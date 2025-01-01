Jane[переводя с греческого]Душа взмывает в вечный мир -
[думает, поправляется]
Janeневидимый. Но, прибыв туда, она уверена в блаженстве и вечно живет в раю.
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Dr. FeckinhamА на что вы готовы умереть, леди Джейн?
JaneЯ готова умереть, чтобы освободить наш народ от оков предрассудков и суеверий.
Dr. FeckinhamКакие суеверия ты имеешь в виду?
JaneНу, например, вера в то, что кусок хлеба может стать телом нашего Спасителя, отец.
Dr. FeckinhamРазве Он не сказал на Тайной Вечере: «Примите, ешьте, это тело Мое»?
JaneОн также говорил: «Я — лоза, Я — дверь». Был ли Он лозой? Был ли Он дверью?
Dr. FeckinhamКто тебя учил говорить такие вещи?
JaneНе думаете ли вы, что я могла бы сама до этого додуматься?
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GuilfordВ ночь, когда мне сообщили, что меня ждёт неведомое блаженство, я успел побывать в нескольких трактирах, увидеть потасовку с медведем и даже оказался в суффолькских борделях, наслаждаясь прелестями ночной дамы. До этого момента, должен сказать, вечер сложился весьма удачно. Но долг зовёт.
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[Джейн, протестантка, наблюдает, как леди Энн Уортон делает реверанс и крестится перед святым хлебом, который католики считают истинным телом Христа]
JaneВ следующий раз, когда я увижу твоё лицо, хочу видеть его навеки.
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King Edward VI[утешает Джейн, которую избила мать за отказ выйти замуж за Гилфорда]Меня не избивали. У них был мальчик. Если я что-то сделаю плохое, они били бы его вместо меня. Понимаешь? Тебе следовало родиться наследницей трона. Хотя, с другой стороны, это сделало всё только хуже. Понимаешь? Но это был его долг, как и мой — страдать за его страдания вместо него. Так же, как сейчас твоя обязанность — слушаться родителей и короля.
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JaneГилфорд, всегда ли так должно быть? Разве сильные не могут быть добрыми?