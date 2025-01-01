Sid Gronic Ладно, первый период позади. Забейте на это, бог знает, что я буду стараться. Слушайте, я понимаю, вы же просто дети. И мы тут на самом деле, чтобы научить вас честной игре, спортивному духу и всей этой фигне. Но мне так надоело смотреть на табло и видеть, что мы опять и опять отстаём от Дьяволов!

Tuck Gronic [успокаивает Сида] Полегче, папа.

Sid Gronic Извините. Историю создают победители, завоеватели, варвары! А теперь я хочу, чтобы вы вышли на лёд И ПРОСТЕРЛИ ЕГО СВОИМИ ГРЯЗНЫМИ ЗАДНИЦАМИ! ПОНЯЛИ?

[спокойно]