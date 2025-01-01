Fanny PriceНи один мужчина не умирает от любви — разве что на сцене.
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Edmund BertramТвоя быстрая готовность принять возможную смерть моего брата вызывает у меня холодок в сердце. Холодок. Ты счастливо планируешь вечеринки на его деньги. Ты заставляешь моего отца замолчать, как собаку за своим столом, а потом нападаешь на Фанни за то, что она следует своему, безошибочному советчику в делах сердца. Всё это заставляет меня думать, что человек, о котором я так долго думал, был лишь плодом моего собственного воображения, а не тобой, мисс Кроуфорд. Я не знаю тебя, и мне жаль это говорить, но я не хочу тебя знать.
Fanny PriceОни больше забавляют в литературе, чем в жизни.
Susan PriceДа, но это развлечение.
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Edmund BertramФанни, тебе действительно нужно начать привыкать к мысли о том, что... на тебя стоит смотреть.
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Mary CrawfordМы казались очень рады видеть друг друга, и, думаю, на самом деле были немного.
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Mary CrawfordЭгоизм всегда нужно прощать, понимаешь, ведь нет надежды на исцеление.
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[Эдмунду Бертраму, когда она уходит домой]
Фанни ПрайсНадеюсь... Надеюсь, ты знаешь, как сильно... как сильно я буду... писать тебе...
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Fanny PriceМария вышла замуж в субботу. Во всех важных душевных приготовлениях она была готова: к браку её подготовили ненависть к дому, страдания от несчастной любви и презрение к мужчине, за которого она должна была выйти замуж. Невеста была элегантно одета, а две подружки невесты выглядели соответственно скромнее. Мать держала рядом нашатырь, ожидая волнения, а тётя пыталась заплакать. Брак — это действительно дело хитроумное.
Mr. RushworthМы как раз репетируем домашний спектакль. Я должен сыграть графа Касселя. Вхожу в сцену в голубом платье и розовом атласном плаще, а потом переодеваюсь в другой изящный костюм — охотничий наряд. У меня есть сорок два реплики — это не шутка.
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Mary CrawfordО, у вас действительно прекрасная осанка, дорогая. Неудивительно, что Эдмунд так радуется вашему обществу. Я такая злая, он не знает, что и думать обо мне.
Mary CrawfordО, да. Ее привезли из Лондона на карете Генри. Я пыталась нанять лошадь с повозкой, но поняла, что просила самого невозможного и самого неразумного в мире! Я обидела всех фермеров, всех рабочих и весь сено в приходе.
Fanny PriceУборка сена — дело важное в сельской местности — в это время года.
Mary CrawfordО, нет! Я должна быть эгоисткой и оставить тебя здесь, чтобы ты осталась и играла со мной. Она должна меня простить.
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Maria Elizabeth BertramЯ не стану притворяться, что он обладает безупречным характером. Но и не буду отрицать, что более высокий доход, дом в городе и все прочие приятные удовольствия — это немалое соблазнение. Что же касается остального — он всё ещё молод.
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Fanny PriceОстерегайтесь обмороков, берегитесь слабостей. Судороги в припадке не так опасны; это упражнение для тела и, если не чрезмерно сильное, полагаю, даже полезно для здоровья.
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Mary CrawfordНа днях я видел Джулию и дорогую миссис Рашворт на Уимпол-стрит. Казалось, мы очень обрадовались встрече — и, честно говоря, я думаю, что действительно немного обрадовались.
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Sir Thomas BertramВозможно, вам лучше вернуться в Портсмут? Я могу написать вашей матери сегодня вечером. Немного *воздержания* от роскоши и утончённости Мэнсфилд-Парка — могло бы привести ваш разум в более трезвое состояние. Это ваш выбор, молодая леди?
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Mary CrawfordРаньше я не думала, что ей не хватает самообладания, но вчерашний день требовал от неё немного больше, чем она могла дать.
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Henry CrawfordЯ знаю, что выгляжу неискренним. Вы безмерно выше меня по достоинству, в вас есть черты ангела.
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Henry CrawfordХочу говорить начистоту. Полагаю, это результат того, как вы меня воспитали, Фэнни Прайс.
Henry CrawfordТвои глаза такие ясные и неподвижные, умоляю, взгляни на меня ещё раз.
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Mary CrawfordПросто искушение быстрого удовольствия оказалось слишком сильным для ума, не привыкшего к жертвам.
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Young FannyСлышишь это?
Carriage DriverЧерный груз, мисс.
Young FannyЧерный груз?
Carriage DriverДа. Рабы. Наверное, какой-то капитан или герой корабельный врач привез домой темнокожих в подарок для жены.
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Sir Thomas BertramВы, девочки, никогда не должны быть надменными с ней. Она не равна вам. Но это ни в коем случае не должно быть ей заметно. Это очень тонкий момент.
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Young FannyЭлайза сбежала в Париж со своим возлюбленным. К сожалению, она жила не по средствам, попала в тюрьму и была частично съедена своими двумя маленькими сыновьями. Но она намерена убить охранников. Я буду держать вас в курсе всех дальнейших событий.
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Edmund BertramМои дары ничто по сравнению с твоими. Моё писательство - просто дерево рядом с твоими дикими замыслами.
Fanny PriceДа, я дикий зверь! Уверена, сэр Томас так и скажет.
Edmund BertramНу, мы все живём за счёт этих прибылей, Фанни. В том числе и ты.
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Henry CrawfordПомолвленная женщина всегда приятнее, чем незамужняя. Она довольна собой. Её заботы позади, и она может использовать все свои чары без тени сомнения. С помолвленной дамой всё в порядке. Ей не грозит никакая беда.
YatesОни снова ставят эту прелестную маленькую шалость под названием «Обеты влюблённых».
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YatesТом был обаятельным паразитом в этом деле, пока, ну, у него не кончились деньги. И поскольку я вполне мог сочувствовать трагедии незаслуженной нищеты, я решил доставить его к семье, которую теперь считаю такой - любящей и прекрасной.
Mary CrawfordО, но священник — это так уныло. А жена священника — ещё хуже!
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Fanny PriceПоследствия порой меняются без всякой причины.
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Edmund BertramЯ хочу стать священником. Думаю, жизнь, полная сострадания и размышлений, — не самая худшая судьба.
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Fanny PriceМежду ними с каждым днем росло такое чувство близости, что в конце концов они уже не стеснялись толкать друг друга в окно при малейшем поводе.
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Sir Thomas BertramЯ полагал, Фэнни Прайс, что ты свободна от своеволия, самомнения и всякой склонности к той независимости духа, которая так распространена в наши дни — даже среди молодых девушек. Что в молодых девушках особенно неприятно и отвратительно сверх всякой меры.
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Sir Thomas BertramЯ и не подозревал, что его чувства дошли до такой кипящей точки! Очевидно, я слишком стар, чтобы уследить за хитросплетениями молодёжи.