.
Charlie Вокруг никого нет. Со мной всё будет нормально.
Mac MacArthur Ладно. Тогда увидимся сегодня вечером.
Charlie Зачем?
Mac MacArthur Я буду присматривать за тобой. Ну не присматривать, ты же не малыш. Мы можем вместе посидеть, пока твоя мама ходит за рождественскими подарками.
Charlie А, ладно.
Mac MacArthur Пока, Чарли.
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Jack Я был так занят тем, чтобы оставить свой след в этом мире, что не заметил... Ты — мой след в этом мире.
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Rory Buck Ешь снег, мелкие неудачники!
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Gabby Frost Чарли, из Денвера далеко ехать. Ты же знаешь, он вернётся только поздно. Этот слив я не понимаю. Иногда работает, иногда нет. Ну и что?
Charlie Ну и что?
Gabby Frost То, что ты не показываешь сразу свой табель — плохой знак.
Charlie Ох.
[отдаёт табель Габби]
Charlie Я пойду во дворе хоккей играть.
[затем убегает]
Gabby Frost Эй, эй, эй! Убегать — это ещё один плохой знак.
[смотрит табель]
Gabby Frost Ура! Внешность отца у тебя, а ум — от меня. Вот это да! Молодец, Чарли. Подожди, пока папа это увидит.
🧡
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[Гэбби прикрепляет табель Чарли к холодильнику магнитом]
Гэбби Фрост Да!
🧡
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Jack Эй, что за ночная смена?
[В шутливом тоне]
Jack Иди в кровать, худощавый задница. Молодец со снеговиком, приятель.
Charlie Спасибо.
Jack Только голову ты ему слишком большую сделал.
Charlie Я сделал голову слишком большой?
Jack Да.
Charlie Ты же снизу шар на верхний шар ставил.
Jack Как дела?
Charlie Хорошо.
Jack Ага.
Charlie Как в Денвере?
Jack Денвер — нормальный город.
Charlie Нормально. А ребята как?
Jack Ребята отличные. Все передают тебе привет.
Charlie Ну...?
Jack Ну...?
Charlie Есть что показать?
Jack Что именно?
Charlie Ну, что-то в форме подарка, знаешь.
Jack А, ты про что-то с концерта?
Charlie Да.
Jack Типа тех пластиковых шпажек, что в оливки и лук воткнуты?
Charlie Ага, как для мартини, что мама кладёт в мой ланч.
Jack Что, мама тебе мартини на обед готовит?
Charlie Уже два за сегодня.
Jack Отлично.
Charlie Два в день.
Jack Хорошо.
Charlie Ага.
Jack Я принёс тебе это.
[Дает ему губную гармошку]
Charlie Вау. Одна из твоих гармошек?
Jack Да. Это одна из моих старых гармошек.
Charlie Ты точно хочешь, чтобы я её взял?
Jack Абсолютно. Хочу, чтобы она была у тебя.
Charlie Откуда ты её взял?
Jack Откуда?
Jack Я получил её от одного старого знаменитого блюзового музыканта по имени Санни Бой Уэйн.
Charlie Да ну.
Jack Правда.
Charlie Санни Бой Уэйн.
Jack Этот парень был почти три метра ростом и умел играть так, что вокруг него будто свет белый сиял.
🧡
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Jack [откуда он взял губную гармошку от певца] Он дал мне это? Он говорит: «Сынок, я хочу, чтобы это было у тебя. Это даст тебе силу.»
Charlie Давай, пап. Серьёзно. Откуда ты её взял?
Jack Ну что ж. Хочешь знать, откуда она? Я взял её... в то утро, когда ты родился.
Charlie Правда?
Jack Да. Маленький музыкальный магазин через дорогу от больницы. Я вышел оттуда в отличном настроении, купил себе эту губную гармошку, и у меня никогда не было гармошки, которая звучала бы лучше. Моя любимая. Теперь она твоя.
Charlie Спасибо.
Jack Пожалуйста. А теперь спать! Сынок... я хочу, чтобы ты сейчас же лёг спать.
Charlie [о губной гармошке] Она классная!
Jack Ладно, мужик. Увидимся утром.
Charlie Пап?
Jack Да?
Charlie Завтра играем в хоккей. Ты сможешь прийти?
Jack Да, сэр. Ой, минутку. Не смогу. Завтра надо в студию.
Charlie Ну ты же знаешь, что игра только в четыре. И против наших заклятых соперников — Дьяволов.
Jack Тебе 11. У тебя есть заклятые враги?
Charlie Да.
Jack Четыре часа... Да что я думаю? Я там. Я там.
Charlie Правда?
Jack Обязательно.
Jack Знаешь, ещё что эта гармошка? В ней есть магия.
Charlie Да-да, конечно.
Jack Серьёзно. Когда ты играешь на ней, где бы я ни был... я слышу её.
Charlie Ну да.
Jack Говорю тебе. Спокойной ночи.
Charlie Спокойной ночи.
Jack Люблю тебя. Спи.
[Чарли играет на гармошке, Джек открывает дверь]
Jack Ищешь силу?
Charlie Просто проверяю.
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