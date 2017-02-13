«Нам нужны свои Бэтмены и Супермены!» – заявил как-то Сарик Андреасян, после чего снял историю про сверхлюдей, генетически измененных еще в сороковых годах прошлого века добровольно и не очень. «Защитники» - первый российский фильм про супергероев, пионер будущей франшизы. Режиссер уже приступил к работе над сиквелом, вдохновившись откликами за рубежом. Следующая часть планируется в сотрудничестве с китайскими коллегами, что обещает присоединение к четверке…
На Защитники
Сценарий на 2-3 листа крупным почерком, никакой глубинной идеи, экшн отсутствует в принципе. Полбюджета фильва вбухали не в сьемку, а в рекламу. Абсолютно лишние сцены, например с молитвой в храме, по 5-10 минут сцены с тупыми диалогами героев без визуализаций, у героев каменные лица без эмоций, спецэффекты на троечку.
Не верите мне, посмотрите отзывы блоггеров в интернете.
Шучу конечно …
Фильм конечно одноразовый (как и большинство «западных» сказок-боевиков), сюжет и диалоги слабоваты, масштабности кое-где не хватает, «тётя» майор – отстой …. Видимо сказывается разница в финансировании при производстве фильмов (у нас и у «них»)
Но…. Спецэффекты вполне приличные для Российского кино и не сильно уступают «поганому Голливуду».
Вывод: женщинам фильм не смотреть. Суровым мужикам – смотреть!
Будьте добрее друзья, не надо Российское кино изначально воспринимать с негативом. Процесс то видно идет! «Мультики» на компах уже хорошо рисуют. Скоро будет прорыв ….
Всем успехов! С патриотической "натяжкой" ставлю 8 баллов.
Кстати, после "Защитников" сразу пошли на "Обитель зла.Последняя глава", который тоже очень понравился. Правда был тяжеловат.
1. Надо найти режиссера, который будет приводить все "смазливые" сцены в абсурд. Обязательно с 10 секундным переходом от сцен сражения к душевной сцене непременно с соответствующей музыкой.
2. Не смотря на то, что почти весь фильм сделан на компьютере и достаточно качественно в самой красочной сцене (прогулка по трубе к останкинской башне) найти школьника, который топорно нарисует самого большого героя (медведя).
3. Вставлять на протяжение всего фильма абсурдно-эпические сцены (поиск "сверхлюдей" в командном центре, разговор про "не готовность" человечества принять "защитников" в конце фильма).
4. Сделать абсурдными "решения проблем" (весь фильм чего-то делали, сражались, а потом им сказали что можно передать энергию друг другу и одним пси-ударом всё разнесли).
5. Главные герои должны быть бессмертными и чудесным образом воскрешаться, а гениальные учёные ("ой, а мы думали вы давно умерли") приходить в самый нужный момент (и кстати ученые то же должны быть не убиваемые)
Вывод:
Стоит ли сходить на этот фильм? Думаю СТОИТ. НО! Не ожидайте от него сильного сюжета. Воспринимайте как юмор все нелепости в сюжете.
Красивый фильм с ужасными диалогами. Сценарий хромает на все четыре лапы.
Это же просто пиз....ц, не надо пожалуйста не выпускайте такого на экран.
Какой-то российский болливуд, но намного хуже
Когда-то «Сорвиголова» с Беном Аффлеком был признан худшим фильмом-комиксом. Райан Рейнольдс до сих пор стыдится своей роли в «Зелёном фонаре» и первой версии Дэдпула в «Люди Икс: Начало. Росомаха». Но пришло время им подвинуться и успокоиться. Идут русские «Защитники», наш ответ американским комиксам, как их подавали во всяческих промо. В связи с этим всё время лезет на ум высказывание Сергея Шнурова о российском кино: «У нас бесконечный ответ Голливуду. Голливуд вопросы не задавал, а мы ему постоянно навязываем свой ответ. И это довольно дико и странно выглядит: молчащий Голливуд, буквально повёрнутый за...цей к нам, а мы постоянно в эту за...цу что-то кричим».
Примерно так и вышло. Вместо того, чтобы снять простое и действительно русское кино (и это не в плане русских народных персонажей, на это как раз замахнулись, а в плане атмосферы) зачем-то попытались сделать отражение модных тенденций в американских фильмах-комиксах. Вот только зеркало оказалось кривым, как и руки режиссёра.
И речь сейчас не идёт о качестве спецэффектов. Понятное дело, бюджет фильма, довольно высокий для российского производства, даже и близко не лежит к тем деньгам, которые вкладывают в мировые блокбастеры. Хотя любители оправдываться только этим почему-то забывают, что значительная часть бюджета американских фильмов идёт на гонорары таким актёрам, как Роберт Дауни-младший. Но так и быть, о спецэффектах больше ни слова, к ним придираться не будем.
Хотя нет, извините, одно слово всё-таки сказать придётся – «штаны». Настолько глупый и явный ляп, что его обойти невозможно. Когда один из героев превращается в медведя, у него рвутся штаны. Когда он снова становится человеком – штаны на месте. Это ведь даже не из разряда «внимательные фанаты заметили», это то, что видно при первом же просмотре. Неужели авторы сами не пересматривали фильм? Тем более, что этот вопрос уже неоднократно появлялся, например в «Невероятном Халке».
Но всё, о спецэффектах забываем. Говорим только о сюжете, сценарии и актёрской игре. И, увы, плохо всё. Вот действительно всё. И это при том, что от ожидания от фильма были далеко не самые высокие, никто не просил глубины «Хранителей» и «Тёмного рыцаря» и даже глобальности «Мстителей». Можно было просто снять простой комикс, поклонники бы одобрили саму попытку. Достаточно написать добротный сценарий и сыграть так, чтобы зритель поверил. Но нет, захотели сразу дать глобальности и пафоса, кусками скопировав американские фильмы.
На даже и это могло бы смотреться вполне неплохо, но провалы сценария следуют один за другим. Неясна даже сама завязка, почему злодей стал злодеем, почему сами «Защитники» (люди, которых подвергли генетическим экспериментам) его ненавидят, хоть он и дал им силу и долгую жизнь. В «Дэдпуле» ведь это раскрыли легко и понятно, при том, что фильм был комедийным. А дальше только вопросы и никаких ответов. Как вышло, что они скрывались 70 лет, а потом их нашли за 5 минут через заголовки жёлтой прессы? Почему девушка, потерявшая память соглашается им помогать? Как выходит, что она умеет контролировать температуру своего тела, но её легко замораживают? Почему человека, который двигается быстрее пули так легко поймать? Почему злодей сначала их захватывает, а потом просто бросает, а всех его помощников (которых не смогли победить сильнейшие герои) спокойно обезвреживают обычные солдаты? И множество других вопросов.
Но всё это пытаются прикрыть пафосом. Все персонажи постоянно произносят речи и стоят в красивых позах. Но ведь это нелепо. Если уж копировать американские фильмы, то там такие сцены обычно заканчиваются какой-то шуткой (яркий пример – «Стражи галактики»). А уж если делается серьёзно, то так, чтобы аж кровь стыла, как первая встреча Бэтмена с Суперменом в одноимённом фильме. Но нет, здесь всё нелепо, неправдоподобно, но очень серьёзно. Каждый герой рассказывает свою трагическую историю, которая в итоге никак не влияет на сюжет. Самое показательное – речь Арсуса, который боится, что однажды окончательно превратится в медведя и не сможет снова стать человеком. Ну и всё. Он просто боится, это ничем не заканчивается. Понятно, что это снова аналогия с Халком, но ведь у того бывали реальные срывы. Точно так же Хан (он двигается быстрее ветра. То есть как Флэш, только ещё с мечами) рассказывает как убил брата.
Финал фильма так же нелеп, как и всё остальное. Герои сражаются со злодеем (который, кстати, выглядит как Бэйн из «Тёмный рыцарь: возрождение легенды», но резиновый), но проигрывают. А потом им из ниоткуда сообщают, что они могут объединить свои силы. Это явная калька на всё тех же «Стражей галактики» или «Фантастическую четвёрку». Вот только есть большая разница: в указанных фильмах герои сами приходили к этому. В том и заключалась главная мораль, победить можно только поняв, что вы семья. А здесь им это просто говорят, никакого развития, самоосознания или чего-то подобного.
В целом фильм – крайне печальное зрелище. Достаточно неуклюжая попытка сделать дешёвую копию американских блокбастеров без толкового сценария и совершенно без души.
Если оценивать в баллах, то максимум 2 из 10, хотя и этого много.
У нас как-то все так всегда: кто-то один что-то сделает, и потом во всех фильмах все это делают, особенно касается спецэффектов, графики и слоу моушен, ставят везде, лишь бы поставить, а куда, зачем... Иногда получается как корове седло.
Алину Ланину всегда любила за роли в сериалах, она такая нежная и милая девушка, но тут чет зря, наверное... Хотя вроде и уже роль в полном метре есть.
В общем, повторно смотреть даже те же 30 минут не стала бы, но его теперь по телеку будут до дыр крутить, конечно же :))
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