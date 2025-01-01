Glen Wesman Латынь. Хорошая старая латынь. «Последний лист» — моя последняя картина, Том.

Glen Wesman Латынь. Хорошая старая латынь. «Последний лист» — моя последняя картина, Том.

Glen Wesman Я пытался изобразить свою боль, показать безысходность мира без Николь, но потом ты пришёл с свечой прошлой ночью, и я понял, каким должен быть памятник Николь. Не тьмой, а светом. Иногда нам едва удаётся увидеть небо сквозь лес. Я рисовал листья, но не замечал свет за ними. Теперь я вижу. Это всё, что мне нужно теперь.