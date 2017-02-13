Наша рецензия

«Нам нужны свои Бэтмены и Супермены!» – заявил как-то Сарик Андреасян, после чего снял историю про сверхлюдей, генетически измененных еще в сороковых годах прошлого века добровольно и не очень. «Защитники» - первый российский фильм про супергероев, пионер будущей франшизы. Режиссер уже приступил к работе над сиквелом, вдохновившись откликами за рубежом. Следующая часть планируется в сотрудничестве с китайскими коллегами, что обещает присоединение к четверке…