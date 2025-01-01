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Цитаты из фильма Маска
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Цитаты
Leonardo
Я хочу завоевать любовь девушки. Она прекрасна, словно цветок, но я хочу и напугать её. Нет, не напугать. Наказать. Да, я хочу наказать её.
🧡
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🥺
🤔
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