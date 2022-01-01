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Маска
Маска, 1988: актеры и роли
La maschera
Маска
1988 / Италия
5.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Маска, 1988: актеры и роли
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Режиссер
Фьорелла Инфашелли
Fiorella Infascelli
В ролях
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Майкл Мэлоуни
Michael Maloney
Федор Шаляпин мл.
Роберто Херлицка
Roberto Herlitzka
Альберто Кракко
Alberto Cracco
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