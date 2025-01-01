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Киноафиша Фильмы Леди Джейн Цитаты из фильма Леди Джейн

Цитаты из фильма Леди Джейн

Jane [переводя с греческого] Душа взмывает в вечный мир -
[думает, поправляется]
Jane невидимый. Но, прибыв туда, она уверена в блаженстве и вечно живет в раю.
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Dr. Feckinham А на что вы готовы умереть, леди Джейн?
Jane Я готова умереть, чтобы освободить наш народ от оков предрассудков и суеверий.
Dr. Feckinham Какие суеверия ты имеешь в виду?
Jane Ну, например, вера в то, что кусок хлеба может стать телом нашего Спасителя, отец.
Dr. Feckinham Разве Он не сказал на Тайной Вечере: «Примите, ешьте, это тело Мое»?
Jane Он также говорил: «Я — лоза, Я — дверь». Был ли Он лозой? Был ли Он дверью?
Dr. Feckinham Кто тебя учил говорить такие вещи?
Jane Не думаете ли вы, что я могла бы сама до этого додуматься?
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Guilford В ночь, когда мне сообщили, что меня ждёт неведомое блаженство, я успел побывать в нескольких трактирах, увидеть потасовку с медведем и даже оказался в суффолькских борделях, наслаждаясь прелестями ночной дамы. До этого момента, должен сказать, вечер сложился весьма удачно. Но долг зовёт.
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[Джейн, протестантка, наблюдает, как леди Энн Уортон делает реверанс и крестится перед святым хлебом, который католики считают истинным телом Христа]
Jane Зачем ты делаешь реверанс?
Lady Anne Я кланяюсь Пресвятой Гостии, сударыня. Тому, кто создал нас всех.
Jane А, понятно! Значит, Бог тебя создал, а пекарь, видимо, Бога!
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Guilford Я думал, понимаешь, я гадал: раз мы теперь вместе, как же, чёрт возьми, мы проведём эти дни?
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Guilford Давай, спроси меня.
Jane Что?
Guilford Чего я хочу.
Jane Чего ты хочешь?
Guilford О, думаю, ты знаешь. Я хочу мир, где людей не клеймят и не обращают в рабство только за то, что они не могут вырастить себе еду. Давай.
Jane Ну,
[разбивает бокал]
Jane Всё кончено.
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Doctor Feckenham [последние слова] Душа улетает в невидимый мир. Прибыв туда, она обретает блаженство и вечно живёт в раю.
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Guilford Мозг — хрупкий орган, Джейн. Малейшее давление — и он трескается. Его не завернёшь в маленькое сердечко.
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Jane Ты им отдал все эти деньги, а они тебе их просто обратно швырнули?
Guilford Деньги? Ты знаешь, что случилось с их ценностью?
Jane Нет.
[Гилфорд подсовывает Джейн монету]
Guilford Что это?
Jane Пенни.
Guilford Нет, это шиллинг.
Jane Не может быть, шиллинги делаются из серебра.
Guilford Должны были, раньше так и было. Но теперь нет. Поэтому шиллинг больше не стоит шиллинга. Ты вообще понятия не имеешь, что происходит, да?
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Guilford Скажи, ты видел его грудь?
Jane Да, на ней был знак.
Guilford Нет, это не просто знак. Его выжгли раскалённым железом.
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Guilford [вместе, сидят, лицом друг к другу, полураздеты] Тогда так и сделаем.
Jane О, да. Сделаем.
Guilford Мы улетим.
Jane Мы улетим.
Guilford Прочь, вне досягаемости.
Jane Очень далеко.
Guilford Их прикосновение не сможет нас осквернить — и наконец, мы будем...
Jane Ничем.
Guilford Никем.
Jane Друг для друга.
Guilford Только на этот раз — навсегда.
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Mrs. Ellen Пословица гласит: «Чудо длится девять дней — а потом щенячьи глазки открываются». Так что же происходит на десятый день?
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John Dudley, Duke of Nothumberland Живой *пёс* лучше мёртвого льва — как ты, наверное, знаешь.
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Guilford Чёрт побери!
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Dr. Feckinham Для меня честь говорить с человеком, чья любовь к знаниям светится так ярко, как у вас.
Jane Это мое единственное удовольствие, доктор Фекинхэм.
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Sir John Bridges [с отвращением] Отсрочки для тех, кто возвращается в Рим!
John Dudley, Duke of Nothumberland Ах... Ну, тогда...
[цинично]
John Dudley, Duke of Nothumberland Радуйся, Мария.
Sir John Bridges Что?
John Dudley, Duke of Nothumberland [перекрещивается]
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Jane В следующий раз, когда я увижу твоё лицо, хочу видеть его навеки.
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King Edward VI [утешает Джейн, которую избила мать за отказ выйти замуж за Гилфорда] Меня не избивали. У них был мальчик. Если я что-то сделаю плохое, они били бы его вместо меня. Понимаешь? Тебе следовало родиться наследницей трона. Хотя, с другой стороны, это сделало всё только хуже. Понимаешь? Но это был его долг, как и мой — страдать за его страдания вместо него. Так же, как сейчас твоя обязанность — слушаться родителей и короля.
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Jane Гилфорд, всегда ли так должно быть? Разве сильные не могут быть добрыми?
Guilford Кто знает?
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Guilford [вместе, на коленях, лицом друг к другу, голые] Значит, так и сделаем.
Jane Да, сделаем.
Guilford Мы улетим.
Jane Мы улетим, далеко.
Guilford Наконец-то.
Jane Мы станем ничем. Никем. Только друг для друга.
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Frances Grey, Duchess of Suffolk Ты *тупая* девчонка! Глупая! Упрямая! Маленькая девочка! Но, в конце концов, мы — Королева.
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John Dudley, Duke of Nothumberland Кто бы мог подумать, что чёрная овца, самый блудливый из всех блудливых, найдёт такую простую и чистую любовь?
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Jane Всё кончено?
Guilford Всё кончено.
Jane Все эти великие лорды и епископы с их торжественным обещанием служить мне даже до смерти. Девять дней.
Guilford Надо было ключи при себе держать.
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Guilford Отец, ты предал меня.
John Dudley, Duke of Nothumberland Как, предал?
Guilford Ты поставишь под угрозу свою душу — ради ещё нескольких жалких лет жизни!
John Dudley, Duke of Nothumberland Знаешь, это не кажется таким уж жалким, когда ты вот-вот всё потеряешь.
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Jane Знаешь, ты говоришь о своей душе.
Guilford Нет, ты говоришь о своём разуме!
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Dr. Feckinham Платон, на греческом! Нелегко.
Jane Ты так не считаешь?
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Guilford Кто эта женщина? Я не знаю, кто вы.
Jane Я тоже не знаю.
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Guilford [вместе, голые в постели] Ты знал об этом?
Jane Что?
Guilford О том, что мы только что сделали.
Jane Ну, только в самых общих чертах. В отличие от тебя.
Guilford Не совсем.
Jane Что?
Guilford Ты имеешь в виду мою даму ночи.
Jane Ну да, именно так.
Guilford Обмяк.
Jane Кто обмяк?
Guilford Я. Дошёл до кровати — и потом — пробел. Полный провал. Ужасное унижение.
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Guilford Я просто не думаю, что наши родители...
Jane Да?
Guilford Позволят нам оставаться такими.
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Jane Разбуди меня, разбуди! Это кошмар! Разбуди меня!
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John Dudley, Duke of Nothumberland Наши лодки сожжены, мэм. Обратно пути нет.
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Guilford Джейн, мы как монета.
Jane Как это?
Guilford С орлом с одной стороны и львом с другой. Сердце Англии. И одна сторона без другой — ничто, но вместе мы можем остаться чистыми. Сильные всё ещё могут быть добрыми.
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John Dudley, Duke of Nothumberland Зачем ты опозорил меня, Гилфорд?
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Dr. Feckinham Топор палача опустился. Это был один удар. Он не мог чувствовать боли.
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Princess Mary Ты не послушалась моего предупреждения, кузина Джейн.
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Princess Mary Ты вышла замуж в первый порыв юности. Тебе повезло.
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Princess Mary Да здравствует королева Джейн.
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Frances Grey, Duchess of Suffolk Мы говорили о замужестве Джейн, Генри. Это может иметь особое значение в случае обстоятельств, которые вполне могут возникнуть.
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Henry Grey, Duke of Suffolk Лорд Дадли...
John Dudley, Duke of Nothumberland Да?
Henry Grey, Duke of Suffolk Ты уверен, что твой сын подходит моей дочери?
John Dudley, Duke of Nothumberland Я его держу под контролем.
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Guilford Боже мой и все святые, что я здесь делаю?
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