Rosemary Но я думала, ты меня ненавидишь.

Gabe Нет. Я соврал.

Gabe [размышляя] Я не хотел быть таким, как мой отец. Не хотел, чтобы все невысказанное душило меня.

Gabe Розмари, я люблю тебя.

Rosemary Что?

Gabe Люблю. Прости, но я люблю тебя больше, чем кто-либо когда-либо любил. Люблю, люблю, люблю.

Gabe [размышляя] Ну как тебе такое откровение? И так, и так, и так.

Gabe Ты думаешь, ты тоже можешь меня полюбить?

Rosemary Я не знаю, что думаю, Гейб. Мне всего 11. Не думаю, что я готова быть влюблённой.

Gabe Я не готов, а я это делаю!

Gabe [размышляя] Но всё было не так просто. Наверное, любовь никогда не бывает простой.

Rosemary Может, я ошибалась, и девочки не взрослеют быстрее.

Gabe Нет, взрослеют, взрослеют, ты же сама это говорила в парке. Мы, по крайней мере, взрослеем одинаково.

Rosemary Я уже не знаю, что значит взрослеть, но я очень рада, что ты пришла. Хочешь потанцевать, Гейб?