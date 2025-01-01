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Киноафиша Фильмы Рождественский коттедж Цитаты из фильма Рождественский коттедж

Цитаты из фильма Рождественский коттедж

Thomas Kinkade Что касается меня, я всё ещё стараюсь применить уроки, которые Глен мне дал — уроки об искусстве, о жизни и о свете. В конце концов, любовь — самый яркий свет из всех.
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Thomas Kinkade Ты всегда говорил, что не будешь учить меня рисовать, а почему рисовать — я буду тебе благодарен вечно. Хотелось бы что-то тебе вернуть, но у меня ничего нет. Мы теряем коттедж, Глен. Через год я не знаю, где мы окажемся. Возможно, это наше последнее Рождество вместе, и у меня нет для тебя подарка, Глен, нет способа отблагодарить тебя за всё. Нет денег, ничего... только любовь. Я люблю тебя, Глен. Не... не сдавайся, пожалуйста. Это первое, чему ты меня научил как художника — никогда не сдаваться. Не сдавайся, Глен. В тебе ещё есть свет.
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Bill Kinkade Я однажды прочитал, что пить вредно, так что я перестал читать.
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Glen Wesman Спасибо.
Glen Wesman Спасибо.
Maryanne Kinkade За что?
Glen Wesman Тебе удалось собрать Хампти-Дампти заново.
Glen Wesman Тебе удалось собрать Хампти-Дампти заново.
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Thomas Kinkade Когда я на следующий вечер пришёл проведать Глена, он уже навсегда ушёл домой. Он вернулся туда, где свет горит ярче, чем мы можем себе представить. Pacem, Глен. Мир. Ты показал мне свет — свет, который наполняет мою жизнь с тех пор.
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Big Jim Кто умер и сделал тебя Мистером Макс Фактором?
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Glen Wesman Свет, Том, вот что остаётся. Листья — временные. Они растут, зеленеют, краснеют и погибают, но за ними свет вечен.
Glen Wesman Свет, Том, вот что остаётся. Листья — временные. Они растут, зеленеют, краснеют и погибают, но за ними свет вечен.
Maryanne Kinkade Глен, пожалуйста, присаживайся.
Glen Wesman [к Тому] Пиши свет.
Glen Wesman [к Тому] Пиши свет.
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Thomas Kinkade Большой Джим всю ночь не спал, чинил проводку на той ёлке, и в Плейсервилле в тот год зажглись настоящие огни. Я всегда думал, что именно в тот год мы заново открыли для себя Рождество.
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Thomas Kinkade Это были последние мазки, которые Глен когда-либо сделал. Он сидел за нашим столом на рождественском ужине.
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Tanya Я не какой-то там сиротка Эрни.
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Hope Не сдавайся.
Thomas Kinkade Я не сдаюсь.
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Maryanne Kinkade Ты — свет в этом... в ОЧЕНЬ... тёмном зимнем мире, и нам всем сейчас не помешал бы немного дополнительного света.
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Thomas Kinkade В тот рождественский вечер я понял: в бескрайней чёрной ночи даже маленький свет сияет ярко, и всё, что мы можем — это изо всех сил искать этот свет и делиться им с другими.
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Maryanne Kinkade Не знаю, что сказать.
Pat Kinkade Скажи: «С Рождеством!»
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Maryanne Kinkade Я никогда не знала...
Thomas Kinkade Знала что? Что ты важна для всех? Так и есть.
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Thomas Kinkade «Ultimum Folium?»
Glen Wesman Латынь. Хорошая старая латынь. «Последний лист» — моя последняя картина, Том.
Glen Wesman Латынь. Хорошая старая латынь. «Последний лист» — моя последняя картина, Том.
Thomas Kinkade А... Нет. Глен, нет.
Glen Wesman Я пытался изобразить свою боль, показать безысходность мира без Николь, но потом ты пришёл с свечой прошлой ночью, и я понял, каким должен быть памятник Николь. Не тьмой, а светом. Иногда нам едва удаётся увидеть небо сквозь лес. Я рисовал листья, но не замечал свет за ними. Теперь я вижу. Это всё, что мне нужно теперь.
Glen Wesman Я пытался изобразить свою боль, показать безысходность мира без Николь, но потом ты пришёл с свечой прошлой ночью, и я понял, каким должен быть памятник Николь. Не тьмой, а светом. Иногда нам едва удаётся увидеть небо сквозь лес. Я рисовал листья, но не замечал свет за ними. Теперь я вижу. Это всё, что мне нужно теперь.
🧡
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