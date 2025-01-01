Меню
Цитаты из фильма Последние дни диско

Josh Neff Диско никогда не закончится. Оно всегда будет жить в наших умах и сердцах. Что-то такое, что было таким большим, таким важным и таким классным, никогда не умрёт. О, несколько лет — может быть, много лет — его будут считать устаревшим и смешным. Его будут искажать, карикатурить и высмеивать, или — что хуже — полностью игнорировать. Люди будут смеяться над Джоном Траволтой, Оливией Ньютон-Джон, белыми костюмами из полиэстера и платформами, и над тем, как люди делают *вот так*
[делает позу из диско]
Josh Neff , но мы не имели к этому никакого отношения и всё равно любили диско. Те, кто не понимал, никогда не поймут: диско было гораздо больше и гораздо лучше всего этого. Диско было слишком крутым и слишком весёлым, чтобы исчезнуть навсегда! Оно обязательно вернётся когда-нибудь. Я просто надеюсь, что это случится при нашей жизни.
[Дез, Шарлотта, Дэн и Вэн смотрят на Джоша, как на сумасшедшего]
Josh Neff ...Извините, у меня сегодня днём собеседование, я просто пытался себя подзарядить, но... большую часть того, что я сказал, я, эм... правда считаю.
[Джош описывает "Леди и Бродягу"]
Josh Neff [ссылка на "Леди и Бродягу"] В этом есть что-то удручающее, и дело не в собаках. Кроме пары поверхностных гав-гав в начале, собаки представляют разные типы людей, и вот тут начинаются настоящие проблемы. Леди, вроде бы главная героиня, — пушистый блондинистый кокер-спаниель с абсолютно пустой головой. Внешне симпатичная, но — будем честны — ужасно пресная. Бродяга, её возлюбленный, — лживый хвастун самого противного сорта — маслянистый зэк, который хочет только одного — девчонок или... что там ещё найдётся.
Charlotte Pingress Ой, да брось.
Josh Neff Нет, он сам признаётся, что ворует кур, и просто мерзавец. Какова функция такого фильма? По сути, это урок любви и брака для совсем молодых, чтобы вбить им в головы идею, что гладко говорящие отбросы, недавно сбежавшие из приюта, — отличная партия для хороших девочек из закрытых семей. А когда через десять лет этот грязный человеческий Бродяга появится у них дома, гормоны зашкалят, и никто не поймёт почему. Такие фильмы программируют женщин обожать подонков.
Des McGrath Существуют ли вообще яппи? Никто не говорит: «Я — яппи», всегда кто-то другой — яппи. Думаю, чтобы группа существовала, кто-то должен признаться, что принадлежит к ней.
Dan Powers Конечно, яппи существуют. Большинство скажет, что вы двое — образцовые представители.
Jimmy В человеческой биологии есть нечто глубоко укоренившееся: женщины предпочитают плохих, а не слабых, нерешительных... и безработных
Josh Neff Не знаю насчёт этого.
Jimmy Ты правда думаешь, что им нравятся слабые, нерешительные и безработные?
Josh Neff Возьмём «Черепаху и Зайца». Ладно, черепаха выиграла одну гонку. Ты правда думаешь, что заяц теперь будет проигрывать черепахам? Ни за что.
Alice Kinnon Мне нравится эта черепаха.
Josh Neff Мне тоже. Но если бы ты ставил, сказал бы: «Эта черепаха выиграла у зайца, в следующих гонках ставлю на неё»? Нет. Та гонка — почти наверняка случайность, а черепаха остаётся черепахой, а заяц — зайцем.
Charlotte Pingress Очень важно, чтобы было больше группового общения. А не только эти яростные сцепления по двое.
Des McGrath Знаешь ту шекспировскую мудрость: «Будь верен самому себе»? В ней заложена мысль, что «сам себе» — это что-то хорошее, и быть верным этому — похвально. Но что, если «сам себе» не так уж хорош? Если он довольно плох? Тогда, может, лучше *не* быть верным самому себе?... Вот в чём у меня проблема.
Alice Kinnon В Скрудже Макдаке есть что-то по-настоящему сексуальное.
Des McGrath Юппи — это «молодой успешный специалист». Подхалим в ночном клубе — это не категория профессионалов. Хотелось бы быть юппи. Молодыми, успешными, профессионалами. Это *хорошие* вещи, а не плохие.
Alice Kinnon Я думаю, лучше дождаться, пока всё произойдёт само собой. Форсировать — никогда не срабатывает.
Charlotte Pingress Это неправда. Форсировать обычно получается отлично.
Charlotte Pingress [Дэну] А что если через несколько лет мы не выйдем замуж за какого-нибудь корпоративного юриста? А вдруг выйдем замуж за какого-нибудь балбеса, как ты? Или не лично за тебя, а за кого-то с такими же низкими социальными перспективами.
Charlotte Pingress Если я где и ошибалась, я приношу извинения. Но за то, что не было ошибкой, извиняться не собираюсь.
Josh Neff Многие любят говорить, что не принимают отказ. Я просто хотел, чтобы ты знала — я не из таких; меня легко можно отбить. Я *приму* отказ.
Alice Kinnon Ладно. Нет.
Josh Neff Ты же не серьезно?
Alice Kinnon Серьезно.
[Улыбается]
Tom Platt На самом деле есть теория, что движение за защиту окружающей среды нашего времени началось после повторного выпуска «Бэмби» в конце 50-х.
Jimmy Знаешь, раньше в барах так и танцевали.
Charlotte Pingress Люди вообще когда-нибудь в барах танцевали? Я думала, это миф.
Jimmy Люди возраста моих старших братьев — да.
Charlotte Pingress Твой брат, должно быть, гораздо старше. До диско эта страна была пустошью для танцев. Знаешь поколение Вудстока 60-х, которое было таким самодовольным и заносчивым? Ни один из них танцевать не умел.
Jimmy [Элис] Ты же не собираешься снова влюбиться в меня, правда?
Alice Kinnon Извини, я не считаю того парня, что делал комиксы про Человека-паука, серьёзным писателем.
Alice Kinnon Странно, что он знал, что я пью водку с тониками. Я ему никогда не говорила.
Des McGrath Это поразительно.
Alice Kinnon То есть это полное клише? Все женщины, которые недавно окончили колледж, пьют водку с тониками, или что-то в таком духе?
Des McGrath Ну, может быть.
Alice Kinnon [к Чарлотте] Значит, Джимми считает меня полное клише?
Charlotte Pingress Я тоже заказала водку с тоником. И что? Ты и без того оригинальна, не обязательно заказывать что-то странное, чтобы выпить.
Des McGrath Да, не волнуйся. Могу принести тебе ещё?
Alice Kinnon Спасибо. На самом деле, если не возражаешь, я бы предпочла — э — виски-сауэр.
Alice Kinnon Если при сексе мужчина... *брызгает*... снаружи женщины, считается ли это половым актом?
Tom Platt «Брызгает»?
Alice Kinnon Если он... *пы́рскает* снаружи, не попадая внутрь... считается ли это потерей девственности?
Tom Platt Ни одна часть мужчины не проникала внутрь?
Alice Kinnon Думаю, нет.
Tom Platt Я считаю, что что-то должно проникнуть внутрь, чтобы это считалось половым актом.
Alice Kinnon Значит, я была девственницей.
[последние реплики]
Des McGrath Одна из вещей, которая меня в жизни радует — это знать, что я никому не завидую. Я не хочу быть кем-то другим или делать что-то, что я хочу... что, конечно, сейчас ничего, раз я без работы, но у меня хорошие планы на будущее. Можно честно?
Charlotte Pingress Да.
Des McGrath Ты и я похожи. У нас обоих большие личности. Это хорошо. Что миру действительно нужно — так это больше больших личностей. Возможно, наши слишком яркие или слишком большие для людей с нормальными, здоровыми личностями, как у Элис. Или для людей с необычными личностями, как у Джоша. Или для мелких крошечных, как у Джимми Штейнвея.
Charlotte Pingress Поэтому я уверен, что в конечном итоге добьюсь успеха на телевидении.
Des McGrath Абсолютно. Видишь ли, одна из проблем найти правильного человека и остепениться в том, что пропадает весь кайф и интерес ходить по клубам. Если ты уже живёшь с кем-то, зачем вообще выходить? Серьёзные отношения — это по сути смерть твоей ночной жизни. Что я хочу сказать... Джимми, Элис, Джош... и что с того? Вот что я думаю.
Charlotte Pingress Думаю, я с тобой согласна.
Charlotte Pingress Это прозвучит глупо, но это действительно работает. Когда можешь, вставляй слово «секси» в разговор. Это своего рода сигнал. Типа, эээ, в стробоскопах есть что-то очень секси. Или, ммм, эта ткань такая секси.
Des McGrath Именно такие женщины, как ты, своими взглядами на мужчин превращают их в бесчеловечных существ.
Charlotte Pingress В каком смысле?
Des McGrath Что мужчины — свиньи, одержимые большими сиськами и сексом, лишённые какой-либо романтической идеалистической чувствительности. Хотя на самом деле именно мы обладаем этой идеалистической чувствительностью в избытке. Например, ты даже не представляешь, что мужчины действительно думают о женской груди.
Alice Kinnon Что же мужчины думают о женской груди?
Des McGrath Это не то, что можно просто выкрикнуть. Всё гораздо сложнее и тоньше.
Charlotte Pingress Прости, просто ты такая потрясающая, что меня тошнит от мысли, что ты снова можешь попасть в ту ужасную ситуацию, когда все тебя ненавидели.
Alice Kinnon Ненавидели меня?
Charlotte Pingress Ты замечательная. Может, внешне я немного симпатичнее, но ты должна быть куда популярнее меня. Было бы жаль, если то, что случилось в колледже, повторится.
Dan Powers Знаешь, Элис, кроме политики, у нас много общего: мы обе довольно серьезные, и, думаю, уважаем основания суждений друг друга. Иногда у меня тоже появляются реакционные мысли.
Alice Kinnon Я не реакционная.
Dan Powers Ну, эстетически.
Alice Kinnon О, ну - *эстетически*.
Des McGrath Ты правда думаешь, что воздействие кофеина на мозг похоже на кокаин?
Des McGrath [Джошу] Ты принимаешь свои таблетки?
Des McGrath Я не наркоман. Я просто привык.
Берни Рафферти Так ты ничего не знаешь об этом расследовании.
Дес МакГрат Нет!... Ну, своего рода *знакомый* у меня есть, который сейчас работает в офисе Моргентау, он ко мне подходил, но... я ему ничего не сказал.
Берни Рафферти Ты мне об этом не говорил.
Дес МакГрат Я не думал, что это важно, это только что случилось.
Берни Рафферти Когда?
Дес МакГрат Сегодня вечером — только что.
Берни Рафферти Почему тогда ты использовал прошедшее совершенное время?
Дес МакГрат Я использовал прошедшее совершенное?
Берни Рафферти Да: «Меня попросили». Звучит, как будто это было давно.
Charlotte Pingress Ты не стоишь и лизать сапоги моих настоящих геев-друзей.
Des McGrath Ну, я и не *хочу* лизать сапоги твоих настоящих геев-друзей.
Dan Powers Реинкарнация — жизнь после смерти — всякая чепуха такого рода всегда была весьма коммерчески успешной в книжном деле. Первая напечатанная книга... была Библией.
Tom Platt Почему, когда люди занимаются сексом с незнакомцами, у них в голове IQ падает на 40 пунктов?
Des McGrath 'Молодой успешный гад'? В колледже, до того как бросил учебу, я проходил курс по пропагандистскому использованию языка; одна из задач — отрицать человечность других людей или даже их право на существование.
Jimmy В мужской комнате кто-то нацарапал 'убейте молодую успешную г#доту'.
Des McGrath А существуют ли вообще эти молодые успешные? Никто не говорит: «Я — молодой успешный», всегда другой — молодой успешный. Думаю, чтобы группа существовала, кто-то должен признаться, что принадлежит к ней.
Alice Kinnon Ты правда думаешь, что мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы жить вместе?
Charlotte Pingress Возможно, это и к лучшему.
Alice Kinnon Дело не только в том, что мы плохо знакомы. Я даже не уверена, что мы друг другу нравимся.
Charlotte Pingress Ничего страшного. Знаешь, Элис, я не такая стерва, какой кажусь.
Dan Powers Диско отстой!
Charlotte Pingress [Алисе] Какой дурак.
Dan Powers На самом деле я думал пойти домой.
Holly Что?
Alice Kinnon Ты должна пойти.
Dan Powers Не знаю. Я не особо по диско.
Charlotte Pingress А кто же по-другому?
Dan Powers Вряд ли меня вообще пустят.
Charlotte Pingress Конечно пустят. Холли же красавица!
Charlotte Pingress Боже, Элис — такая Скорпионша.
Шарлотта Пингресс Элис не пьёт коктейль? Не могу поверить.
Элис Киннон Ну, я не пью.
Шарлотта Пингресс Что с тобой? У тебя ангина или ты антибиотики принимаешь? О боже, у тебя гонорея! Неужели?
Josh Neff Не думаю, что люди меняются так просто. Мы можем поменять окружение, но самих себя — нет.
Des McGrath Групповая социальная жизнь — это важно, но в какой-то момент начинают действовать другие биологические факторы. Наши тела изначально не были созданы для жизни в группе. Всегда предполагалась определённая степень парных отношений.
Ted Boynton Барселона красива, но с человеческой точки зрения довольно холодна.
Des McGrath Гейский рот? У меня гейский рот? Что это значит?
Des McGrath Джимми...
Jimmy Где ты был? Какой же кошмар.
Des McGrath Слушай, я не знаю, как ты сюда попал, но лучше уйди.
Jimmy Что?
Des McGrath Сюда.
Jimmy Ты хочешь, чтобы я ушёл?
Des McGrath Вэн совсем с ума сошёл. Он заставил Берни пообещать уволить меня, если найдёт тебя здесь. Берни ненавидит людей из рекламных агентств. Это просто с ума сойти.
Jimmy Не могу поверить. Это как из времён нацистов.
Des McGrath Давай. Я верну тебя в список, но сегодня лучше уйти.
Des McGrath [указывая на Вэна] Я немного его подкалываю...
Bernie Rafferty Никаких подколок, Дес.
Des McGrath Никаких *подколок*?
Josh Neff Забронируй этого клоуна.
Des McGrath Я собираюсь начать новую жизнь в Испании. Начну сразу с нескольких новых страниц.
Alice Kinnon Обожаю эту компанию! Они с нами так здорово обходились.
Dan Powers Ну, я не знаю, нас эксплуатировали. Но делали это как-то по-доброму...
[первые реплики]
Alice Kinnon Говорят, что шансов пройти намного больше, если подъехать на такси.
Charlotte Pingress Ты правда волнуешься, что не пустят?
Alice Kinnon Да.
Charlotte Pingress Я думала, ты уже не раз сюда заходила.
Alice Kinnon Не через главный вход. Это были закрытые вечеринки. Мы заходили через заднюю дверь.
Charlotte Pingress Мы сегодня отлично выглядим. Уверена, нас пустят.
[Элис и Шарлотта выходят за угол и видят большую толпу у входа в клуб диско]
Alice Kinnon [пауза] Давай возьмём такси.
Charlotte Pingress Да.
Alice Kinnon Вот и Джимми Стейнвей. Не могу поверить. Он уже уходит?
Charlotte Pingress Он тебе нравится? Я никогда не могла заинтересоваться кем-то, кто работает в рекламе.
Tom Platt Это должно быть хорошо для рта курильщика. Ты куришь?
Alice Kinnon Когда я пью или выхожу вечером, я курю. Я живу опасно — на грани. Я не воспитательница в детском саду.
Alice Kinnon У нас даже нет квартиры. Как мы можем устраивать ужин?
Charlotte Pingress Ну, это ещё один повод её найти.
Charlotte Pingress Так что не стоит питать иллюзий насчёт парней из Гарварда. Они тоже могут быть настоящими гадёнами.
Charlotte Pingress Я вряд ли могу называться боевой феминисткой.
Des McGrath Нет, не можешь. Боевая феминистка была бы намного справедливее.
Josh Neff [Дезу] Я не мог поверить, что ты замешан в таких вещах, что тут творятся, и сказал им об этом. Я считал тебя человеком с чувством достоинства, разве что, знаешь, в отношениях с женщинами — не очень.
Des McGrath С шести лет, примерно, я чувствовал, что я как-то... другой.
Diana Значит, каждый раз, когда ты занимался со мной любовью, тебя тошнило!
Des McGrath Нет, нет, нет. Ты красивая. Не нужно быть потным, возбужденным, гетеро, г-обезьяной, чтобы восхищаться женской красотой. Только совсем недавно я дошёл до окончательного понимания.
Diana А когда именно наступило это окончательное понимание?
Des McGrath Два дня назад. Встал поздно, обычно по рефлексу включаю телевизор. В среду днём шёл повтор «Дикой природы» — программы Mutual Omaha с Марлоном Перкинсом. И этот — привлекательный, молодой парень — что-то во мне зацепил. Вдруг всё встало на свои места. Я гей — и всегда им был.
Diana Ты узнал, что ты гей, только в среду?
Des McGrath Только тогда, окончательно. Среда для меня была — днём гея.
Des McGrath Мы становимся старше. Мы прожили эпоху, которая закончилась. Это как немного умереть.
Charlotte Pingress Люди вообще когда-нибудь реально танцевали в барах? Я думала, это миф.
Charlotte Pingress Мне кажется, так важно самому управлять своей судьбой. Не попадать в этот штамп пятидесятых — сидеть у телефона в ожидании звонка от парней. Те, кто нужны, никогда не звонят. А те, кто звонят, требуют нелепых оправданий. Хорошие обижаются. А подонки всё равно загоняют тебя на свидание. И вот ты с каким-нибудь мерзким типом, с отвратительным дыханием, который прижимается пузом и пытается сунуть в рот свой слюнявый язык. Фу!
Jimmy Привет, как ты?
Alice Kinnon Нормально. А ты как?
Josh Neff [Джимми не отвечает] Он совсем в депрессии.
Charlotte Pingress О, разве это место не прекрасно!
Josh Neff Просто фантастика! Мне нравится.
Van Я тут не стою, чтобы отлавливать придурков, чтоб ты их через черный ход пускал.
Bernie Rafferty Я не хочу в клубе много рекламщиков, особенно такого типа, как этот парень.
Des McGrath Ну, я его не пускал. Если и Вэн тоже, значит его в клубе нет.
Bernie Rafferty Я тебе когда-нибудь говорил, что моя первая работа была в рекламе, в Y&R? В те времена главное было угодить всем — секретаршам, отделу медиа, арт-директору, клиенту.
Des McGrath Ну, я думаю, сейчас уже не так.
Bernie Rafferty Мне всё равно. Я не хочу эту публику в клубе.
Charlotte Pingress О боже, ты был прав. Сейчас сюда попасть очень трудно.
Josh Neff Я только начал юрфак, когда появились первые заводные хиты Philadelphia International. Некоторые не считают это диско, потому что оно хорошее. Но я помню, что чувствовал себя абсолютно — наэлектризованным.
Tom Platt Ты часто так себя чувствуешь?
Josh Neff Нет, но это было другое. Мне нравится думать, что появятся все эти классные места, где можно танцевать после ужасной социальной пустоты наших студенческих лет.
Tom Platt Ты много бывал на дискотеке?
Josh Neff Нет. На самом деле почти никогда. Для меня юрфак был непростым, и с тех пор, как я приехал в город, у меня почти не было социальной жизни. Но я всё равно считаю себя верным приверженцем диско.
Tom Platt Это движение?
Charlotte Pingress Жаль, что мы в колледже не были ближе. Думаю, я бы тебе там действительно помогла. Для большинства парней сексуальное подавление — это отталкивает.
Alice Kinnon Ты говоришь это ради меня?
Charlotte Pingress Ты хороший собеседник, но в тебе что-то от воспитательницы детского сада. Что, конечно, мило, но парни, которые тебе нравятся, обычно довольно эфемерны и далеки от физики.
Des McGrath Прости. Я понимаю, почему ты так расстроена. Я знаю, что на самом деле случилось с Томом.
Alice Kinnon Что?
Des McGrath Он думал, что ты действительно такая шлю#а или что-то в этом роде. Это так глупо!
[Элис бежит к такси, Дес бежит за ней]
Des McGrath Не стоит переживать из-за того, как другие тебя неправильно поняли. Это несправедливо. Пойдем ко мне, нам нужно поговорить. Там ничего не произойдет. Мне просто нужно с кем-то поговорить. Может, и тебе тоже.
[Элис хлопает дверью такси]
Шарлотта Пингресс Это очень агрессивно. Ты же не ходишь топать и барабанить по кастрюлям просто так.
Элис Киннон А зачем тогда?
Шарлотта Пингресс Ты прекрасно знаешь почему.
Элис Киннон Потому что я только по кастрюлям стучу?
Шарлотта Пингресс Честно говоря, я слышала кое-что другое.
Des McGrath Я мог бы быть геем.
Nina Если ты думаешь, что ты гей — значит ты гей. Скажи честно, у тебя был секс с мужчинами?
Des McGrath Ну, это слишком узкое определение.
Van Новые владельцы не смогли справиться. Им пришлось нанимать людей, чтобы стояли снаружи и делали вид, что не могут войти. В общем, диско закончилось, оно умерло.
Josh Neff Что ты имеешь в виду?
Van Да просто люди уже не ходят так, как раньше. Они устали. Кто-то болеет, у кого-то ломка. Это не только из-за уголовных дел и всех владельцев, на кого Берни донёс.
Charlotte Pingress Может, это как-то связано с эпидемией герпеса?
Van Возможно. У меня есть знакомая в Casablanca Records and Tapes, и она сказала, что пару месяцев назад продажи диско упали до нуля. Вдруг — конец. Всё.
Josh Neff Боже, как это печально.
Des McGrath Мы становимся старше. Мы прожили эпоху, которая закончилась. Это как чуть-чуть умереть.
Charlotte Pingress Хотя я её не завидую. Застряла в издательском деле.
Charlotte Тебе нравятся кошмары?
Alice Нет.
Charlotte Ну, да. Это не очевидно связано, но... Думаю, именно поэтому я стала чуть более терпимой к парням из Хэмпшира.
Alice Что ты имеешь в виду?
Charlotte Ты была немного критична. Там парни предпочитали женщин по-расслабленнее.
Alice Я расслабленная.
Charlotte [с презрительной усмешкой] Ну, по каким-то причинам, у тебя там не было особо активной социальной жизни.
Charlotte У меня была своя жизнь. Просто не была частью тех ужасных притворных браков. Парни из Хэмпшира были козлами. Хиппи-подобные пригородные жители с такой длинной шевелюрой.
Charlotte Алиса, есть одна вещь, которую я заметила: людям не нравится критиковать. Все ненавидят это. Это одна из великих истин человеческой природы. Думаю, именно поэтому мои родители развелись. Простите, просто ты такая замечательная, что мне противно думать, что ты можешь снова оказаться в той ужасной ситуации, когда все будут ненавидеть тебя.
Alice Ненавидела меня?
Charlotte Ты замечательная. Может быть, физически я немного милее тебя, но тебе стоит быть гораздо популярнее меня. Было бы жаль, если бы то, что произошло в колледже, повторилось.
Alice Зачем это повториться?
Charlotte Ты права. Я просто думаю, что очень важно контролировать свою собственную судьбу. Не впадать в то самое клише 50-х — сидеть и ждать у телефона, когда парни позвонят. Те, кто действительно подходят, никогда не звонят. Те, кто звонят, приходится придумывать им самые нелепые оправдания. У милых людей это ранит чувства, и они начинают ненавидеть тебя. А козлы в конце концов загоняют тебя на свидание. И однажды ночью ты оказываешься рядом с каким‑то ужасным парнем с отвратительным запахом изо рта, который прижимает свой живот к твоему телу и пытается сунуть тебе в рот свой слюнявый язык. Фу! Слава Богу, сейчас новая эра в музыке и социальных моделях.
[смотрим на танцпол с балкона:]
Charlotte Мы полностью контролируем ситуацию. Там полно вариантов.
Alice У нас даже нет квартиры. Как мы можем устроить ужин?
Charlotte Ну, это дополнительный стимул её найти.
Jimmy Нет шансов, что ты снова в меня влюбишься, да?
[Алиса не отвечает]
Jimmy Просто хотел убедиться.
Charlotte Pingress Элис, я заметила одну вещь: люди ненавидят, когда их критикуют. Все это ненавидят. Это одна из великих истин человеческой натуры. Думаю, именно поэтому мои родители развелись.
[Элис садится]
Charlotte Pingress Прости. Просто ты такая классная, что мне больно думать, что ты можешь снова оказаться в той ужасной ситуации, когда тебя *ненавидели*.
Alice Kinnon Ненавидели меня?
Charlotte Pingress Ты замечательная! Может, внешне я немного симпатичнее, но ты должна быть *намного* популярнее меня. Было бы очень жаль, если бы то, что случилось в колледже, повторилось.
Alice Kinnon Почему это должно повториться?
Charlotte Pingress Ты права. Просто я считаю, что *очень* важно контролировать свою судьбу. Не попадать в эту клише из 50-х — ждать у телефона, пока парни позвонят.
Des McGrath Нина! Это не то, что ты думаешь. Я... я, кажется, гей.
Nina Что? Это невозможно. Как?
Des McGrath Это всегда было во мне, наверное. Просто я только сейчас начал это признавать.
Nina Ты правда думаешь, что ты гей?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мэтт Кислар
Matt Keeslar
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Крис Эйгеман
Chris Eigeman
Мэтт Росс
Мэтт Росс
Matt Ross
Маккензи Эстин
Маккензи Эстин
Mackenzie Astin
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард
Robert Sean Leonard
Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон
David Thornton
Тэра Субкофф
Tara Subkoff
Тейлор Николс
Taylor Nichols
Бёрр Стирс
Бёрр Стирс
Burr Steers
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Jennifer Beals
