Robert MariellВсе мы немного сумасшедшие, знаешь ли.
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Christina Mariell[Дэвид и Кристина занимаются любовью на четырехколонной кровати. В конце она садится на него своим пышным телом, оба не подозревают, что её брат Роберт наблюдает за их близостью]Спи, Дэвид.
[влюбленные засыпают в объятиях друг друга]
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Prof. David AshМисс Уэбб, я побывал в сотнях домов, на бесчисленных сеансах, и ни разу не видел ничего, что нельзя объяснить рационально. Все люди, с кем я встречался, объединены одним — болью.