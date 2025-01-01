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Киноафиша Фильмы Дом призраков Цитаты из фильма Дом призраков

Цитаты из фильма Дом призраков

Robert Mariell Все мы немного сумасшедшие, знаешь ли.
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Christina Mariell [Дэвид и Кристина занимаются любовью на четырехколонной кровати. В конце она садится на него своим пышным телом, оба не подозревают, что её брат Роберт наблюдает за их близостью] Спи, Дэвид.
[влюбленные засыпают в объятиях друг друга]
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Prof. David Ash Мисс Уэбб, я побывал в сотнях домов, на бесчисленных сеансах, и ни разу не видел ничего, что нельзя объяснить рационально. Все люди, с кем я встречался, объединены одним — болью.
Nanny Tess Webb Я думала, вы пришли помочь мне.
Prof. David Ash Мисс Уэбб, я пытаюсь вам помочь.
Nanny Tess Webb Вы хотите сказать, что ничего не видите?
Prof. David Ash Я ничего не вижу. Но суть в том, что видите вы. И если вы дадите мне пару простых деталей, я докажу вам, что в доме Эдбрук бояться нечего.
Nanny Tess Webb [схватывается за горло, словно душат невидимые руки] В этом доме есть духи. Я знаю, вы видите Аррргггххх
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