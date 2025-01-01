GabeЛюбовь — это уродливое, ужасное дело, которым занимаются дураки. Она растопчет твое сердце и оставит тебя кровавым на полу. И что в итоге ты от этого получаешь? Ничего, кроме пары невероятных воспоминаний, от которых никогда не избавиться. Правда в том, что там будут другие девчонки. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но я никогда не испытаю первую любовь снова. Она всегда будет только ей.
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GabeВдруг я понял, что должен сделать. Любовь — это не пустые слова. Любовь — это грандиозные поступки. Любовь — это самолёты, тянущие баннеры над стадионами, предложения на огромных экранах, гигантские слова, написанные в небе. Любовь — это идти на самый край, даже если больно, выкладываться полностью. Любовь — это находить в себе смелость, о которой даже не подозревал.
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GabeПравда в том, что ты приходишь в этот мир один и уходишь из него точно так же.
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GabeПап, в чём прикол с девчонками? Почему они такие, какие есть?
AdamЗнаешь, у меня с твоей мамой когда-то всё было по-настоящему. Но со временем накопилось много всего — мелочей, глупых вещей, которые мы так и не сказали друг другу. И эти несказанные слова накапливались, как хлам в кладовке. А потом их стало столько, что мы почти перестали говорить вовсе.
GabeНикогда раньше я так остро не осознавал, как ладонь умеет потеть, но я был полон решимости держать её за руку каждую секунду.
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Gabe[думая]Чёрт, договориться о мирных переговорах между арабами и израильтянами было проще, чем пригласить эту девчонку на свидание!
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Gabe[смотрит, как Розмари смотрится в зеркале в платье цветочницы]Ладно, что здесь происходит? Что, чёрт возьми, это такое? О боже. Что это за чувство в животе? Кто она — это потрясающее создание передо мной? Я смотрел на Розмари и просто чувствовал себя, ну, растерянным. Она девочка. Я должен её ненавидеть, а не нервничать при разговоре, не терять дар речи. Я же знал Розмари Телеско с детского сада!
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GabeГде-то в миллион миль отсюда, девочка, которую я когда-то любил, шла своей дорогой, а я застрял на своей.
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Gabe[думает]Куда подевалось то "хочешь — приходи на свадьбу?" Где та самая Розмари? Та Розмари, которую я любил? Не эта чужая со своими сумасшедшими выходными
GabeТвой новый партнёр по тренировкам, он придёт на свадьбу?
RosemaryЧто, Тим?
GabeО, ты его так называешь? Ты зовёшь его после того, как звонишь мне?
RosemaryО чём ты говоришь?
GabeЯ про тебя и Тима Стэйплза, которые сидят на дереве, Ц-И-К-А-Ю-Т, сначала любовь, потом свадьба, а потом Тим Стэйплз в детской коляске.
RosemaryКак ты можешь говорить такое гадкое? Я тебя ненавижу!
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GabeДержась за Розмари Телеско изо всех сил, мы оба понимали правду. Она уезжала в летний лагерь, а потом — в частную школу. Мы шли разными дорогами, она и я. Два корабля, что разошлись в Овечьей поляне.
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GabeНо это было не так просто. Наверное, любовь никогда не бывает простой.
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GabeУдивительно, как быстро летит время. Еще вчера я думал, что люблю её, а теперь мне на неё вообще наплевать.
Gabe[репетирует перед зеркалом]Привет, Розмари. Привет, красотка. Как дела, девчонка? Привет, Розмари Телеско.
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Gabe...Я больше никогда не испытаю первую любовь. Она всегда будет только ей.
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GabeПосмотри на меня. Я могу оправиться. Мне не нужна какая-то девчонка, чтобы быть счастливым.
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Gabe[думает]Когда эта девочка обнимала меня... я мог свернуть горы.
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Gabe[думает, наблюдая за Розмари и Тимом]Есть очень немногие вещи, которые болят сильнее, чем видеть, как женщина, которую любишь, борется с другим мужчиной. Хотя, нет, я передумал. Нет ничего больнее.
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AdamЯ только что убрал кое-какой хлам из кладовки.
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GabeЯ не мог от них уйти, от всех тех мелочей, что оставил несказанными, я в них тону.
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Gabe[размышляя]Никогда раньше я не чувствовал себя так живым! У меня было свидание с Розмари! Разве может быть лучший возраст и лучший город на свете?
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Gabe[думает]Где эта Розмари? Та Розмари, которую я любил? Не эта чужая с её безумными выходными!
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Gabe[размышляя]А на следующее утро случилось кое-что удивительное. Солнце снова выглянуло.
Gabe[думает]Она даже не хочет меня видеть. Прогуливает урок. Она меня ненавидит.
Karate SenseiТвои кулаки должны быть как молот.
Gabe[думает, когда пришла Розмари]Она пришла! Она здесь! Она меня любит!
RosemaryИзвини, что опоздала.
Karate SenseiМисс Телеско, приятно, что вы к нам присоединились.
Gabe[думает после того, как Розмари посмотрела на него]Постой. Что это было? Это была улыбка, или она на меня зла? Почему она на меня зла? Я же просто поцеловал её. Зачем, чёрт возьми, я её поцеловал? Что я вообще думал?
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Gabe[размышляя]Я ж не хотел, чтобы девчонка была со мной в спарринге, правда? Эй.
Karate SenseiКарате — это не про силу. Это про умение. Про концентрацию. Это искусство решимости.
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GabeОй-ой, консьерж на меня смотрит. Боже мой, вот она. У меня не было плана на случай, если я её действительно увижу. Просто подойди к ней. Давай, давай. Поздоровайся с ней. Она выглядела такой занятой. Я... Я поговорю с ней в другой раз. Трус. Дурак. Как ты мог быть таким слабаком? Я не слабак. Я всего лишь человек. Что я хотел сказать? Что я был рядом? Это жалко. Нет, ты слабак и жалкий, и всю жизнь будешь один. Кому какое дело? Лучше быть одному, чем терпеть это мучение и страдание.
LeslieПросто твой отец и я гораздо больше различаемся, чем мы думали.
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[первые реплики]
GabeДля тех из вас, кто в девушках менее опытен, чем я, позвольте кое-что рассказать. Они в основном противные. Понимаете, для меня это почти чёрное и белое. Раньше, в первом или втором классе, была такая мудрость: они тебя заражают заразой.
GabeЯ езжу всё время, знаешь. Так намного веселее.
Gabe[размышляя]Я не решился ей сказать, что никогда не был южнее Вест-Севенти-Секонд. Мне казалось, ей нужна моя помощь.
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GabeЯ бы попросил друга Макса Кавински прикрыть меня. Единственный возможный косяк в моём плане был в том, что у меня не хватало смелости сказать Максу, что я тусуюсь с девчонкой. Так что, короче, такого разговора у нас никогда и не было. К счастью, я знал, что Макс целый день будет в Six Flags. Я справлюсь. Значит, он точно не позвонит случайно и не будет меня искать.
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Daryl KitzensЭй, Мини-Ми! Что ты делаешь в моём парке?
Gabe[думает]О, ни в коем случае. Не Дарил Китзенс. Не сейчас!
RosemaryЭто общественный парк.
Gabe[думает]Что она делает? Подстрекает? Разве она не знает, что диких зверей нужно успокаивать?
GabeДумаю, парк достаточно большой для всех нас, да?
Gabe[думает]На кого мы рассчитывали? Белый пояс и жёлтый пояс против Дарта Мола из PS 87? Нас просто размазали бы.
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AdamПривет. Да. Знаешь, я реально ненавижу, когда мне звонят домой и пытаются что-то впарить. Ладно. Хорошо. Пока.
GabeЛадно, я расскажу тебе кое-что про Розмари Телеско. Розмари была не самой красивой девочкой в нашем классе. Самой красивой была Мэдисон Шоу. И она была не второй по красоте тоже. Второй была Ванесса Мюир. Розмари была третьей. Но, блин, эта девчонка могла каратэ.