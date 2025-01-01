Josh Neff Диско никогда не закончится. Оно всегда будет жить в наших умах и сердцах. Что-то такое, что было таким большим, таким важным и таким классным, никогда не умрёт. О, несколько лет — может быть, много лет — его будут считать устаревшим и смешным. Его будут искажать, карикатурить и высмеивать, или — что хуже — полностью игнорировать. Люди будут смеяться над Джоном Траволтой, Оливией Ньютон-Джон, белыми костюмами из полиэстера и платформами, и над тем, как люди делают *вот так*

[делает позу из диско]

Josh Neff , но мы не имели к этому никакого отношения и всё равно любили диско. Те, кто не понимал, никогда не поймут: диско было гораздо больше и гораздо лучше всего этого. Диско было слишком крутым и слишком весёлым, чтобы исчезнуть навсегда! Оно обязательно вернётся когда-нибудь. Я просто надеюсь, что это случится при нашей жизни.

[Дез, Шарлотта, Дэн и Вэн смотрят на Джоша, как на сумасшедшего]