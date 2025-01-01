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Киноафиша Фильмы Маленький Манхэттен Цитаты из фильма Маленький Манхэттен

Цитаты из фильма Маленький Манхэттен

Gabe Любовь — это уродливое, ужасное дело, которым занимаются дураки. Она растопчет твое сердце и оставит тебя кровавым на полу. И что в итоге ты от этого получаешь? Ничего, кроме пары невероятных воспоминаний, от которых никогда не избавиться. Правда в том, что там будут другие девчонки. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но я никогда не испытаю первую любовь снова. Она всегда будет только ей.
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Gabe Вдруг я понял, что должен сделать. Любовь — это не пустые слова. Любовь — это грандиозные поступки. Любовь — это самолёты, тянущие баннеры над стадионами, предложения на огромных экранах, гигантские слова, написанные в небе. Любовь — это идти на самый край, даже если больно, выкладываться полностью. Любовь — это находить в себе смелость, о которой даже не подозревал.
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Gabe Правда в том, что ты приходишь в этот мир один и уходишь из него точно так же.
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Gabe Пап, в чём прикол с девчонками? Почему они такие, какие есть?
Adam Ты не к тому человеку с этим вопросом пришёл.
Gabe А почему любовь всегда должна кончаться?
Adam Знаешь, у меня с твоей мамой когда-то всё было по-настоящему. Но со временем накопилось много всего — мелочей, глупых вещей, которые мы так и не сказали друг другу. И эти несказанные слова накапливались, как хлам в кладовке. А потом их стало столько, что мы почти перестали говорить вовсе.
Gabe А почему ты тогда просто не сказал их, пап?
Adam Не знаю, Гейб. Иногда жалею, что не сказал.
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Rosemary Но я думала, ты меня ненавидишь.
Gabe Нет. Я соврал.
Gabe [размышляя] Я не хотел быть таким, как мой отец. Не хотел, чтобы все невысказанное душило меня.
Gabe Розмари, я люблю тебя.
Rosemary Что?
Gabe Люблю. Прости, но я люблю тебя больше, чем кто-либо когда-либо любил. Люблю, люблю, люблю.
Gabe [размышляя] Ну как тебе такое откровение? И так, и так, и так.
Gabe Ты думаешь, ты тоже можешь меня полюбить?
Rosemary Я не знаю, что думаю, Гейб. Мне всего 11. Не думаю, что я готова быть влюблённой.
Gabe Я не готов, а я это делаю!
Gabe [размышляя] Но всё было не так просто. Наверное, любовь никогда не бывает простой.
Rosemary Может, я ошибалась, и девочки не взрослеют быстрее.
Gabe Нет, взрослеют, взрослеют, ты же сама это говорила в парке. Мы, по крайней мере, взрослеем одинаково.
Rosemary Я уже не знаю, что значит взрослеть, но я очень рада, что ты пришла. Хочешь потанцевать, Гейб?
Gabe Потанцевать? Ладно, чёрт с ним.
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Leslie Возможно, не всё должно длиться вечно. Некоторые вещи похожи на... на... надписи в небе. На что-то очень красивое, что держится пару мгновений, а потом... Ну, понимаешь?
Gabe [плачет] Мамочка!
Leslie Я знаю, дорогой. Любовь — это отстой.
Gabe Ага.
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Gabe Никогда раньше я так остро не осознавал, как ладонь умеет потеть, но я был полон решимости держать её за руку каждую секунду.
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Gabe [думая] Чёрт, договориться о мирных переговорах между арабами и израильтянами было проще, чем пригласить эту девчонку на свидание!
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Gabe [смотрит, как Розмари смотрится в зеркале в платье цветочницы] Ладно, что здесь происходит? Что, чёрт возьми, это такое? О боже. Что это за чувство в животе? Кто она — это потрясающее создание передо мной? Я смотрел на Розмари и просто чувствовал себя, ну, растерянным. Она девочка. Я должен её ненавидеть, а не нервничать при разговоре, не терять дар речи. Я же знал Розмари Телеско с детского сада!
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Gabe Где-то в миллион миль отсюда, девочка, которую я когда-то любил, шла своей дорогой, а я застрял на своей.
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Gabe [думает] Куда подевалось то "хочешь — приходи на свадьбу?" Где та самая Розмари? Та Розмари, которую я любил? Не эта чужая со своими сумасшедшими выходными
Gabe Твой новый партнёр по тренировкам, он придёт на свадьбу?
Rosemary Что, Тим?
Gabe О, ты его так называешь? Ты зовёшь его после того, как звонишь мне?
Rosemary О чём ты говоришь?
Gabe Я про тебя и Тима Стэйплза, которые сидят на дереве, Ц-И-К-А-Ю-Т, сначала любовь, потом свадьба, а потом Тим Стэйплз в детской коляске.
Rosemary Ты звучишь сумасшедшей, знаешь ли?
Gabe Почему у тебя нет времени в эти выходные?
Rosemary Прости, Гейб, я даже не начала собираться.
Gabe Знаешь что? Я тебя ненавижу!
Rosemary Что?
Gabe Я тебя ненавижу! Почему тебе вообще не всё равно? Я тебя ненавижу!
Rosemary Ну, я тоже тебя ненавижу!
Gabe Я тебя больше!
Rosemary Как ты можешь говорить такое гадкое? Я тебя ненавижу!
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Gabe Держась за Розмари Телеско изо всех сил, мы оба понимали правду. Она уезжала в летний лагерь, а потом — в частную школу. Мы шли разными дорогами, она и я. Два корабля, что разошлись в Овечьей поляне.
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Gabe Но это было не так просто. Наверное, любовь никогда не бывает простой.
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Gabe Удивительно, как быстро летит время. Еще вчера я думал, что люблю её, а теперь мне на неё вообще наплевать.
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Gabe Это была боль без имени.
[говорит о любви]
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Gabe [репетирует перед зеркалом] Привет, Розмари. Привет, красотка. Как дела, девчонка? Привет, Розмари Телеско.
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Gabe ...Я больше никогда не испытаю первую любовь. Она всегда будет только ей.
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Gabe Посмотри на меня. Я могу оправиться. Мне не нужна какая-то девчонка, чтобы быть счастливым.
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Gabe [думает] Когда эта девочка обнимала меня... я мог свернуть горы.
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Gabe [думает, наблюдая за Розмари и Тимом] Есть очень немногие вещи, которые болят сильнее, чем видеть, как женщина, которую любишь, борется с другим мужчиной. Хотя, нет, я передумал. Нет ничего больнее.
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Adam Я только что убрал кое-какой хлам из кладовки.
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Gabe Я не мог от них уйти, от всех тех мелочей, что оставил несказанными, я в них тону.
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Gabe [размышляя] Никогда раньше я не чувствовал себя так живым! У меня было свидание с Розмари! Разве может быть лучший возраст и лучший город на свете?
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Gabe [думает] Где эта Розмари? Та Розмари, которую я любил? Не эта чужая с её безумными выходными!
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Gabe [размышляя] А на следующее утро случилось кое-что удивительное. Солнце снова выглянуло.
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Gabe Я знаю это не понаслышке — любовь ранит.
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Gabe Какой у меня был выбор, кроме как вернуться к своей старой, несчастной жизни? Подожди минуту. Ты был счастлив. О, да ладно! Я был несчастен. Просто не осознавал, насколько сильно.
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Karate Sensei Итак, мы меняем спарринг-партнёров, чтобы каждый был на своём уровне. Тим, ты будешь с Розмари.
Gabe Неужели это? Моя женщина уходит из моих рук? Я понимаю, к чему всё это ведёт.
Paster Розмари Телеско, принимаешь ли ты Тима Стэйплса своим законным мужем?
Gabe Нет! Розмари!
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Gabe [размышляет после напряжённого каратэ-боя] Если бы жизнь была такой простой.
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Old Man on the Street У меня тоже когда-то была девушка. Она растоптала моё сердце. Оставила меня истекать кровью на полу. Беги.
Gabe Что?
Old Man on the Street Беги, пока можешь, брат. Послушай мой совет. Будь, как ветер.
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Gabe [думает] Я понятия не имел, что она думает, она была для меня полной загадкой. Хотел ли я поцеловать Розмари Телеско? Да, наверное, хотел. Хотел больше всего на свете.
Gabe Хочешь Гаторейд?
Gabe [думает] Кого я вообще обманывал? Правда собирался её поцеловать? Ну да ладно, ей одиннадцать, мне десять, ну точнее десять с хвостиком. Она Май, я Сентябрь.
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Birdie О, посмотри-ка, видишь? Я же говорил, что твои родители будут держаться вместе, не так ли?
Rosemary Пойдём потренируемся в моей комнате
Gabe Хорошо.
Birdie Да брось! Он тебе не подходит! Забирайся обратно в грузовик!
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Gabe [думает] Это мой уровень? Дэвид Бетанаху? Как так получилось? Она с Эштоном Кутчером там, а я застрял с самым потным десятилетним во всём Манхэттене. У этого ребёнка даже усики с детского сада.
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Birdie Ты чуть сердце мне не вырвала! Где ты была, девчонка?
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Rosemary Кто такой Ронни?
Gabe У мамы свидание.
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Gabe Кто женится?
Rosemary Сестра моей мамы. Странно, что она уже на седьмом месяце беременности.
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Rosemary Что ты думаешь?
Birdie Ты будешь самой красивой цветочницей.
Rosemary Я точно буду самой старшей.
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Michael Chaturantabut Поцелуй её! Поцелуй!
Gabe Не могу, это отвратительно!
Michael Chaturantabut Поверь, не отвратительно.
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Gabe [думает] 3:09. Она даже не придёт.
Karate Sensei Хай!
Gabe [думает] Она даже не хочет меня видеть. Прогуливает урок. Она меня ненавидит.
Karate Sensei Твои кулаки должны быть как молот.
Gabe [думает, когда пришла Розмари] Она пришла! Она здесь! Она меня любит!
Rosemary Извини, что опоздала.
Karate Sensei Мисс Телеско, приятно, что вы к нам присоединились.
Gabe [думает после того, как Розмари посмотрела на него] Постой. Что это было? Это была улыбка, или она на меня зла? Почему она на меня зла? Я же просто поцеловал её. Зачем, чёрт возьми, я её поцеловал? Что я вообще думал?
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Gabe [размышляя] Я ж не хотел, чтобы девчонка была со мной в спарринге, правда? Эй.
Gabe Эй.
Rosemary Эй.
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Gabe Я не мог оторвать от неё глаз. Она меня любит. Она меня не любит. Она меня любит. Не любит. Она меня любит. Нет. Нет. Любит. Нет. К 3:51 я окончательно сошёл с ума.
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Adam Ты выпил мою Пепси?
Leslie На ней же было моё имя.
Adam Это была моя Пепси.
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Karate Sensei Карате — это не про силу. Это про умение. Про концентрацию. Это искусство решимости.
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Gabe Ой-ой, консьерж на меня смотрит. Боже мой, вот она. У меня не было плана на случай, если я её действительно увижу. Просто подойди к ней. Давай, давай. Поздоровайся с ней. Она выглядела такой занятой. Я... Я поговорю с ней в другой раз. Трус. Дурак. Как ты мог быть таким слабаком? Я не слабак. Я всего лишь человек. Что я хотел сказать? Что я был рядом? Это жалко. Нет, ты слабак и жалкий, и всю жизнь будешь один. Кому какое дело? Лучше быть одному, чем терпеть это мучение и страдание.
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Adam Наш мальчишка подрастает, да?
Leslie Да, подрастает.
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Gabe Ну... Как прошёл у тебя тот урок? Хороший был?
Rosemary Э-э, у меня возникают небольшие трудности с этим приёмом Мочидзуки.
Gabe Да-да, у меня тоже, не мог удержаться. Мне нужно было ещё боли. А как этот парень Тим в Мочидзуки?
Rosemary Он намного лучше меня, но хочет, чтобы мы тренировались вместе.
Gabe Правда? Круто. Слушай, когда же нам встретиться?
Rosemary Сегодня не получится, у меня после обеда виолончель.
Gabe Виолончель? Но я думал, что виолончель по субботам.
Rosemary Во вторник и субботу.
Gabe Она не может отменить эту чёртову виолончель? Разве она не понимает, что наши дни сочтены, пока не уедет автобус в лагерь?
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Karate Sensei Кто хочет сдавать экзамен на жёлтый пояс?
Gabe Я!
Karate Sensei Ах, Гейб. Момент истины настал.
Gabe Ладно, может я и перегнул, но это был мой единственный шанс вернуться к ней.
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Michael Chaturantabut Ответ внутри тебя, Габриэль, и только в тебе. Ты должен найти свою силу. Свой фокус. Свою решимость.
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Michael Chaturantabut Будь доской, Гейб. Будь доской.
Gabe В тот момент я и был доской.
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Gabe Я почти ничего не помню после этого.
Rosemary Гейб...
Gabe Они, эм, сказали, что я потерял сознание.
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Leslie Я не знал, что у тебя игра с друзьями, иначе бы что-то придумал. Мне остаться?
Gabe Это не игра, мам. Это тренировка.
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Ronny Привет.
Adam Привет.
Ronny Эм, Лесли дома?
Adam Ага. Лес, твой кавалер здесь! Она идёт, я её муж.
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Adam Это не чья-то вина.
Leslie Просто твой отец и я гораздо больше различаемся, чем мы думали.
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[первые реплики]
Gabe Для тех из вас, кто в девушках менее опытен, чем я, позвольте кое-что рассказать. Они в основном противные. Понимаете, для меня это почти чёрное и белое. Раньше, в первом или втором классе, была такая мудрость: они тебя заражают заразой.
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Gabe Когда она пришла в первый день...
Rosemary Извини, у меня урок степа задержался.
Gabe Знаешь, я даже обрадовался. Знакомое лицо — это многое значит. В этом классе я никого не знал.
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Gabe Это было настоящим ударом по всему, что я знал о мире.
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Gabe Ты, эм, часто ездишь в метро без взрослых?
Rosemary На самом деле, нет, я...
Gabe Я езжу всё время, знаешь. Так намного веселее.
Gabe [размышляя] Я не решился ей сказать, что никогда не был южнее Вест-Севенти-Секонд. Мне казалось, ей нужна моя помощь.
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Gabe Я бы попросил друга Макса Кавински прикрыть меня. Единственный возможный косяк в моём плане был в том, что у меня не хватало смелости сказать Максу, что я тусуюсь с девчонкой. Так что, короче, такого разговора у нас никогда и не было. К счастью, я знал, что Макс целый день будет в Six Flags. Я справлюсь. Значит, он точно не позвонит случайно и не будет меня искать.
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Daryl Kitzens Эй, Мини-Ми! Что ты делаешь в моём парке?
Gabe [думает] О, ни в коем случае. Не Дарил Китзенс. Не сейчас!
Rosemary Это общественный парк.
Gabe [думает] Что она делает? Подстрекает? Разве она не знает, что диких зверей нужно успокаивать?
Gabe Думаю, парк достаточно большой для всех нас, да?
Gabe [думает] На кого мы рассчитывали? Белый пояс и жёлтый пояс против Дарта Мола из PS 87? Нас просто размазали бы.
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Adam Привет. Да. Знаешь, я реально ненавижу, когда мне звонят домой и пытаются что-то впарить. Ладно. Хорошо. Пока.
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Leslie Я вернусь к ужину.
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Gabe [думает] Кто эти незнакомцы, что смеются в спальне моей мамы? Я видел их только на фото.
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Karate Sensei А Гейб, твоим новым спарринг-партнёром будет Дэвид Бетанаху.
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Leslie Эй, ты сегодня выглядишь с иголочки, тигрёнок.
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Gabe Посмотри на них всех. Крысы в клетках, их жизни разрушены любовью. Я с этим покончил. Я не буду, как они. Эти дуры.
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Gabe Первой ошибкой было вообще пойти на этот, чёрт возьми, урок.
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Daryl Kitzens Эй, Мини я! Что ты делаешь в моём парке?
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Rosemary Что означают все эти разные имена?
Gabe Это вещи моей мамы и вещи моего папы.
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Gabe Она не может отменить свою чёртову урок виолончели?
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Rosemary Там моя тётя выходит замуж на следующей неделе.
Gabe А, в лодочном домике.
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Leslie Ты хочешь сама или мне?
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Gabe Ладно, я расскажу тебе кое-что про Розмари Телеско. Розмари была не самой красивой девочкой в нашем классе. Самой красивой была Мэдисон Шоу. И она была не второй по красоте тоже. Второй была Ванесса Мюир. Розмари была третьей. Но, блин, эта девчонка могла каратэ.
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Gabe Наша любовь — улица с двусторонним движением.
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Gabe Бедный Дэвид Бетанаху. Он был невинной жертвой во всем этом. Побочным ущербом этой любовной истории.
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Gabe [думает] Моё первое свидание. Большой транжира. Хӓген-Дазс — только лучшее, детка. Так почему же я не могу сказать ни слова? Почему она не смотрит на меня? Я что, такой страшный? Я что, пахну?
Gabe Ты... часто сюда приходишь?
Rosemary Центральный парк?
Gabe Эм, да.
Gabe [думает] Что за вопрос такой? Я себя ненавижу.
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Gabe [думая] Я был обаятельным и уверенным. Всем, кем ты хочешь быть на первом настоящем свидании.
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Gabe Видишь, жизнь — это не только Розмари. У меня была семья, здоровье, успешная карьера в футболе. Для женщины в моей жизни просто не оставалось места.
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Gabe Видишь, я же тебе говорил. Всё как я и знал, когда ввязался в эту всю историю — любовь заканчивается.
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Gabe Есть что-то хуже похода за платьем? Я бы лучше ногти на пальцах ног выдирал плоскогубцами по одному, чем провёл пять минут в магазине платьев.
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Gabe [думает] Подожди-ка? Это что, знак? Она завалила тест ради меня? Она что, реально ко мне лихо относится?
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Gabe [думает] Я ненавидел себя за то, что чувствовал. Да это же безумие. Она же девчонка, черт возьми, не Нью-Йорк Никс какая-нибудь.
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Leslie Я не знал, что у тебя будет встреча с друзьями, иначе не стал бы ничего планировать. Мне остаться?
Gabe Это не встреча с друзьями, мама, это тренировка.
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Gabe [думает, стоя с Розмари и Ронни] Есть ли что-нибудь более мучительное, чем ты, твоя девушка и парень твоей мамы, все вместе и абсолютно нечего сказать?
Ronny Не делай того, чего я бы не сделал, ладно, малыш?
Gabe Ладно, это уже даже хуже.
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Gabe Сейчас не время для пустой болтовни. Пора выкладывать всё на стол. Протянуть руку через телефонную линию и заглянуть в самую глубину души этой женщины.
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