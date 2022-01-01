Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пожарный пес Пожарный пес
Киноафиша Фильмы Пожарный пес Пожарный пес, 2006: актеры и роли
Firehouse Dog Пожарный пес 2006 / США / Канада
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пожарный пес, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Холлэнд Todd Holland
В ролях
Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Билл Нанн Bill Nunn Скотч Эллис Лоринг Scotch Ellis Loring Мейте Гарсиа. Тедди Сирс
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Приложение киноафиши