Dr. Feckinham А на что вы готовы умереть, леди Джейн?

Jane Я готова умереть, чтобы освободить наш народ от оков предрассудков и суеверий.

Dr. Feckinham Какие суеверия ты имеешь в виду?

Jane Ну, например, вера в то, что кусок хлеба может стать телом нашего Спасителя, отец.

Dr. Feckinham Разве Он не сказал на Тайной Вечере: «Примите, ешьте, это тело Мое»?

Jane Он также говорил: «Я — лоза, Я — дверь». Был ли Он лозой? Был ли Он дверью?

Dr. Feckinham Кто тебя учил говорить такие вещи?