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После того, как Оуэн внезапно становится владельцем цирка, в его руки также переходит таинственная коробка с крекерами, некогда принадлежавшая его дяде Бобу. Волшебные печенья позволяют работникам превращаться в любое животное. Благодаря таким возможностям цирк долгое время пользовался огромной популярностью, а нынешние хозяева могут наконец заняться чем-то значительным и создать невероятное шоу. Однако вскоре на пути героев встает Горацио, брат и бывший коллега Боба, который так и не смог…