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Защитники 2017 / Россия
7.4 Оцените
328 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Защитники»

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Наша рецензия

«Нам нужны свои Бэтмены и Супермены!» – заявил как-то Сарик Андреасян, после чего снял историю про сверхлюдей, генетически измененных еще в сороковых годах прошлого века добровольно и не очень. «Защитники» - первый российский фильм про супергероев, пионер будущей франшизы. Режиссер уже приступил к работе над сиквелом, вдохновившись откликами за рубежом. Следующая часть планируется в сотрудничестве с китайскими коллегами, что обещает присоединение к четверке…

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Дима Степаненков 13 февраля 2017, 11:34
я даже сейчас могу сказать,что фильм параша будет...но наврятли переплюнет Притяжение...его же вроде не Бондарчук снимает
13 февраля 2017, 11:34 Ответить
Ирина Самойлова 13 февраля 2017, 12:55
в ответ на сообщение Дима Степаненков от 13 февраля 2017, 11:34
Снимает Сарик Андреасян! Его последний фильм был очень сильным! Посмотрите "Землетрясение".
13 февраля 2017, 12:55 Ответить
Дима Степаненков 23 февраля 2017, 16:26
в ответ на сообщение Ирина Самойлова от 13 февраля 2017, 12:55
посмотрю...
23 февраля 2017, 16:26 Ответить
Лайна Дьякону 23 февраля 2017, 16:26
Оценка
А мне фильм понравился! Довольно забавный и красивый!
23 февраля 2017, 16:26 Ответить
Михаил Алексеенко 24 февраля 2017, 14:54
Оценка
Наконец то нормальный Российский фильм !никакой долгой завязки. Эффекты на уровне. Все норм! Смотреть можнл
24 февраля 2017, 14:54 Ответить
aleksan.pustinno 24 февраля 2017, 15:55
Оценка
Сколько стоит билет
На Защитники
24 февраля 2017, 15:55 Ответить
Vesko_petkov Vhzqgstp 24 февраля 2017, 19:53
Оценка
Хороший фильм!
24 февраля 2017, 19:53 Ответить
Николай Спиринг 25 февраля 2017, 00:21
Оценка
Как говорится "с говна конфету лепят", но тут наоборот! У вас, комедии получаются! Ну не лезьте в фантастику,а то еще человека-паука надумайте скопировать.
25 февраля 2017, 00:21 Ответить
angel198702 25 февраля 2017, 20:45
Оценка
Фильм слабенький.одноразовый.3D эффекты не какие...
25 февраля 2017, 20:45 Ответить
Natali6502 26 февраля 2017, 01:05
Мура. Какой-то недоработанный фильм, что-то скомкали, что-то затянули. Может это задумывалось как пародия на голливудских супергероев? Жалко потраченных денег. А говорят,что ещё продолжение будет.
26 февраля 2017, 01:05 Ответить
Daniil Gudzhev 26 февраля 2017, 03:59
Оценка
Боже мой... это такая редкостная гадость! Хуже этого фильма я наверно ничего в своей жизни не видел. Музыка вообще не в тему, диалоги никакие, ну разве что может за весь фильм было пару спецэффектов но и то никакие... ржали всем залом, хотелось уйти ещё в первые 15 минут, но решили досидеть... с надеждой а вдруг, ну хоть что нить... за что рейтинг 8,9?... я бы ему и 1 не поставил! В итоге потерянные 1,5 часа и 720 рублей)) советую всем - НЕ тратьте время, лучше сходите в спортзал.
26 февраля 2017, 03:59 Ответить
SKY 26 февраля 2017, 06:45
в ответ на сообщение Daniil Gudzhev от 26 февраля 2017, 03:59
Оценка
Не может быть! 😳
26 февраля 2017, 06:45 Ответить
fas.sdv 26 февраля 2017, 08:01
Оценка
Это тот случай когда не можешь подобрать слов на сколько это плохой фильм! Его даже фильмом то называть не хочется! Люди ? Какой хороший фильм, какой норм? Это что то ужасное, безвкусное, не логичное, глупое, нудное ....
26 февраля 2017, 08:01 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2017, 12:08
в ответ на сообщение aleksan.pustinno от 24 февраля 2017, 15:55
Добрый день. Все зависит от кинотеатра и времени сеанса. Перейдите во вкладку "расписание".
26 февраля 2017, 12:08 Ответить
Александр Снегирев 26 февраля 2017, 21:55
Худший фильм из тех, что я смотрел за деньги. От начала и до конца мрак. Единственное, что держало в зале, ждали пока отдадут машину из сервиса. Не тратьте время.
26 февраля 2017, 21:55 Ответить
Илья Черкашин 27 февраля 2017, 08:26
Оценка
Фильм - Шлак. Не ходите, люди. Фильм снят так плохо, что даже не смешно. Не нужно кормить копейкой халтурщика-режиссера Сарика Андреасяна.
Сценарий на 2-3 листа крупным почерком, никакой глубинной идеи, экшн отсутствует в принципе. Полбюджета фильва вбухали не в сьемку, а в рекламу. Абсолютно лишние сцены, например с молитвой в храме, по 5-10 минут сцены с тупыми диалогами героев без визуализаций, у героев каменные лица без эмоций, спецэффекты на троечку.
Не верите мне, посмотрите отзывы блоггеров в интернете.
27 февраля 2017, 08:26 Ответить
Лилия Самойлова 27 февраля 2017, 15:58
Оценка
За что такой высокий рейтинг? Г.... редкостное, плоские, тупые диалоги, отвратительная игра актеров, белобрысая баба майор вообще жесть, как можно было этой чудовищной актрисе с губами утками дать ведущую роль, по идее она должны была сопереживать защитникам, но актерская игра явно не её конёк. Основная идея фильма не понятна, персонажи какие то недоделанные, толи люди икс, толи ассасин. Продолжения точно не надо!!!!
27 февраля 2017, 15:58 Ответить
Антон Морозов 27 февраля 2017, 18:34
Оценка
Не смотрел, но осуждаю
27 февраля 2017, 18:34 Ответить
Daniil Gudzhev 27 февраля 2017, 19:43
в ответ на сообщение SKY от 26 февраля 2017, 06:45
Оценка
Ещё как может))))😉👆
27 февраля 2017, 19:43 Ответить
Владимир Камардин 28 февраля 2017, 22:14
Оценка
фильм понравился класс он же первый такой !!! РАССАСЁТСЯ ещё правда актриса с сериала маша и саша жена алигарха выглядела смешно и не серьёзно вот та женщина в форме куда лучше выглядело а от той ждал что то комичное всегда !!
28 февраля 2017, 22:14 Ответить
Александр 1 марта 2017, 16:46
Оценка
Похоже большинство отзывов оставили взломавшие сайт проплаченные американские хакеры, подлые любители Голливудских сказок!
Шучу конечно … 
Фильм конечно одноразовый (как и большинство «западных» сказок-боевиков), сюжет и диалоги слабоваты, масштабности кое-где не хватает, «тётя» майор – отстой …. Видимо сказывается разница в финансировании при производстве фильмов (у нас и у «них»)
Но…. Спецэффекты вполне приличные для Российского кино и не сильно уступают «поганому Голливуду».
Вывод: женщинам фильм не смотреть. Суровым мужикам – смотреть!
Будьте добрее друзья, не надо Российское кино изначально воспринимать с негативом. Процесс то видно идет! «Мультики» на компах уже хорошо рисуют. Скоро будет прорыв ….
Всем успехов! С патриотической "натяжкой" ставлю 8 баллов.
1 марта 2017, 16:46 Ответить
jultixomir2000 3 марта 2017, 13:35
Оценка
Ходили 28 февраля на "Защитники" в Спб., не обращая ни на какие там отзывы( в основном негативные). Я им просто не верю. У каждого свой вкус на творчество. И я не являюсь фанатом америкосовских фильмов.Фильм просто класс!!! Захватывал и не оставил равнодушными. Ждём продолжение. Полюбились супер-герои. У каждого своя индивидуальность. Фильм легкий, красивый с прекрасной графикой, спецэффектами, музыкальным сопровождением. Понравилось также отсутствие в фильме крови, насилия,секса, пошлостей. Идеален для семейного просмотра. Советую не обращать внимание на какие-то недочеты, недоделки. У америкосов их тоже полно. Просто воспитанное поколение на американском кино, закрывает на недостатки фильмов глаза. Если кто не знает, этот короткометражный фильм является разминочным. Его цель показать саму идею и раскрыть самих супер-героев с их супер-способностями. Познакомить зрителя. Предистория и дальнейшее раскрытие сюжета- впереди. Вся круть будет дальше. Не стоит ругать Сарика и его команду. Они просто молодцы. Живые съемки проходили быстро, всего несколько месяцев. Дальше съемки продолжения фильма будут происходить вместе с зарубежными партнерами. Я думаю, что в будущем это будет крутой проект и самое интересное впереди.Сарик утрет нос всем фанатам Марвела и т.п. Надо просто проще быть. С уважением относиться к творчеству. Сарику хочу пожелать интересных идей, задумок, удачи.
Кстати, после "Защитников" сразу пошли на "Обитель зла.Последняя глава", который тоже очень понравился. Правда был тяжеловат.
3 марта 2017, 13:35 Ответить
jultixomir2000 3 марта 2017, 16:40
в ответ на сообщение Vesko_petkov Vhzqgstp от 24 февраля 2017, 19:53
Оценка
Фильм реально зацепил! Класс! Не пойму тех, кто поливает грязью. Сплошная антиреклама кругом. Твари.
3 марта 2017, 16:40 Ответить
rukoiatka 3 марта 2017, 19:40
Оценка
Хороший фильм! Нам с сыном, 7 лет понравился. Фильм нормально снят,в меру интересный. Стало даже как то за родину приятно)))
3 марта 2017, 19:40 Ответить
Екатерина Шторм 4 марта 2017, 22:02
Оценка
Такая хрень. Абсолютно нулевое развитие сюжета, персонажей. Весь фильм они пинают злодея, а он их. Даже имена главных героев не запомнились. Скука и нудятина.
4 марта 2017, 22:02 Ответить
Натали Исупова 4 марта 2017, 22:54
Голивудские супергерои имеют истоки в комиксах, а у нас непонятно, что получилось. Ну были же и есть собственные писатели фантасты, с замечательными произведениями Олди, Дьяченко, Логинов. И были Булычев, Беляев, Стругацкие. Чтоб их не экранизировать-то? Нет, надо придумать бред какой то с притаскиванием с помощью останкинской телебашни спутника замороженного. Откуда у него там в соплах топливо вдруг появилось? Ладно, мутант управлял всякой электроникой, а чем там в грузовиках с механической коробкой передач управлять? Магнето притягивал железо, а тут камни.. Как? Почему именно камни, а не заодно пластик, стекло и прочую ерунду? Ходила с сыном... Так вот он пол фильма ждал, чтобы этот оборотень уж наконец превратился в медведя насовсем и не мучился уж. Как азиат своими серпами-крыльями себе самому голову не отчекрыжил тоже неясно, совершенно нелепая и неудобная конструкция. Тупые клоны видят в инфракрасном свете невидимую бабу, но все равно не реагируют, как же.. это все обман зрения, пусть себе идет. Нелепое умение, невидимая в жидком состоянии - заморозил и разбил с полпинка.
4 марта 2017, 22:54 Ответить
Blakvoron 5 марта 2017, 13:05
Оценка
Вообще говоря, довольно трудно сделать плохой фильм с хорошим бюджетом, красивыми актерами (именно красивыми) и "супергеройской" идеей. Но данной картине это удалось! Я раскрыл секрет этой невероятно трудной задачи:
1. Надо найти режиссера, который будет приводить все "смазливые" сцены в абсурд. Обязательно с 10 секундным переходом от сцен сражения к душевной сцене непременно с соответствующей музыкой.
2. Не смотря на то, что почти весь фильм сделан на компьютере и достаточно качественно в самой красочной сцене (прогулка по трубе к останкинской башне) найти школьника, который топорно нарисует самого большого героя (медведя).
3. Вставлять на протяжение всего фильма абсурдно-эпические сцены (поиск "сверхлюдей" в командном центре, разговор про "не готовность" человечества принять "защитников" в конце фильма).
4. Сделать абсурдными "решения проблем" (весь фильм чего-то делали, сражались, а потом им сказали что можно передать энергию друг другу и одним пси-ударом всё разнесли).
5. Главные герои должны быть бессмертными и чудесным образом воскрешаться, а гениальные учёные ("ой, а мы думали вы давно умерли") приходить в самый нужный момент (и кстати ученые то же должны быть не убиваемые)

Вывод:
Стоит ли сходить на этот фильм? Думаю СТОИТ. НО! Не ожидайте от него сильного сюжета. Воспринимайте как юмор все нелепости в сюжете.
5 марта 2017, 13:05 Ответить
Наталия 8 марта 2017, 22:42
Пошла посмотреть 8 марта, что это за зверь такой – российский фильм про супергероев. Визуальный ряд мне понравился – красивые картинки. На фоне интересных декораций актеры принимали различные позы. Особенно воодушевила женщина-майор с выпяченными губами, пытающая изобразить позу поинтереснее. Но на удивление, актеры на экране всё таки двигались, а не только стояли, изображая статуи. И если бы фильм был без диалогов – я получила бы эстетическое удовольствие. Но диалоги – это что-то. Такое впечатление, что их писал неодушевленный робот без юмора, недавно обучившийся говорит простые и короткие фразы на русском языке. Зато, как мне показалось, весь фильм сохранялась интрига. Все ждали, когда медведь вернется в человеческий облик, будут ли на нем штаны, или он их порвет и потеряет и будет бегать уже без штанов. Во всяком случае, маечки он трудолюбиво рвал.
Красивый фильм с ужасными диалогами. Сценарий хромает на все четыре лапы.
8 марта 2017, 22:42 Ответить
Сергей Сенин 6 мая 2017, 09:35
Оценка
Боже сделай так что бы больше не снимали такого, я даже не знаю какое слово подобрать что бы описать это.
Это же просто пиз....ц, не надо пожалуйста не выпускайте такого на экран.
Какой-то российский болливуд, но намного хуже
6 мая 2017, 09:35 Ответить
Алексей Хромов 7 июня 2017, 13:57
Дозащищались
Когда-то «Сорвиголова» с Беном Аффлеком был признан худшим фильмом-комиксом. Райан Рейнольдс до сих пор стыдится своей роли в «Зелёном фонаре» и первой версии Дэдпула в «Люди Икс: Начало. Росомаха». Но пришло время им подвинуться и успокоиться. Идут русские «Защитники», наш ответ американским комиксам, как их подавали во всяческих промо. В связи с этим всё время лезет на ум высказывание Сергея Шнурова о российском кино: «У нас бесконечный ответ Голливуду. Голливуд вопросы не задавал, а мы ему постоянно навязываем свой ответ. И это довольно дико и странно выглядит: молчащий Голливуд, буквально повёрнутый за...цей к нам, а мы постоянно в эту за...цу что-то кричим».

Примерно так и вышло. Вместо того, чтобы снять простое и действительно русское кино (и это не в плане русских народных персонажей, на это как раз замахнулись, а в плане атмосферы) зачем-то попытались сделать отражение модных тенденций в американских фильмах-комиксах. Вот только зеркало оказалось кривым, как и руки режиссёра.

И речь сейчас не идёт о качестве спецэффектов. Понятное дело, бюджет фильма, довольно высокий для российского производства, даже и близко не лежит к тем деньгам, которые вкладывают в мировые блокбастеры. Хотя любители оправдываться только этим почему-то забывают, что значительная часть бюджета американских фильмов идёт на гонорары таким актёрам, как Роберт Дауни-младший. Но так и быть, о спецэффектах больше ни слова, к ним придираться не будем.

Хотя нет, извините, одно слово всё-таки сказать придётся – «штаны». Настолько глупый и явный ляп, что его обойти невозможно. Когда один из героев превращается в медведя, у него рвутся штаны. Когда он снова становится человеком – штаны на месте. Это ведь даже не из разряда «внимательные фанаты заметили», это то, что видно при первом же просмотре. Неужели авторы сами не пересматривали фильм? Тем более, что этот вопрос уже неоднократно появлялся, например в «Невероятном Халке».

Но всё, о спецэффектах забываем. Говорим только о сюжете, сценарии и актёрской игре. И, увы, плохо всё. Вот действительно всё. И это при том, что от ожидания от фильма были далеко не самые высокие, никто не просил глубины «Хранителей» и «Тёмного рыцаря» и даже глобальности «Мстителей». Можно было просто снять простой комикс, поклонники бы одобрили саму попытку. Достаточно написать добротный сценарий и сыграть так, чтобы зритель поверил. Но нет, захотели сразу дать глобальности и пафоса, кусками скопировав американские фильмы.

На даже и это могло бы смотреться вполне неплохо, но провалы сценария следуют один за другим. Неясна даже сама завязка, почему злодей стал злодеем, почему сами «Защитники» (люди, которых подвергли генетическим экспериментам) его ненавидят, хоть он и дал им силу и долгую жизнь. В «Дэдпуле» ведь это раскрыли легко и понятно, при том, что фильм был комедийным. А дальше только вопросы и никаких ответов. Как вышло, что они скрывались 70 лет, а потом их нашли за 5 минут через заголовки жёлтой прессы? Почему девушка, потерявшая память соглашается им помогать? Как выходит, что она умеет контролировать температуру своего тела, но её легко замораживают? Почему человека, который двигается быстрее пули так легко поймать? Почему злодей сначала их захватывает, а потом просто бросает, а всех его помощников (которых не смогли победить сильнейшие герои) спокойно обезвреживают обычные солдаты? И множество других вопросов.

Но всё это пытаются прикрыть пафосом. Все персонажи постоянно произносят речи и стоят в красивых позах. Но ведь это нелепо. Если уж копировать американские фильмы, то там такие сцены обычно заканчиваются какой-то шуткой (яркий пример – «Стражи галактики»). А уж если делается серьёзно, то так, чтобы аж кровь стыла, как первая встреча Бэтмена с Суперменом в одноимённом фильме. Но нет, здесь всё нелепо, неправдоподобно, но очень серьёзно. Каждый герой рассказывает свою трагическую историю, которая в итоге никак не влияет на сюжет. Самое показательное – речь Арсуса, который боится, что однажды окончательно превратится в медведя и не сможет снова стать человеком. Ну и всё. Он просто боится, это ничем не заканчивается. Понятно, что это снова аналогия с Халком, но ведь у того бывали реальные срывы. Точно так же Хан (он двигается быстрее ветра. То есть как Флэш, только ещё с мечами) рассказывает как убил брата.

Финал фильма так же нелеп, как и всё остальное. Герои сражаются со злодеем (который, кстати, выглядит как Бэйн из «Тёмный рыцарь: возрождение легенды», но резиновый), но проигрывают. А потом им из ниоткуда сообщают, что они могут объединить свои силы. Это явная калька на всё тех же «Стражей галактики» или «Фантастическую четвёрку». Вот только есть большая разница: в указанных фильмах герои сами приходили к этому. В том и заключалась главная мораль, победить можно только поняв, что вы семья. А здесь им это просто говорят, никакого развития, самоосознания или чего-то подобного.

В целом фильм – крайне печальное зрелище. Достаточно неуклюжая попытка сделать дешёвую копию американских блокбастеров без толкового сценария и совершенно без души.

Если оценивать в баллах, то максимум 2 из 10, хотя и этого много.
7 июня 2017, 13:57 Ответить
Мария Мироненко 10 октября 2017, 18:34
Фильм, мягко говоря, так себе... Смотрела фоном по телеку минут 30, переключила канал, потому что ну как-то несерьезно все...
У нас как-то все так всегда: кто-то один что-то сделает, и потом во всех фильмах все это делают, особенно касается спецэффектов, графики и слоу моушен, ставят везде, лишь бы поставить, а куда, зачем... Иногда получается как корове седло.
Алину Ланину всегда любила за роли в сериалах, она такая нежная и милая девушка, но тут чет зря, наверное... Хотя вроде и уже роль в полном метре есть.
В общем, повторно смотреть даже те же 30 минут не стала бы, но его теперь по телеку будут до дыр крутить, конечно же :))
10 октября 2017, 18:34 Ответить
Артем Чесалов 6 февраля 2020, 00:12
в ответ на сообщение Алексей Хромов от 7 июня 2017, 13:57
Просто по фактам раскатал)
6 февраля 2020, 00:12 Ответить
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