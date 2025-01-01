Prof. David Ash Мисс Уэбб, я побывал в сотнях домов, на бесчисленных сеансах, и ни разу не видел ничего, что нельзя объяснить рационально. Все люди, с кем я встречался, объединены одним — болью.

Nanny Tess Webb Я думала, вы пришли помочь мне.

Prof. David Ash Мисс Уэбб, я пытаюсь вам помочь.

Nanny Tess Webb Вы хотите сказать, что ничего не видите?

Prof. David Ash Я ничего не вижу. Но суть в том, что видите вы. И если вы дадите мне пару простых деталей, я докажу вам, что в доме Эдбрук бояться нечего.