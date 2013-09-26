Оповещения от Киноафиши
О фильме

Фильм о великом хоккеисте Теему Селянне или о «Финской вспышке», как его прозвали в НХЛ. Режиссер следил за жизнью спортсмена на протяжении целого года.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 сентября 2013
Дата выхода
26 сентября 2013 Финляндия
Сборы в мире $1 713 266
Производство Yellow Film & TV
Другие названия
Sel8nne, Selänne, The Finnish Flash: A Teemu Selänne Story, Селянне
Режиссер
Юкка-Пекка Сиили
В ролях
Теему Селянне
Брюс Бодро
Нека Хаапанен
Пол Кария
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
