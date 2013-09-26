Оповещения от Киноафиши
Селянне
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Селянне
Селянне
Sel8nne
18+
Напомним о выходе в прокат
спорт
биография
документальный
О фильме
Фильм о великом хоккеисте Теему Селянне или о «Финской вспышке», как его прозвали в НХЛ. Режиссер следил за жизнью спортсмена на протяжении целого года.
Развернуть
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
26 сентября 2013
Дата выхода
26 сентября 2013
Финляндия
Сборы в мире
$1 713 266
Производство
Yellow Film & TV
Другие названия
Sel8nne, Selänne, The Finnish Flash: A Teemu Selänne Story, Селянне
Режиссер
Юкка-Пекка Сиили
В ролях
Теему Селянне
Брюс Бодро
Нека Хаапанен
Пол Кария
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Селянне
6.7
Ворчун
(2014)
6.2
Матти
(2006)
7.7
Мои мамы
(2005)
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
