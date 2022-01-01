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Зверокрекеры Зверокрекеры
Киноафиша Фильмы Зверокрекеры Отзывы о мультфильме «Зверокрекеры»
Animal Crackers Зверокрекеры 2017 / США / Испания / Корея
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «Зверокрекеры»

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После того, как Оуэн внезапно становится владельцем цирка, в его руки также переходит таинственная коробка с крекерами, некогда принадлежавшая его дяде Бобу. Волшебные печенья позволяют работникам превращаться в любое животное. Благодаря таким возможностям цирк долгое время пользовался огромной популярностью, а нынешние хозяева могут наконец заняться чем-то значительным и создать невероятное шоу. Однако вскоре на пути героев встает Горацио, брат и бывший коллега Боба, который так и не смог…

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