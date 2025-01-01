Tom Bertram Ты знаешь, что сейчас пять утра?

Carriage Driver Миссис Норрис договорилась, чтобы эту девушку привезли сюда. Это её племянница или кто-то вроде того.

Tom Bertram Миссис Норрис живёт в приходском доме там, вон там.

Carriage Driver Мне строго велели высадить её у парадного входа в Мэнсфилд Парк.