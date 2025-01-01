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Киноафиша Фильмы Мэнсфилд Парк Цитаты из фильма Мэнсфилд Парк

Цитаты из фильма Мэнсфилд Парк

Fanny Price Жизнь кажется не более чем быстрой чередой пустых дел.
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Edmund Bertram Фанни, я любил тебя всю свою жизнь.
Fanny Price Я знаю, Эдмунд.
Edmund Bertram Нет... я любил тебя так, как мужчина любит женщину. Как герой любит героиню. Так, как я никогда никого не любил.
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Fanny Price Безумствуй, когда хочешь, но не падай в обморок.
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Edmund Bertram Любви столько же, сколько и мгновений времени.
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Edmund Bertram Уверен, между нами слова уже не нужны, когда они явно не в силах всё выразить.
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Henry Crawford Что? Комплимент? Небеса ликуют, она сделала мне комплимент!
Fanny Price Я похвалила вашу походку, мистер Кроуфорд, не суетись.
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Фанни Прайс [имеется в виду Генри Крофорд] Я ему не доверяю, сэр.
Сэр Томас Бертрам Чему же вы не доверяете?
Фанни Прайс Его натуре, сэр. Как и многие обаятельные люди, он скрывает почти полную зависимость от чужого одобрения.
Сэр Томас Бертрам А в чём же тут страшное зло?
Фанни Прайс Его единственный интерес — быть любимым, сэр, а не любить.
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Fanny Price Ну, леди Бертрам всегда страдает от почти смертельной усталости.
Susan Price От чего же?
Fanny Price Обычно от вышивки чего-то бесполезного и безобразного... не говоря уже о ежедневной дозе опиума.
Susan Price Твой язык острее гильотины, Фанни.
Fanny Price Эффект образования, полагаю.
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Henry Crawford А каково ваше мнение, мисс Прайс?
Fanny Price Простите, что разочарую вас, мистер Кроуфорд, но, боюсь, у меня нет готового мнения.
Henry Crawford Думаю, вы почти полностью состоите из готовых мнений, которые ещё не были высказаны.
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Henry Crawford Фанни, ты пробудила во мне чувства, которых мое сердце никогда не знало.
Fanny Price Пожалуйста.
Henry Crawford В жизни есть только одно счастье: любить и быть любимым.
Fanny Price Мистер Кроуфорд, не говорите глупости.
Henry Crawford Глупости?
Fanny Price Вы такой прекрасный оратор, что боюсь, в конце концов, вы действительно в это поверите.
Henry Crawford Фанни. Ты меня убиваешь.
Fanny Price Ни один мужчина не умирает от любви — разве что на сцене.
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Edmund Bertram Твоя быстрая готовность принять возможную смерть моего брата вызывает у меня холодок в сердце. Холодок. Ты счастливо планируешь вечеринки на его деньги. Ты заставляешь моего отца замолчать, как собаку за своим столом, а потом нападаешь на Фанни за то, что она следует своему, безошибочному советчику в делах сердца. Всё это заставляет меня думать, что человек, о котором я так долго думал, был лишь плодом моего собственного воображения, а не тобой, мисс Кроуфорд. Я не знаю тебя, и мне жаль это говорить, но я не хочу тебя знать.
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Fanny Price Наверное, могло бы всё сложиться иначе.
[Все персонажи замолкают и задумчиво смотрят друг на друга]
Fanny Price Но этого не случилось.
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Fanny Price У меня нет таланта к решительности.
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Edmund Bertram О, не будь таким дураком.
Fanny Price Ах, но женская глупость — великое украшение их обаяния.
Edmund Bertram Фанни, ты ведёшь себя неразумно.
Fanny Price Ещё одно украшение. Значит, я просто очаровательна.
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Lady Bertram [Фэнни Прайс] И я скажу тебе одно, что больше, чем сделала для Марии. В следующий раз, когда у моего мопса будет потомство, ты получишь щенка.
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Fanny Price Бедность женщины — это рабство, еще более жестокое, чем мужское.
Henry Crawford Хм, спорно. Но это не обязательно твоя участь. Ты можешь провести остаток дней в комфорте... со мной.
Fanny Price Я знаю.
Henry Crawford Правда?
Fanny Price Да.
Henry Crawford Это да?
Fanny Price Да.
Henry Crawford Это то самое «да», которое я слышал сто раз в сердце, но никогда от тебя? О, Фанни Прайс... Ты научишься меня любить. Скажи еще раз.
Fanny Price Да.
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Mary Crawford Господа, прошу. Фэнни Прайс боится похвалы и внимания так же, как другие женщины боятся пренебрежения.
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Young Susan Придумывай для меня кучу историй и ешь сотни пирожных.
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Susan Price Так что, этот Генри Кроуфорд, какой он?
Fanny Price Растяпа. По-моему.
Susan Price О, да, пожалуйста.
Fanny Price Они больше забавляют в литературе, чем в жизни.
Susan Price Да, но это развлечение.
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Edmund Bertram Фанни, тебе действительно нужно начать привыкать к мысли о том, что... на тебя стоит смотреть.
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Mary Crawford Мы казались очень рады видеть друг друга, и, думаю, на самом деле были немного.
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Mary Crawford Эгоизм всегда нужно прощать, понимаешь, ведь нет надежды на исцеление.
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[Эдмунду Бертраму, когда она уходит домой]
Фанни Прайс Надеюсь... Надеюсь, ты знаешь, как сильно... как сильно я буду... писать тебе...
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Fanny Price Мария вышла замуж в субботу. Во всех важных душевных приготовлениях она была готова: к браку её подготовили ненависть к дому, страдания от несчастной любви и презрение к мужчине, за которого она должна была выйти замуж. Невеста была элегантно одета, а две подружки невесты выглядели соответственно скромнее. Мать держала рядом нашатырь, ожидая волнения, а тётя пыталась заплакать. Брак — это действительно дело хитроумное.
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Mary Crawford Да разве это 1806 год, ради всего святого!
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Sir Thomas Bertram Том! Ты будешь делать, как я скажу!
Tom Bertram Что, и делать, как вы? У меня тоже есть принципы, сэр.
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Edmund Bertram И изменилось ли твоё сердце по отношению к нему?
Fanny Price Да. Много раз.
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Tom Bertram Ты знаешь, что сейчас пять утра?
Carriage Driver Миссис Норрис договорилась, чтобы эту девушку привезли сюда. Это её племянница или кто-то вроде того.
Tom Bertram Миссис Норрис живёт в приходском доме там, вон там.
Carriage Driver Мне строго велели высадить её у парадного входа в Мэнсфилд Парк.
Tom Bertram Тогда высаживай её.
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Edmund Bertram Что-то можно сделать?
Dr. Winthrop Подождите.
Edmund Bertram Подождать?
Dr. Winthrop Да. Время может почти всё.
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Young Fanny Простите?
Mrs. Norris Да?
Young Fanny Как долго мне здесь оставаться?
Mrs. Norris Зависит от обстоятельств, верно? Но если всё пойдёт хорошо... Навсегда.
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Fanny Price Снова быть дома, быть любимой своей семьёй, ощущать привязанность без страха и сдержанности и чувствовать себя равной тем, кто меня окружает.
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Maria Elizabeth Bertram Отец, я хочу поговорить с вами о Рашворте.
Sir Thomas Bertram Мария, да. Ты знаешь, как я был настроен благосклонно к твоему мистеру Рашворту...
Maria Elizabeth Bertram ...но ты считаешь его недалёким молодым человеком, таким же не сведущим в делах, как и в книгах, с непостоянными взглядами и, похоже, даже не осознающим этого.
Sir Thomas Bertram Ну...
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Edmund Bertram Она не думает зла, но говорит его. Это мучит мою душу.
Fanny Price Возможно, это эффект образования.
Edmund Bertram [с усмешкой] Возможно, я смогу её разучить.
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Mary Crawford Но что мне действительно интересно, так это узнать, с каким из джентльменов мне посчастливится завязать роман?
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Edmund Bertram Ваша личность совершенно приятна.
Fanny Price Ну что ж, сегодня я согласна со всеми.
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Mary Crawford Мы все нуждаемся в зрителях, не так ли, Фанни?
Fanny Price Если честно, я боюсь публики.
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Fanny Price Я часто удивляюсь, почему история такая скучная, ведь многое из неё — вымысел.
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Henry Crawford Вы танцуете как ангел, мисс Прайс.
Fanny Price Один не танцует как ангел в одиночку, мистер Кроуфорд.
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Maria Elizabeth Bertram [Генри Кроуфорд] Если бы этот вздох был обо мне...
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Fanny Price Остерегайся обмороков. Остерегайся слабостей.
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[последние реплики]
Edmund Bertram Кстати, я говорил с Джоном Уордом из издательства Эджертон, и он сказал, что готов опубликовать.
Fanny Price Мои рассказы?
Edmund Bertram За наш счёт, конечно, но ты будешь получать 10% от прибыли. Я думал о названии: «Излияния фантазии очень молодой девушки в совершенно новом стиле...» Как тебе?
Fanny Price Это — очень интересно.
Edmund Bertram Интересно?
Fanny Price Это ужасно!
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Edmund Bertram Я так стремился поступить правильно, что забыл сделать именно то, что правильно.
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Mary Crawford Судьба не всегда жестока.
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Fanny Price Можно вполне предположить, что их характеры стали их взаимным наказанием.
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Edmund Bertram Фанни, если бы все женщины были такими, как ты.
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Lady Bertram Надеюсь, она не будет дразнить моего бедного Пага. Я только что уговорила Джулию оставить его в покое.
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Young Fanny Пожалуйста, не утруждайтесь из-за меня...
Mrs. Norris Тсс! Говори, когда тебя спросят.
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Mrs. Norris Ну, давайте взглянем на вас. Уверена, у вас есть и другие достоинства.
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Mary Crawford Драма для жизни — то же, что корабли для моря. Средство пересечь его. Исследовать его глубины, ширь и красоту.
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Edmund Bertram Фанни, не будь глупой, идёт дождь.
Fanny Price Я вижу яснее сквозь дождь.
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Edmund Bertram Это просто глупый бал.
Fanny Price Меня не продадут, как одну из рабынь твоего отца, Эдмунд!
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Henry Crawford Чистота — это несомненное притяжение, это правда, сэр Томас.
Sir Thomas Bertram В точку.
Maria Elizabeth Bertram Особенно для нечистых.
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Edmund Bertram Как получается, что стремление поступать правильно стало непривлекательным качеством?
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Edmund Bertram У Фанни живой ум, отец, голодный, как у любого мужчины. И её письма замечательны — в совершенно новом стиле.
Sir Thomas Bertram Да, хорошо. Да. Твой цвет лица заметно улучшился.
Edmund Bertram Надеюсь, ты со временем увидишь в ней такую же красоту ума, отец.
Sir Thomas Bertram Ты так преобразилась, и твоя фигура...
Fanny Price Пожалуйста...
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Mr. Rushworth Мы как раз репетируем домашний спектакль. Я должен сыграть графа Касселя. Вхожу в сцену в голубом платье и розовом атласном плаще, а потом переодеваюсь в другой изящный костюм — охотничий наряд. У меня есть сорок два реплики — это не шутка.
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Mary Crawford О, у вас действительно прекрасная осанка, дорогая. Неудивительно, что Эдмунд так радуется вашему обществу. Я такая злая, он не знает, что и думать обо мне.
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Fanny Price Это твоя арфа — в гостиной?
Mary Crawford О, да. Ее привезли из Лондона на карете Генри. Я пыталась нанять лошадь с повозкой, но поняла, что просила самого невозможного и самого неразумного в мире! Я обидела всех фермеров, всех рабочих и весь сено в приходе.
Fanny Price Уборка сена — дело важное в сельской местности — в это время года.
Mary Crawford А музыка — нет?
🧡
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Fanny Price Мне стоит отнести яблоки миссис Норрис.
Mary Crawford О, нет! Я должна быть эгоисткой и оставить тебя здесь, чтобы ты осталась и играла со мной. Она должна меня простить.
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Maria Elizabeth Bertram Я не стану притворяться, что он обладает безупречным характером. Но и не буду отрицать, что более высокий доход, дом в городе и все прочие приятные удовольствия — это немалое соблазнение. Что же касается остального — он всё ещё молод.
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Fanny Price Остерегайтесь обмороков, берегитесь слабостей. Судороги в припадке не так опасны; это упражнение для тела и, если не чрезмерно сильное, полагаю, даже полезно для здоровья.
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Mary Crawford На днях я видел Джулию и дорогую миссис Рашворт на Уимпол-стрит. Казалось, мы очень обрадовались встрече — и, честно говоря, я думаю, что действительно немного обрадовались.
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Sir Thomas Bertram Возможно, вам лучше вернуться в Портсмут? Я могу написать вашей матери сегодня вечером. Немного *воздержания* от роскоши и утончённости Мэнсфилд-Парка — могло бы привести ваш разум в более трезвое состояние. Это ваш выбор, молодая леди?
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Mary Crawford Раньше я не думала, что ей не хватает самообладания, но вчерашний день требовал от неё немного больше, чем она могла дать.
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Henry Crawford Я знаю, что выгляжу неискренним. Вы безмерно выше меня по достоинству, в вас есть черты ангела.
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Henry Crawford Хочу говорить начистоту. Полагаю, это результат того, как вы меня воспитали, Фэнни Прайс.
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Susan Price Это — Генри Крофорд, какой он?
Fanny Price Плейбой, как мне кажется.
Susan Price Да, пожалуйста.
Fanny Price Они больше забавляют в книгах, чем в жизни, Сьюзен.
Susan Price Ах, но они забавляют.
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Fanny Price В богатстве нет ничего постыдного, дорогая моя.
Mrs. Price Это зависит от того, как оно получено.
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Henry Crawford Ты играешь со мной.
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Mrs. Price Просто помни, Фэнни, *я* вышла замуж по любви.
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Henry Crawford Я изменился, Фэнни Прайс. Я изменился. Я буду ждать тебя — до конца времён. Моя верность докажет, что я изменился.
Fanny Price Именно твоя непостоянность меня пугает, мистер Кроуфорд.
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Henry Crawford Каково это — быть дома?
Fanny Price Портсмут — это Портсмут, а Мэнсфилд — дом.
Henry Crawford Тебе не нравится быть рядом с водой?
Fanny Price Нет, если она воняет — и нет возможности уплыть на ней.
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Mary Crawford Если ты тоже отвергнешь её, она станет изгоем.
Mrs. Norris Лист на ветру чужих планов.
🧡
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Henry Crawford Крести – козыри, Фанни.
🧡
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Henry Crawford Твои глаза такие ясные и неподвижные, умоляю, взгляни на меня ещё раз.
🧡
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Mary Crawford Просто искушение быстрого удовольствия оказалось слишком сильным для ума, не привыкшего к жертвам.
🧡
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🥱
Young Fanny Слышишь это?
Carriage Driver Черный груз, мисс.
Young Fanny Черный груз?
Carriage Driver Да. Рабы. Наверное, какой-то капитан или герой корабельный врач привез домой темнокожих в подарок для жены.
🧡
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Sir Thomas Bertram Вы, девочки, никогда не должны быть надменными с ней. Она не равна вам. Но это ни в коем случае не должно быть ей заметно. Это очень тонкий момент.
🧡
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Young Fanny Элайза сбежала в Париж со своим возлюбленным. К сожалению, она жила не по средствам, попала в тюрьму и была частично съедена своими двумя маленькими сыновьями. Но она намерена убить охранников. Я буду держать вас в курсе всех дальнейших событий.
🧡
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Edmund Bertram Мои дары ничто по сравнению с твоими. Моё писательство - просто дерево рядом с твоими дикими замыслами.
Fanny Price Да, я дикий зверь! Уверена, сэр Томас так и скажет.
Edmund Bertram Не обращай внимания на его серьёзность, Фанни.
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Young Fanny Как долго мне здесь оставаться?
Mrs. Norris Ну, это зависит от обстоятельств, не так ли? Но если всё пойдёт хорошо — навсегда.
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Mrs. Norris Надеюсь, ты не склонна к унынию, дорогая. Твоя мать, без сомнения, была такой.
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Edmund Bertram Это просто его проблемы с рабами на плантации. Аболиционисты постепенно продвигаются.
Fanny Price И это же хорошо, не так ли?
Edmund Bertram Ну, мы все живём за счёт этих прибылей, Фанни. В том числе и ты.
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Henry Crawford Помолвленная женщина всегда приятнее, чем незамужняя. Она довольна собой. Её заботы позади, и она может использовать все свои чары без тени сомнения. С помолвленной дамой всё в порядке. Ей не грозит никакая беда.
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Mary Crawford Она кажется очень готовой влюбиться.
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Mrs. Norris Я рассчитываю, что вы развлечёте их должным вниманием и живостью. Не говоря уже о готовности!
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Maria Elizabeth Bertram Будут разочарования. Если один план счастья не сработает — человеческая натура обращается к другому.
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Edmund Bertram Если бы у него не было 12 тысяч фунтов в год, мы бы сочли его невероятно тупым.
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Lady Bertram Должна сказать, что наслаждения жизни редко превосходят такой момент, как этот. Ты не согласен, Пагси?
🧡
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Henry Crawford Скажите, она уже введена в общество или ещё нет?
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Yates Они снова ставят эту прелестную маленькую шалость под названием «Обеты влюблённых».
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Yates Том был обаятельным паразитом в этом деле, пока, ну, у него не кончились деньги. И поскольку я вполне мог сочувствовать трагедии незаслуженной нищеты, я решил доставить его к семье, которую теперь считаю такой - любящей и прекрасной.
Tom Bertram И платежеспособной.
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Фанни Прайс Эдмунд говорит, что в церковной службе именно музыка лучше всего позволяет душе стремиться к высшему.
Мэри Кроуфорд О, Боже! Зачем тратить её на сонных прихожан, натянутых в показной набожности? Дайте мне концерт или танец.
🧡
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Mary Crawford Тогда выбери юриспруденцию. Ещё не поздно. По крайней мере, там ты сможешь выделиться языком и остроумием.
Edmund Bertram Я действительно не хочу — ошибаться на грани пустых словесных игр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Crawford Эдмунд собирается стать священником?
Fanny Price Да.
Mary Crawford О, но священник — это так уныло. А жена священника — ещё хуже!
🧡
👏
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Fanny Price Последствия порой меняются без всякой причины.
🧡
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Edmund Bertram Я хочу стать священником. Думаю, жизнь, полная сострадания и размышлений, — не самая худшая судьба.
🧡
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Fanny Price Между ними с каждым днем росло такое чувство близости, что в конце концов они уже не стеснялись толкать друг друга в окно при малейшем поводе.
🧡
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Sir Thomas Bertram Я полагал, Фэнни Прайс, что ты свободна от своеволия, самомнения и всякой склонности к той независимости духа, которая так распространена в наши дни — даже среди молодых девушек. Что в молодых девушках особенно неприятно и отвратительно сверх всякой меры.
🧡
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Sir Thomas Bertram Я и не подозревал, что его чувства дошли до такой кипящей точки! Очевидно, я слишком стар, чтобы уследить за хитросплетениями молодёжи.
🧡
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Фэнни Прайс Кто купит короля за три шиллинга?
Мэри Кроуфорд Я куплю.
Генри Кроуфорд Мэри! Это слишком дорого!
Мэри Кроуфорд Я поставлю всё, как женщина с духом. Холодная осторожность — не для меня. Я не создана сидеть сложа руки! Если проиграю, то только потому, что не попыталась.
🧡
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Sir Thomas Bertram Генри. Живи здесь с нами. Оставайся сколько угодно. Приводи всех своих лошадей — и сестру тоже.
🧡
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Maria Elizabeth Bertram Фэнни? Фэнни Прайс?
🧡
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Susan Price Папа, Фэнни вернулась домой! Вот она.
Mr. Price [к Фэнни] Повернись тогда. Давай, покажись. Повернись!
[Фэнни неохотно поворачивается]
Mr. Price Отлично. Иди сюда, болтунья, я просто подкалывал тебя. Обними своего грубого старого папу крепко. Аах.
🧡
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Maria Elizabeth Bertram Как Фэнни?
Henry Crawford Она хорошая девочка.
Maria Elizabeth Bertram А ты стал хорошим мальчиком?
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Mr. Rushworth Это мистер Диксон из "Лондон Таймс". Он пишет статью о современных садах и заинтересовался Сотертоном. Где Мария? Он заметил влияние Гилпина. Ему *очень нравятся* новые руины.
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Edmund Bertram А изменилось ли у тебя сердце к нему?
Susan Price Да. Несколько раз.
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Edmund Bertram Если ты выберешь меня, несмотря на все мои ошибки и слепоту, это будет счастье, которое невозможно описать.
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Susan Price Я знала это. Да, знала. Я знала это.
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Fanny Price Сэр Томас в конце концов оставил свои занятия на Антигуа. Вместо этого он решил заняться новыми, более интересными делами — табаком.
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Mary Crawford Я понимаю, что вы считаете, что я не должна говорить таких вещей. Но нужно быть готовым ко всему. Это признак развитой личности.
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Mary Crawford Я говорю только о том, что нужно сделать, а не о том, что чувствую.
Fanny Price Вам, возможно, стоит пересмотреть свою нетерпеливость в ожидании смерти Тома.
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